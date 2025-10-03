Previsioni prezzo Solana in attesa dell’approvazione dell’ETF

Diversi emittenti di ETF spot stanno affrontando una decisione finale questo mese: le previsioni sul prezzo di Solana segnalano l'ultima opportunità di acquisto prima di un breakout.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Gli operatori del settore sono sempre più fiduciosi nell’approvazione degli ETF spot sulle altcoin, e questo sta alimentando l’ottimismo sulle previsioni di prezzo di Solana.

Il token SOL ha attirato particolare attenzione rispetto ad alternative come XRP, con Eric Balchunas, analista senior ETF di Bloomberg, che cita “probabilità al 100%” secondo i nuovi standard generici di quotazione della SEC.

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

Essendo Solana un asset qualificato nell’ambito del quadro normativo, entra nella corsia preferenziale per l’approvazione, rendendo la presentazione dei documenti S-1 l’ultimo ostacolo per ottenere il via libera.

E con le società emittenti che hanno recentemente presentato il loro quarto emendamento, Balchunas è particolarmente fiducioso che l’approvazione di un ETF spot SOL potrebbe essere imminente.

Questo vantaggio di essere i primi ad agire colloca Solana in una posizione unica; nel tempo, il sistema di corsia preferenziale potrebbe creare una saturazione eccessiva e diluire la domanda per qualsiasi ETF spot.

Parlando con la CNBC, l’analista di ETF David Nadig ha avvertito che i nuovi standard potrebbero aprire le porte a ben 3.000 ETF crypto nei prossimi anni.

In anticipo rispetto alla massa, Solana è pronta a raccogliere la maggior parte della domanda come una delle poche offerte per i mercati TradFi per ottenere esposizione alle criptovalute.

Previsione del prezzo di Solana: l’esposizione precoce alla TradFi potrebbe innescare un enorme breakout

Questa nuova domanda potrebbe dare a Solana (SOL) lo slancio necessario per il breakout, dato che si avvicina al vertice di un pattern a cuneo ascendente di 6 mesi.

Il rimbalzo di inizio mese ha confermato il suo più recente ritest del supporto inferiore come trampolino di lancio, puntando a un tentativo di breakout.

Grafico del prezzo di SOL a 1 giorno. L’analisi tecnica mostra un breakout imminente del pattern a cuneo ascendente – Fonte: TradingView

Gli indicatori di momentum danno ai rialzisti il controllo della prossima mossa. L’indicatore RSI ha trovato un punto d’appoggio sopra la linea neutra a 55, suggerendo un pieno recupero dal sell-off, con gli acquirenti ora in testa.

L’istogramma MACD suggerisce che il trend rialzista ha una buona tenuta, pronto a superare la linea di segnale in un golden cross.

La soglia chiave per un breakout si trova intorno ai 300 dollari, il massimo raggiunto da Solana all’inizio dell’anno. Il superamento di questo livello e la sua trasformazione in supporto convaliderebbe un potenziale rialzo del 130% a 500 dollari.

Con l’ulteriore maturazione del mercato rialzista, l’accumulo di catalizzatori della domanda potrebbe far salire ulteriormente il prezzo di Solana.

Con l’imminente introduzione di potenziali ETF spot e i tagli dei tassi di interesse statunitensi che alimentano la propensione al rischio, il prezzo di Solana potrebbe salire fino a 1.000 dollari, con un guadagno del 350% rispetto ai livelli attuali.

