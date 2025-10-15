Previsioni prezzo Mantle (MNT): può arrivare a 10 dollari?

Dichiarazione di responsabilità: Il testo seguente è un articolo pubblicitario che non fa parte dei contenuti editoriali di Cryptonews.com. Sebbene sia stato sottoposto a revisione editoriale per garantirne la qualità e la rilevanza, potrebbe non riflettere le opinioni di Cryptonews.com ed è chiaramente distinto dal nostro contenuto editoriale indipendente.

Mantle (MNT) sta dimostrando tacitamente cosa significa offrire vera utilità. Anche in un mercato ancora instabile, MNT si conferma una delle migliori altcoin ed è rimbalzata del 30% nelle ultime 24 ore, diventando la seconda crypto con la migliore performance del giorno.

Anche Mantle aveva subito un duro colpo durante il recente crollo, ma la sua ripresa è stata tra le più forti in assoluto.

Secondo i dati di Hyperliquid, i portafogli degli investitori più esperti hanno accumulato Mantle più di qualsiasi altro token nell’ultima giornata. Questo risultato non stupisce, perché il crollo ha messo in luce quali altcoin hanno davvero forza, e Mantle si è distinta tra tutte.

Al momento, MNT viene scambiata circa il 24% sotto il suo massimo storico, segno di una domanda sostenuta e di una buona fiducia degli holder. Per molti, questa fase rappresenta un interessante punto di rientro su uno dei migliori asset di questo ciclo.

Mantle inoltre sta andando oltre il semplice ruolo di governance token di un Layer 2. Il progetto sta costruendo un sistema multilivello che collega DeFi, CeFi e in futuro anche la finanza tradizionale, creando valore reale e prospettive di crescita a lungo termine.

Mantle resta solida nonostante il caos di mercato

Fonte Dune Analytics

L’interesse istituzionale verso Mantle (MNT) è cresciuto rapidamente questo mese. La quantità media di MNT detenuta dai grandi investitori è aumentata del 128% rispetto al mese scorso, e il numero di trader istituzionali è salito del 27%.

Anche il volume di scambi è schizzato in alto del 112,5%, a conferma di una crescente fiducia in Mantle. Sul fronte DeFi, il volume DEX di Mantle ha raggiunto i 391 milioni di dollari nell’ultima settimana, il valore più alto da marzo. L’offerta di stablecoin sulla rete resta sopra i 700 milioni di dollari, dimostrando solidità di liquidità e domanda.

MNT è il token di governance e gas della Mantle Network, che ora supporta oltre 200 dApp con 250 milioni di dollari in TVL e 750 milioni in liquidità di stablecoin. Ogni transazione e integrazione sulla rete contribuisce a rafforzare il valore di MNT.

Previsioni sul prezzo di Mantle (MNT): può arrivare a $10?

Il grafico di MNT mostra un raffreddamento dei prezzi dopo un forte rimbalzo dalla zona di domanda tra $1,60 e $1,70. Questo movimento ha riportato MNT sopra il livello chiave di $2,00, che ora viene testato come supporto di breve periodo.

Fonte TradingView

Le due aree verdi evidenziano le zone principali da monitorare: quella superiore potrebbe essere il punto di partenza per un breakout, mentre quella inferiore rappresenta un buon punto di rientro in caso di nuovi cali. Le linee rosse mostrano due possibili scenari: MNT potrebbe rafforzarsi sopra i $2,00 per un nuovo slancio rialzista, oppure tornare verso $1,70 prima di ripartire.

Nel complesso, la situazione sembra indicare una fase di accumulo ordinata dopo una grossa correzione, con i compratori che stanno riprendendo il controllo finché l’area di $1,70 regge.

Bitcoin Hyper: il primo Layer 2 su BTC supera i 22 milioni raccolti in prevendita. Può superare Tao?

In soli quattro mesi, Bitcoin Hyper (HYPER), il primo e più veloce Layer 2 su Bitcoin, ha già superato il traguardo di 23,4 milioni di dollari raccolti. Il ritmo è impressionante e i grandi investitori stanno entrando rapidamente, guidando la maggior parte dei flussi.

I principali acquirenti non vedono Bitcoin Hyper come una semplice occasione speculativa, ma come un progetto che può davvero influenzare il futuro di Bitcoin, distinguendosi come altcoin che unisce la sicurezza di Bitcoin alla velocità di Solana.

Il vero punto di forza sta nell’architettura. Grazie alla Solana Virtual Machine (SVM), gli sviluppatori possono creare applicazioni rapidissime come su Solana, ma con la sicurezza della rete Bitcoin come base. Questa combinazione di prestazioni e sicurezza è davvero rara nel mondo crypto.

L’app di Bitcoin Hyper garantisce un’esperienza fluida anche con alti volumi di traffico, senza rallentamenti. Il bridge trustless permette inoltre agli utenti di mintare Bitcoin 1:1 su Layer 2, mantenendo i BTC al sicuro e sbloccando nuove opportunità di rendimento.

Attualmente HYPER viene scambiato a soli $0,01305, con una ricompensa di staking del 51% APY. La combinazione tra la sicurezza di Bitcoin, la velocità di Solana e questi rendimenti rende il progetto pronto per una crescita esplosiva.