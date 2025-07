Previsioni prezzo Hedera: ecco il motivo dell’impennata di HBAR

HBAR è la criptovaluta nativa della blockchain di Hedera ed è utilizzata sia come token di utilità per le transazioni di rete, sia come governance. Il token sta riscontrando un’impennata interessante, pari al 10,52% nelle ultime 24 ore: ecco le motivazioni.

Che cos’è Hedera (HBAR)?

HBAR viene utilizzata per pagare le commissioni di transazione, proteggere la rete di Hedera tramite staking e partecipare alla governance. Hedera utilizza un meccanismo di consenso unico chiamato Hashgraph, che consente un throughput elevato e commissioni di transazione basse rispetto alle blockchain tradizionali.

L’impennata del 10,52% di HBAR in 24 ore riflette lo slancio tecnico, il rally di Bitcoin a livello di mercato e il crescente interesse istituzionale per i suoi casi d’uso blockchain aziendali. In particolare, il nuovo massimo storico di Bitcoin ($123.091,61) ha alimentato la rotazione delle altcoin verso HBAR e le sue controparti.

In più, la conformità ISO 20022 ha rafforzato il sentiment con l’adozione dello standard da parte di Fedwire.

Perché HBAR ha innescato un rally al rialzo?

Ci sono essenzialmente tre motivazioni che hanno portato HBAR a salire di valore.

1. Rottura tecnica

HBAR ha superato il livello di resistenza di $0,24 il 14 luglio, innescando acquisti algoritmici e short squeeze. Il grafico a 4 ore mostra:

– RSI a 74 (in avvicinamento a ipercomprato ma non estremo).

– Le linee MACD segnano un crossover rialzista in territorio positivo.

– Prossimi obiettivi a $0,284 (estensione di Fibonacci del 127,2%) e $0,327 (161,8%).

Questo reset tecnico ha coinciso con un volume di 1,97 miliardi di dollari nelle 24 ore (+98% rispetto al giorno precedente).

2. Trazione istituzionale

Per Hedera i fattori di rialzo sono stati:

Lancio dell’app Salt : la piattaforma di trading di Hedera, con sede in Corea del Sud, è stata lanciata l’11 luglio, puntando a 169 milioni di utenti del SEA.

: la piattaforma di trading di Hedera, con sede in Corea del Sud, è stata lanciata l’11 luglio, puntando a 169 milioni di utenti del SEA. Conformità ISO 20022 : l’adozione dello standard di messaggistica da parte di Fedwire (14 luglio) ha messo in luce chain conformi come Hedera per gli aggiornamenti dell’infrastruttura finanziaria.

: l’adozione dello standard di messaggistica da parte di Fedwire (14 luglio) ha messo in luce chain conformi come Hedera per gli aggiornamenti dell’infrastruttura finanziaria. Flussi di exchange coreani: il volume HBAR di 184 milioni di dollari da Upbit/Bithumb ha segnalato la FOMO del settore retail (CMC Community).

3. Rotazione delle altcoin

L’impennata di Bitcoin a 123.091,61 dollari ha compresso la dominance al 63,77% (-0,07% giornaliero), accelerando il capitale verso le mid-cap. L’Altcoin Season Index, di conseguenza, è cresciuto del 10% in 24 ore. In più, il guadagno del 55,14% di HBAR a 30 giorni ha superato il 15% di BTC, mentre l’indice Fear & Greed è salito a 70.

