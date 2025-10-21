Previsioni prezzo Ethereum: i segnali tecnici indicano una ripresa

Ethereum consolida la posizione sopra i 3.900 dollari. Gli esperti vedono un segnale rialzista, favorito dall’aumento degli acquisti delle balene.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 21, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Questa settimana Ethereum (ETH) ha iniziato a muoversi lateralmente intorno ai 3.900 dollari, la pressione di vendita sta chiaramente diminuendo grazie agli acquisti delle balene.

I dati on-chain mostrano che sempre più token ETH stanno scomparendo dagli exchange, segnalando una potenziale fase di accumulo alla quale potrebbe seguire un ulteriore aumento del prezzo di Ethereum nel prossimo futuro.

Il prezzo di Ethereum mostra una ripresa dopo una lunga correzione

Dopo un precedente calo del prezzo a circa 3.600 dollari, Ethereum ha registrato una ripresa e ora si sta muovendo lateralmente poco al di sotto dei 3.900 dollari.

Il prezzo di Ethereum si è mantenuto al di sopra delle medie mobili significative, il che, secondo gli analisti di criptovalute, indica un sentiment di mercato più stabile. Il volume degli scambi è salito a circa 39 miliardi di dollari, confermando l’aumento dell’attività di mercato.

Dati on-chain: diminuisce la pressione di vendita di ETH

I dati di CryptoQuant mostrano che il prezzo di Ethereum forma due minimi uguali intorno ai 3.700 dollari, mentre il Cumulative Net Taker Volume mostra un minimo più alto. Questo pattern è considerato una divergenza rialzista, un segno che i ribassisti stanno perdendo forza.

Grafico del volume netto cumulativo degli acquirenti in relazione all’open interest di Ethereum – Fonte: CryptoQuant

Durante il crollo dell’11 ottobre, questo volume è sceso a circa -2,8 miliardi di dollari, ma in seguito è risalito a -1,9 miliardi di dollari, segnalando che il numero di venditori aggressivi sta diminuendo rapidamente.

Le balene stanno nuovamente acquistando grandi quantità di ETH

Mentre i ribassisti perdevano terreno, le balene hanno iniziato ad acquistare sul ribasso. Di conseguenza, la Spot Average Order Size su CryptoQuant è aumentata, indicando l’ingresso sul mercato di ordini di acquisto più consistenti.

Grafico della dimensione media dell’ordine spot di Ethereum – Fonte: CryptoQuant

Allo stesso tempo, l’Exchange Netflow è sceso drasticamente da +26.800 ETH a -13.300 ETH. I flussi netti negativi indicano che vengono prelevati più token dagli exchange di quanti ne vengano depositati, il che spesso coincide con una fase in cui gli investitori trattengono i loro ETH invece di venderli.

Grafico dei flussi netti di Ethereum da e per gli exchange – Fonte: CryptoQuant

Il mercato dei futures di Ethereum si riprende con un aumento del volume degli scambi

Anche il mercato dei derivati sta registrando un aumento dell’attività. L’open interest sui futures su di Ethereum è salito da 19,4 miliardi di dollari a 21,6 miliardi di dollari: un aumento di oltre 2 miliardi di dollari di posizioni aperte.

Grafico dell’Open Interest di Ethereum – Fonte: CryptoQuant

Questa crescita dimostra che i trader si stanno posizionando in vista di ulteriori movimenti di prezzo. Su Binance questo ha portato a oltre 500 milioni di dollari di liquidazioni long su ETH, il più grande long squeeze delle ultime settimane.

Storicamente, tali liquidazioni sono spesso seguite da una graduale ripresa, poiché in questo modo l’eccessiva leva finanziaria viene eliminata dal mercato.

Grafico delle liquidazioni di Ethereum su Binance – Fonte: CryptoQuant

I segnali tecnici indicano una ripresa del prezzo di Ethereum

Il Sequential Pattern Strength di Ethereum è migliorato da -12 a -1,1 segnalando, secondo gli analisti di criptovalute, un indebolimento del trend ribassista. Se questo pattern dovesse continuare, il prezzo di ETH potrebbe tentare nuovamente di superare la zona intorno alla media mobile a 50 giorni.

È importante evidenziare che, nonostante Ethereum sia sceso sotto il supporto a breve termine dei 3.900 dollari, il prezzo non ha subito ulteriori cali ma sta mantenendo una traiettoria laterale nella zona tra i 3.850 e i 3.890 dollari.

Una meme coin come valida alternativa a Ethereum

Per gli investitori alla ricerca di maggiore volatilità e potenziali profitti elevati, le meme coin offrono un’alternativa interessante. In particolar modo una nuova criptovaluta molto promettente: Maxi Doge (MAXI), disponibile tramite una prevendita che ha già raccolto più di 3,7 milioni di dollari, testimoniando la rapida crescita dell’interesse degli investitori privati.

Maxi Doge si rivolge ai trader amanti del rischio, infatti consente di operare con una leva finanziaria estrema fino a 1.000x. Investire oggi stesso nei token MAXI significa approfittare di un prezzo di ingresso vantaggioso prima dell’aumento previsto per il successivo passaggio di fase. Inoltre, è possibile ottenere un rendimento extra APY dell’82% bloccando in staking i token subito dopo l’acquisto.