Previsioni prezzo Ethereum: ETH guarda ai segnali del FOMC

I trader parlano della “Powell Candle”, un'espressione figurativa di come le dichiarazioni della Fed si riflettono direttamente sul prezzo di Ethereum.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nelle ultime settimane il prezzo di Ethereum (ETH) oscilla tra i 4.200 e i 4.400 dollari. Ora le candele sul grafico giornaliero dei prezzi di ETH sono più piccole rispetto ai mesi precedenti, il che indica una minore volatilità. Secondo Coinbase, la capitalizzazione di mercato è di circa 519 miliardi di dollari. Il prezzo di Ethereum potrà salire ancora?

La decisione della Fed pesa sul prezzo di Ethereum

La Federal Reserve ha tenuto una nuova riunione del FOMC due giorni fa, il 6 settembre, nella quale si è discusso di possibili adeguamenti dei tassi di interesse. In passato, riunioni simili hanno causato improvvisi movimenti di prezzo, di conseguenza i trader parlano della “Powell Candle”, un’espressione figurativa di come le dichiarazioni della Fed si riflettono direttamente sul prezzo di Ethereum.

Uno studio del 2021, pubblicato sul Journal of Risk and Financial Management, conferma questo andamento. I ricercatori hanno concluso che una bassa volatilità di asset come Ethereum è spesso seguita da forti oscillazioni del prezzo, sia al rialzo che al ribasso.

I segnali tecnici danno un quadro contrastante del prezzo di ETH

Sui grafici di TradingView si può notare che Ethereum sta ancora operando al di sotto della nuvola Ichimoku. Dal punto di vista tecnico, questo indica una tendenza ribassista. Allo stesso tempo, gli indicatori mostrano un cosiddetto “volatility squeeze”, uno schema in cui le bande di Bollinger si avvicinano.

Una situazione del genere indica una fascia di prezzo compressa che può generare un movimento potente non appena si presenta un fattore trigger.

Secondo gli analisti di criptovalute, la zona di supporto di ETH è a 3.800 dollari, mentre un breakout sopra i 4.400 dollari potrebbe aprire la strada ai 5.000 dollari.

$ETH Daily candles getting smaller and smaller.



This will at some point resolve in a big volatility spike again.



Keep an eye out for when price starts trading out of this local ~$4.2K-$4.4K price range. https://t.co/Qxq8USEBB3 pic.twitter.com/cAbPjve7LQ — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 7, 2025

I dati on-chain mostrano una solida base per Ethereum

Nonostante questi segnali tecnici, l’attività sulla rete Ethereum rimane elevata. Il valore totale bloccato nella DeFi supera i 100 miliardi di dollari. Anche il volume degli scambi di NFT continua a crescere.

Inoltre, le reti Layer-2 come Optimism e Arbitrum elaborano un numero sempre maggiore di transazioni. Esse aumentano la scalabilità e riducono i costi, sottolineando la posizione di Ethereum come colonna portante del Web3. Questi sviluppi dimostrano che le fondamenta della rete rimangono solide, anche durante i periodi di consolidamento.

Il prezzo di Ethereum rimane esposto a rischi

Uno dei principali rischi, per Ethereum, è costituito dalla regolamentazione da parte della SEC. Inoltre, i rallentamenti economici a livello globale potrebbero esercitare una ulteriore pressione sul prezzo del token ETH. In uno scenario del genere, diventa più probabile un ritracciamento dei livelli di prezzo inferiori.

Tuttavia, un improvviso aumento dell’adozione istituzionale potrebbe ribaltare rapidamente il sentiment e dare nuovo slancio al prezzo di Ethereum.

