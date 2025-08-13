Previsioni prezzo: Dogecoin segna un + 11% spinto dalle balene
Dogecoin ha registrato un incremento superiore all’11% nelle ultime 24 ore, sostenuto da un’imponente attività di acquisto da parte delle balene.
Anche le crescenti speculazioni sulla possibile approvazione di un ETF spot basato sulla meme coin stanno alimentando la sua crescita.
L’interesse istituzionale è in forte crescita, accompagnato da un aumento della capitalizzazione di mercato. La spinta ha permesso alla meme coin di consolidare un solido livello di supporto, cosa che potrebbe portare l’asset a registrare un balzo verso la soglia dei 0,30 dollari.
Dogecoin in rally dopo l’accumulo di 1 miliardo di token
Dogecoin ha recentemente messo a segno un incremento di oltre l’11% in sole 24 ore, consolidandosi sopra una zona di supporto chiave compresa tra 0,2307 e 0,227 dollari.
Al momento, l’asset sta scambiando al livello di 0,2459 dollari. L’elemento scatenante di questa spinta è stato un massiccio accumulo da parte delle whale, che nelle ultime sessioni hanno acquistato complessivamente 1 miliardo di DOGE, pari a circa 200 milioni di dollari.
Ora le balene detengono circa il 50% della supply totale dell’asset. Una dinamica che riduce la liquidità e aumenta la pressione al rialzo.
La prossima resistenza per l’asset si trova a 0,263 dollari. Un breakout aprirebbe la strada a un primo target a 0,28 dollari e, in seguito, a 0,38 dollari.
Aumentano le probabilità di un possibile ETF spot su Dogecoin
Un ulteriore fattore che sta alimentando il rally di DOGE è l’elevata probabilità di approvazione di un ETF spot. Secondo le stime presenti su Polymarket, gli investitori istituzionali attribuiscono a questo evento una probabilità vicina all’80%.
L’analisi di Bloomberg ETF condotta da Eric Balchunas e James Seyffart ha ulteriormente rafforzato l’ottimismo, portando le probabilità al 90% entro la fine dell’anno. Secondo gli esperti, altre altcoin come XRP potrebbero ricevere l’ok dalla SEC.
L’atteggiamento più aperto dell’ente regolatore verso i prodotti basati sugli asset crypto sta rendendo Dogecoin sempre più interessante agli occhi dei grandi investitori. Per molti, un ETF potrebbe diventare il motore capace di portare più liquidità e visibilità al token.
L’arrivo di capitali istituzionali tramite prodotti regolamentati potrebbe stabilizzare il mercato e spingere DOGE verso nuovi traguardi, come la soglia dei 0,30 dollari.
Maxi Doge è il prossimo Dogecoin?
Nel segmento delle meme coin, Maxi Doge (MAXI) si presenta come un progetto con un forte potenziale virale. Nato come un’evoluzione di Dogecoin, questo token punta a costruire una community propensa al rischio.
La blockchain di riferimento è Ethereum, con una supply fissa di 150,24 miliardi di token e la possibilità di staking con APY del 352%.
L’obiettivo è mantenere una capitalizzazione iniziale ridotta per favorire un’eventuale crescita esplosiva. La prevendita, avviata da pochi giorni, ha già raccolto oltre 800.000 dollari, con il token disponibile al prezzo di 0,000252 dollari.
Un elemento distintivo rispetto ad altri progetti è il lancio diretto su exchange di futures, con leva fino a 1000x, una caratteristica che lo rende particolarmente interessante per trader speculativi e amanti dell’alta volatilità.
L’operazione ha già attirato l’attenzione di esperti e influencer del settore, creando un effetto amplificatore sul buzz mediatico, come dimostrato dai numerosi video e post sul progetto che circolano in rete.
Maxi Doge si propone quindi come una meme coin guidata dalla community, in cui il valore è strettamente legato alla capacità di generare engagement e viralità.
