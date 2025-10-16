Previsioni prezzo Bitcoin: BTC verso i 130.000 dollari?

Fattori macroeconomici alimentano le aspettative di un rialzo: la previsione sul prezzo di Bitcoin punta a un breakout a 130.000 dollari.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 16, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Importanti sviluppi stanno ridefinendo il sentiment del mercato delle criptovalute, a cominciare da una proposta di legge da 9,3 trilioni di dollari sul 401(k) che potrebbe favorire afflussi istituzionali. Inoltre, un trasferimento di 1,3 miliardi di dollari dal wallet collegato a LuBian ha fatto seguito al sequestro di criptovalute per 15 miliardi di dollari da parte del Dipartimento di Giustizia.

Allo stesso tempo, gli NFT stanno registrando un rimbalzo dopo un crollo da 1,2 miliardi di dollari. Tutti questi eventi stanno restituendo slancio alla traiettoria del prezzo di Bitcoin, il cui pattern a triplo minimo segnala un potenziale breakout verso i 130.000 dollari nel quarto trimestre.

Il trasferimento di 1,3 miliardi di dollari dal portafoglio LuBian segue il sequestro da 15 miliardi di dollari da parte del Dipartimento di Giustizia

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato un sequestro di criptovalute per 15 miliardi di dollari a un solo giorno di distanza dal massiccio trasferimento di 1,3 miliardi di dollari in Bitcoin effettuato da un wallet collegato al mining pool cinese LuBian, la sua prima operazione importante in tre anni. I siti di analisi blockchain Arkham Intelligence e Lookonchain hanno confermato che 11.886 BTC sono stati spostati durante il deposito.

Il caso del Dipartimento di Giustizia cita il Prince Holding Group della Cambogia per riciclaggio di fondi illeciti attraverso LuBian e le sue affiliate. In base al nuovo ordine esecutivo del presidente Trump, qualsiasi Bitcoin sequestrato potrebbe essere aggiunto alla riserva strategica di Bitcoin degli Stati Uniti una volta approvato.

JUST IN: The US government just moved 9,756 BTC (≈$1.1B) linked to Chen Zhi’s “Pig Butchering” scam.



One of LuBian’s wallets (39DUz) woke up after 3 years of dormancy, transferring all 9,757 BTC to new addresses.



This comes just a day after news broke that the US gov is… pic.twitter.com/igCUZY2FAd — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 15, 2025

La tempistica del trasferimento e il potenziale aumento delle riserve evidenziano la crescente rilevanza di Bitcoin nella finanza globale. Nonostante la continua incertezza giuridica, l’evento ha rafforzato la percezione del mercato sul valore istituzionale di Bitcoin, contribuendo a una modesta ripresa del prezzo dopo la recente volatilità.

Il disegno di legge da 9,3 trilioni di dollari sul 401(k) potrebbe sbloccare una massiccia domanda di criptovalute

Il rappresentante degli Stati Uniti Troy Downing ha proposto un disegno di legge per rendere permanente l’ordine del presidente Trump sul 401(k) relativo alle criptovalute, consentendo agli americani di includere Bitcoin e altre risorse digitali nei wallet pensionistici. La decisione è successiva alla revoca da parte del Dipartimento del Lavoro delle restrizioni dell’era Biden. che scoraggiavano l’esposizione alle criptovalute nei conti pensionistici.

JUST IN: 🇺🇸 Congressman Troy Downing to introduce bill that would cement President Trump's executive order allowing #Bitcoin in 401(k)s into law 👀 pic.twitter.com/egTr4wNnJo — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 14, 2025

Se approvata, la legislazione aprirebbe l’accesso a lungo termine a Bitcoin attraverso i piani 401(k), che attualmente gestiscono più di 9,3 trilioni di dollari in asset. Gli analisti affermano che anche una piccola allocazione verso gli asset digitali potrebbe convogliare miliardi nel mercato delle criptovalute.

La proposta ha alimentato l’ottimismo in tutto il settore, con gli investitori che la considerano un passo fondamentale verso l’adozione mainstream e un potenziale catalizzatore per il prossimo importante aumento di prezzo di Bitcoin.

I mercati delle criptovalute e degli NFT rimbalzano dopo un crollo da 1,2 miliardi di dollari

Venerdì 10 ottobre il mercato delle criptovalute ha registrato un sell-off da 1,2 miliardi di dollari. Subito dopo ha seguito un rimbalzo e anche gli NFT si sono ripresi da un forte calo. Secondo i dati di CoinGecko, il valore totale del mercato NFT è sceso da 6,2 miliardi di dollari a 5 miliardi di dollari, prima di stabilizzarsi vicino ai 5,5 miliardi di dollari, mentre Bitcoin e altcoin hanno ripreso piede.

Le principali collezioni basate su Ethereum, come Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks, hanno registrato lievi perdite, mentre altre, come Mutant Ape Yacht Club, hanno ricominciato a salire. Anche Bitcoin ha registrato un rimbalzo dopo un breve calo causato dal panico del mercato per i commenti di Trump sulle tariffe.

Nonostante le enormi liquidazioni, gli ETF sulle criptovalute hanno registrato afflussi per 3,17 miliardi di dollari, indicando la crescente fiducia degli investitori nelle risorse digitali.

Gli analisti affermano che la rapida ripresa evidenzia la solida tenuta degli NFT e delle criptovalute, rafforzando l’ottimismo per una crescita sostenuta con la stabilizzazione del sentiment del mercato.

Previsione sul prezzo di Bitcoin: il pattern a triplo minimo punta alla zona di breakout a 130.000 dollari

Il grafico di Bitcoin (BTC) sta formando un forte pattern a triplo minimo vicino a 109.600 dollari, un livello chiave che ha innescato molteplici inversioni di tendenza dalla fine di settembre. La configurazione segnala un allentamento della pressione di vendita e un crescente accumulo, con minimi più alti che si formano lungo la linea del collo.

Sul timeframe a due ore, Bitcoin viene scambiato al di sotto della SMMA a 100 giorni a 116.054 dollari, allineandosi con il livello di ritracciamento di Fibonacci 0,5 a 116.108 dollari, creando una zona di resistenza decisiva prima di un breakout.

Grafico del prezzo di Bitcoin – Fonte: TradingView

L’indicatore RSI a 43 sta curvando verso l’alto dai livelli di ipervenduto, suggerendo una divergenza rialzista precoce e un miglioramento del momentum. Una chiusura confermata sopra i 114.600 dollari convaliderebbe il pattern del triplo minimo e probabilmente accelererebbe l’attività di acquisto.

Mentre Bitcoin rimane all’interno di un canale discendente, la proiezione del percorso di TradingView segnala un breakout verso 117.600 dollari e 119.800 dollari se il momentum si rafforza. Un movimento sostenuto sopra i 120.000 dollari potrebbe ribaltare il sentiment del mercato al rialzo, aprendo obiettivi a 125.000 dollari e 130.000 dollari.

I trader potrebbero cercare configurazioni long sopra i 114.600 dollari, con stop loss sotto i 109.500 dollari e obiettivi iniziali a 117.600-119.800 dollari. Con l’aumento degli afflussi istituzionali e la compressione della volatilità, l’attuale consolidamento di Bitcoin potrebbe segnare la base per la sua prossima fase al rialzo, definendo potenzialmente l’inizio di un rally più forte nel quarto trimestre.

Bitcoin Hyper: la prossima evoluzione di Bitcoin su Solana?

Nel frattempo Bitcoin Hyper (HYPER) sta portando una nuova fase nell’ecosistema Bitcoin. Mentre BTC rimane il gold standard per la sicurezza, Bitcoin Hyper aggiunge ciò che gli è sempre mancato: la velocità di Solana.

Costruito come primo Layer 2 nativo di Bitcoin alimentato dalla Solana Virtual Machine (SVM), unisce la stabilità di Bitcoin al framework ad alte prestazioni di Solana. Il risultato: contratti intelligenti velocissimi e a basso costo, app decentralizzate e persino la creazione di meme coin, il tutto protetto da Bitcoin.

Il progetto è stato verificato da Coinsult e pone l’accento sulla fiducia e sulla scalabilità man mano che cresce l’adozione. Lo slancio è già forte, la prevendita ha superato i 23,8 milioni di dollari con i token al prezzo di soli 0,013125 dollari prima del prossimo aumento.

Fonte: Bitcoin Hyper

Con l’aumento dell’attività di Bitcoin e della domanda di app efficienti basate su BTC, Bitcoin Hyper (HYPER) si distingue come il ponte che unisce due dei più grandi ecosistemi delle criptovalute.

Se Bitcoin ha gettato le basi, Bitcoin Hyper potrebbe renderlo veloce, flessibile e divertente.