Wall Street Pepe regala 5.000 NFT se sei in lista entro il 22 agosto

L'intera collezione di 5.000 pezzi sarà assegnata esclusivamente agli utenti inseriti nella whitelist, con priorità ai membri dell'Alpha Chat, ai partecipanti alle missioni, ai principali contributori della community e a progetti partner selezionati.

Ultimo aggiornamento: Agosto 19, 2025



L’esercito WEPE lo ha chiesto a gran voce e ora è arrivato. Dopo mesi di speculazioni e incessante impegno da parte della community, Wall Street Pepe (WEPE) ha confermato che il 22 agosto sarà la data ufficiale di lancio della sua prima collezione NFT.

E in perfetto stile Pepe, il lancio degli NFT sarà gratuito. L’intera collezione di 5.000 pezzi sarà assegnata esclusivamente agli utenti inseriti nella whitelist, con priorità ai membri dell’Alpha Chat, ai partecipanti alle missioni, ai principali contributori della community e a progetti partner selezionati.

La community ha guidato la crescita di WEPE sin dal primo giorno, portando il progetto a oltre 80.000 possessori on-chain e illuminando i social media attraverso campagne quotidiane e guerre di meme.

Ora, il lancio degli NFT funge sia da ricompensa che da punto di raccolta, un altro tassello in una cultura in rapida crescita che commercia insieme, costruisce insieme e prende di mira il sistema “whale-first”, che privilegia i grandi investitori e per troppo tempo ha dominato il mondo delle criptovalute.

Fatto dal popolo, per il popolo: il WEPE NFT Mint è tutta una questione di comunità

Proprio come GameStop non è stato salvato da Wall Street, ma da Reddit, la collezione WEPE NFT è stata forgiata dal popolo.

Tutto è iniziato con l’esercito WEPE che ha spinto per una maggiore visibilità, mobilitandosi sui social media e chiedendo un modo più profondo per rappresentare il marchio che ha contribuito a costruire.

Il team ha ascoltato e negli ultimi tre mesi ha curato in silenzio una collezione che premia questa fedeltà. Ai membri attivi è stato concesso l’accesso anticipato alla whitelist, mentre i nuovi utenti sono stati coinvolti attraverso una campagna di quest aperta ospitata su QuestN, la piattaforma Web3 leader per le attivazioni social e on-chain.

La collezione finale è limitata a 5.000 NFT, ognuno con caratteristiche generate proceduralmente e una manciata di pezzi unici realizzati a mano per pochi fortunati. Non è prevista una vendita pubblica, ma solo una coniazione gratuita riservata alla whitelist, distribuita come segue:

1.000 posti per i membri di Alpha Chat

1.500 posti per i partecipanti a QuestN

1.000 posti per attivazioni della community

1.000 posti per partnership e collaborazioni tra community

500 NFT riservati al team vault e a premi futuri (da confermare)

🔒 A secret vault.

🔑 5,000 keys.

✨ 8 of them… just escaped.



🚀 On August 22nd, the vault opens for good.



🏆 Grab yours before history locks them away forever. Free mint. Whitelist only. LFG.💎🔥🪙

⚔️🐸⚔️#WEPE #NFTDrop #memecoin pic.twitter.com/tBYFp9sfSx — SpartanOfWepe⚔️🐸⚔️ | $WEPE Chad (@WEPEsoldier) August 12, 2025

Ogni NFT sblocca l’accesso alla Wall Street Pepe Alpha Chat, ai vantaggi dell’inner circle e a eventi futuri esclusivi, dimostrando che vale la pena far parte del trading floor dove si concludono affari, si condividono segnali e i colletti bianchi non lavorano per Wall Street, ma per la rana.

WEPE Army: 100.000 partecipanti, collaborazioni tra comunità e un seguito cult

Dal lancio della campagna QuestN, Wall Street Pepe ha attirato più di 100.000 partecipanti e generato oltre 16 milioni di visualizzazioni uniche, consolidando la sua posizione come una delle più grandi community di meme dell’anno.

Anche l’esercito WEPE è cresciuto enormemente grazie alla chat Alpha, dove i membri hanno riportato guadagni cumulativi superiori al 1.500%, con la singola transazione più grande che ha fruttato un ritorno del 700%.

+700%

45days

+$25mill mc and counting

Alpha Chat is printing

Community is crushing it$WEPE army marches forward

LFG!



🐸⚔️ pic.twitter.com/orziCU9BH7 — Wall Street Pepe (@WEPEToken) July 20, 2025

Con l’imminente lancio degli NFT ora al centro dell’attenzione, la partecipazione della community è entrata in una fase frenetica, dando vita a collaborazioni tra community che hanno spinto ulteriormente la visibilità di WEPE su Web3.

Esempi recenti includono le partnership con The Daily Alpha e THE FOUNDRY, che hanno offerto posti in whitelist per il mint gratuito di NFT, insieme alle attivazioni con YapGod e whateverman, dove anche le loro community si sono assicurate l’accesso alla whitelist NFT.

Big up to @theyapgods and @what3verman, our newest collab 🐸🏆



All YapGod members just landed themselves a WEPE NFT free mint whitelist 🎉



There’s another 10 spots up for grabs right now!



To enter:



1 Follow @WepeToken , @theyapgods , @what3verman

2 Like and Retweet this… pic.twitter.com/iYW7ihyaPu — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 14, 2025

Tutta questa attesa, unita alla costruzione incessante di una community che sta iniziando ad assomigliare a un culto, ha consolidato WEPE come uno dei token meme più promettenti sul mercato.

Negli ultimi tre mesi, il progetto ha dato risultati non solo attraverso i segnali di trading di Alpha Chat, ma anche attraverso il token nativo stesso, che ha raggiunto un guadagno massimo del 579% nello stesso periodo.

WEPE prepara il terreno per il suo momento più importante per la community il 22 agosto

L’esercito WEPE ha creato una delle community di meme più attive nel Web3 e il mint gratuito di 5.000 NFT il 22 agosto segna il prossimo passo nella sua ascesa.

Con collaborazioni tra community, l’Alpha Chat in crescita e un token che sta già mostrando forti rendimenti, il progetto è pronto per un altro momento importante.

Per i dettagli completi sul lancio bisogna consultare il sito web di Wall Street Pepe.

Per ulteriori aggiornamenti dalla community basta seguire i canali social di Wall Street Pepe su X (Twitter) e Telegram