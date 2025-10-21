Previsioni prezzo Bitcoin: BTC perde slancio sotto i $108.000

Bitcoin scende sotto i $108.000 e sotto la lente c'è il supporto a $107.000. Intanto SpaceX ha trasferito 268 milioni di dollari in BTC.

Autore Laura Di Maria



Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Martedì Bitcoin è sceso sotto i 108.000 dollari, dopo che lo slancio si è affievolito e i trader sono diventati più cauti in seguito al tentativo di rimbalzo della scorsa settimana non andato a buon fine.

Il calo è avvenuto mentre SpaceX ha riorganizzato oltre 268 milioni di dollari in BTC trasferendoli su nuovi wallet, dopo mesi di inattività.

L’operazione ha dato vita a ipotesi sulle strategie di gestione del patrimonio da parte della società e sulla possibilità che ci sia un’inversione di tendenza a breve termine.

SpaceX riorganizza i suoi Bitcoin per 268 milioni di dollari

I dati on-chain mostrano che SpaceX ha spostato 2.490 BTC (circa 268,4 milioni di dollari) verso due nuovi wallet dopo una stasi di tre mesi. Il tracker blockchain OnchainLens ha intercettato i movimenti di capitale: 1.197 BTC all’indirizzo bc1qq787… e 1.298 BTC a bc1qj7en…, entrambi collegati a Coinbase Prime Custody.

Secondo Arkham Intelligence, SpaceX ora possiede 5.790 BTC che al cambio attuale valgono circa 626,9 milioni di dollari, in calo del 2,2% a causa della flessione del prezzo di Bitcoin.

Secondo gli analisti, questi movimenti potrebbero riflettere una gestione interna della custodia o una migrazione verso cold storage istituzionali, e non per forza mostrare un intenzione di vendita.

Pur non trattandosi di una liquidazione, spostamenti di questa entità spesso infondono cautela tra i trader, generando volatilità di breve periodo o la chiusura forzata di posizioni a leva.

Bitcoin testa il supporto a 107.400 dollari mentre i rialzisti difendono il canale crescente

Bitcoin si trova vicino ai 107.400 dollari, dove il limite inferiore del suo canale ascendente incontra la media mobile esponenziale a 20 periodi, un supporto chiave di breve termine.

L’azione dei prezzi mostra che gli acquirenti stanno cercando di difendere la struttura, mentre i venditori testano lo slancio di breve periodo.

Dalla metà di ottobre, BTC ha registrato minimi crescenti, prova di un accumulo costante malgrado le correzioni temporanee.

La candela ribassista vicino a 110.400 dollari indica però un certo affaticamento a ridosso della resistenza. L’RSI intorno a 45 e la media mobile esponenziale a 50 suggeriscono ci sia una fase di consolidamento e non di inversione.

Se BTC rimane sopra i 107.400 dollari, gli obiettivi rialzisti sono a 111.700 e 115.900 dollari. Una discesa sotto questa soglia potrebbe aprire la strada verso 104.400 e 101.100 dollari.

Bitcoin Hyper: la prossima evoluzione di BTC su Solana?

Bitcoin Hyper ($HYPER) sta portando una novità nell’ecosistema Bitcoin. Se BTC resta lo standard in termini di sicurezza, Bitcoin Hyper aggiunge ciò che finora è mancato: la velocità di Solana.

Realizzata come Layer 2 nativa di Bitcoin alimentata dalla Solana Virtual Machine (SVM), questa soluzione unisce la solidità di Bitcoin con le prestazioni elevate di Solana. Il risultato sono smart contract rapidissimi, commissioni ridotte, app decentralizzate e persino la possibilità di creare meme coin, il tutto protetto dalla sicurezza di Bitcoin. Il che ne fa una criptovaluta da comprare per giocare d’anticipo rispetto agli altri trader e sfruttare i vantaggi dei primi a riconoscere una buona innovazione.

Il progetto, sottoposto ad audit da parte di Consult, punta su fiducia e scalabilità mentre cresce l’adozione. E il ritmo è già sostenuto. La prevendita ha superato i 24,3 milioni di dollari, con i token offerti a soli 0,013145 dollari prima del prossimo incremento di prezzo.

Con l’aumento dell’attività su Bitcoin e la crescente domanda di applicazioni efficienti basate su BTC, Bitcoin Hyper si distingue come il ponte che unisce due dei più grandi ecosistemi crypto.

Se Bitcoin ha costruito le fondamenta, Bitcoin Hyper può renderlo di nuovo veloce, flessibile e divertente.