Previsioni prezzo: ADA sta per invertire il trend?

Nel grafico si sta formando un pattern " testa e spalle rovesciato", che suggerisce un cambiamento del sentiment da ribassista a rialzista.

Cardano resta sotto pressione anche se il mercato ha ripreso slancio. Lo shutdown del governo statunitense prosegue (giunto al suo 26° giorno) e sta rallentando l’operato dell’ente borsistico americano.

La Securities and Exchange Commission americana non ha rispettato la scadenza di questa settimana per decidere riguardo a tre ETF spot su XRP e al fondo su Cardano di Grayscale. Inoltre, non ha pubblicato alcun aggiornamento in merito.

Visto che sono rallentate le operazioni, le approvazioni degli ETF sono di fatto sospese. Lo shutdown è ora il secondo più lungo nella storia degli Stati Uniti e le prospettive di una risoluzione rapida appaiono remote.

Secondo i dati di Polymarket, i trader attribuiscono solo il 6% di probabilità che lo shutdown si concluda entro fine mese.

Fonte: Polymarket

Se lo shutdown dovesse protrarsi fino a novembre, supererebbe il record di 35 giorni stabilito durante il primo mandato di Trump.

Kevin Hassett, direttore del Consiglio economico nazionale, ha dichiarato che un accordo potrebbe essere raggiunto già questa settimana, mentre il Senato si prepara all’undicesimo voto per finanziare il governo e riaprire le agenzie federali.

Anche se la SEC sta tardando i verdetti, l’ottimismo per un possibile ETF spot su Cardano è ancora forte. Secondo i dati del mercato di previsioni Polymarket, i trader attribuiscono una probabilità del 77% di un’approvazione dei fondi entro fine anno.

Fonte: Polymarket

Previsione prezzo Cardano: sta per innescare un’inversione del trend?

ADA si sta consolidando vicino al livello dei 0,675 dollari. Nel range tra 0,678 e 0,682 dollari è presente un forte accumulo di liquidità, con numerosi ordini di acquisto e di vendita, che delineano una forte area di resistenza per il breve termine.

$ADA is consolidating tightly around the $0.675 level, with thick liquidity clusters both above and below price. Heavy sell-side liquidity sits around $0.678–$0.682, forming a clear resistance zone, while strong bids are visible near $0.67 and $0.666, acting as support. Order… pic.twitter.com/ZeF4YUkPZJ — Ace of Trades (@acethebullly) October 26, 2025

Nella fascia inferiore del range di prezzo, si osserva una forte concentrazione della domanda tra 0,67 e 0,666 dollari, dove gli acquirenti stanno continuando a intervenire.

ADA sta rimanendo intrappolata tra le linee di supporto e quelle di resistenza. Se riuscisse a chiudere sopra gli 0,68 dollari potrebbe raggiungere obiettivi più ambiziosi. In caso di un calo sotto i 0,67 dollari, la pressione di vendita potrebbe aumentare.

Inoltre, nel grafico si sta formando il pattern ” testa e spalle rovesciato”, che suggerisce un cambiamento del sentiment da ribassista a rialzista. ADA ha già rotto la neckline, quindi potrebbe registrare un’inversione del trend.

Analisi del prezzo di ADA. Fonte: X

L’RSI è in costante aumento, segnalando un graduale ritorno della pressione d’acquisto dopo settimane di consolidamento laterale. Se la liquidità dovesse rimanere scarsa, il breakout rischierebbe di perdere slancio.

Una rottura al di sopra dei 0,682 dollari confermerebbe la ripresa del trend rialzista, mentre una discesa sotto 0,64 dollari ne invaliderebbe la struttura.

Al momento, la configurazione tecnica di ADA mostra i primi segnali di ripresa, anche se i trader attendono un aumento dei volumi prima di confermare una inversione di tendenza.

Alternative a Cardano

Gli investitori stanno puntando, oltre che su ADA, anche su una nuova meme coin in fase di prevendita: Maxi Doge. Il progetto ha già raccolto più di 3,7 milioni di dollari e si rivolge a una community (già molto vasta su Telegram e X) di trader amanti del rischio.

