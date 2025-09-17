Previsione prezzo: XRP può raggiungere i 4 dollari?

Stanno emergendo segnali positivi per XRP: VivoPower continua ad accumulare l'asset e i trader puntano su un rialzo prolungato.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 17, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il token di Ripple si è mosso all’interno di un canale discendente per settimane, ma ora sembra pronto per registrare un breakout.

Inoltre, stanno emergendo segnali positivi per XRP che potrebbero rafforzare le prospettive rialziste. L’interesse istituzionale per il progetto rimane forte e sempre più aziende sono interessate ad aggiungere l’asset nei loro bilanci.

Per esempio VivoPower, società specializzata in soluzioni energetiche sostenibili e quotata al Nasdaq, sta continuando ad espandere la sua tesoreria. Una scelta che conferma la convinzione nel lungo termine del progetto.

XRP potrebbe esplodere del 35%

Al momento l’asset sta scambiando al livello di 3,01 dollari, in calo dello 0,63% nelle ultime 24 ore, ma rimane ancora sopra il supporto vicino a 2,95 dollari.

Xrp (XRP) 24h 7d 1y

Le prossime resistenze per XRP sono a 3,12 dollari e 3,32 dollari. È presente un altro forte ostacolo per l’asset a 3,59 dollari. Se l’asset riuscisse a sfondare tutti e tre i livelli potrebbe spingersi verso l’obiettivo di 4 dollari.

Nel caso di un ribasso, un supporto chiave, oltre quello a 2,95 dollari, resta a 2,60 dollari, un’area dove in passato i compratori sono intervenuti per accumulare il token. Il fatto che l’asset rimbalzi ripetutamente dai punti più bassi del canale mostra che la pressione d’acquisto resta forte e che i trader stanno difendendo questi livelli per spingere XRP al rialzo.

Le analisi tecniche segnalano un possibile rialzo per l’asset fino al 35%, dato che sembra pronto ad uscire dal canale discendente. Ma lo scenario resta valido solo se il token riuscirà a tenersi sopra i supporti di breve termine.

I trader si aspettano un rialzo di XRP

Secondo i dati della piattaforma CoinGlass, il 78% delle posizioni aperte su XRP perpetui è long.

La netta prevalenza dei long, a fronte di appena il 22% di short, suggerisce che il mercato scommetta su una ripresa dello slancio dell’asset. Solitamente, questa configurazione ha anticipato diverse volte un recupero sostenuto, soprattutto quando supportata da volumi in aumento.

Rapporto long/short di XRP – Fonte: CoinGlass

Le resistenze rimangono, ma viste le numerose posizioni long e il continuo accumulo da parte delle aziende, il token appare ben impostato per un trend rialzista duraturo.

L’app di Best Wallet permette di gestire facilmente XRP

Molti stanno tenendo l’asset nel wallet self-custodial Best Wallet, dato che offre una gestione semplice e sicura di numerosissimi token. Supporta più di 60 blockchain e utilizza la crittografia MPC-CMP di Fireblocks per garantire la massima sicurezza.

Inoltre l’app permette di accedere alle migliori crypto ICO a tramite la funzione “Upcoming Tokens”.

Il progetto ha anche un suo token nativo: $BEST, attualmente in fase di prevendita. Finora ha raccolto più di 15 milioni di dollari e il token è disponibile al prezzo di 0,025655 dollari, ma aumenterà di valore durante la prossimo round.







