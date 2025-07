Previsione prezzo XRP: liquidazioni per 100 milioni di dollari

Se XRP riuscirà a mantenersi sopra il livello chiave di Fibonacci potrebbe esserci un rally nel breve periodo.

Il prezzo di XRP è sceso di oltre il 10% nell’ultima settimana. Il calo improvviso ha rotto diverse importanti aree di supporto, generando incertezza tra gli investitori.

I dati che provengono dai mercati derivati e da quelli spot fanno pensare che il peggio sia già passato. La pressione di vendita potrebbe essere ormai superata.

I dati sui derivati mostrano le ragioni del calo di XRP

Il forte ribasso di XRP sembra legato soprattutto a una serie di liquidazioni di posizioni long con leva.

In breve, molti trader avevano puntato su un rialzo del prezzo utilizzando la leva finanziaria. Quando il prezzo, invece, ha iniziato a scendere, le loro posizioni sono state chiuse automaticamente, esercitando ulteriore pressione al ribasso.

Secondo i dati di CoinGlass, il grafico delle liquidazioni su Bitget degli ultimi sette giorni mostra che la maggior parte di queste posizioni long è già stata liquidata.

Al momento restano meno di 100 milioni di dollari di posizioni long in sospeso, segno che gran parte dei trader con leva ha già lasciato il mercato. Di conseguenza, la pressione ribassista potrebbe ora calare.

Adesso si sta formando una grossa area di posizioni short intorno a quota 3,59 dollari.

Se il prezzo di XRP dovesse risalire in fretta, queste posizioni short rischierebbero di essere liquidate, il che creerebbe una pressione all’acquisto aggiuntiva. Questo fenomeno è noto come “short squeeze”.

Il mercato spot mostra un interesse d’acquisto

Anche sul mercato spot ci sono segnali interessanti.

L’indicatore OBV (On Balance Volume) è in crescita, mentre il prezzo di XRP è in calo. Questo significa che il volume degli acquisti in corrispondenza delle candele verdi supera quello delle candele rosse. In altre parole, nonostante il calo dei prezzi, gli investitori stanno continuando a comprare il token.

Questa divergenza tra prezzo e volume spesso rappresenta un segnale interessante che anticipa l’attenuarsi della pressione di vendita. Indica, in pratica, che i compratori stanno tornando gradualmente sul mercato.

L’OBV suggerisce quindi la possibilità di un rimbalzo, anche se non conferma ancora una ripresa vera e propria.

Livelli chiave da monitorare secondo i ritracciamenti di Fibonacci

L’attuale zona di prezzo attorno ai 3 dollari corrisponde al livello di Fibonacci 0,382, calcolato dal minimo di 1,90 dollari fino al massimo storico di 3,65 dollari. Se XRP riuscirà a mantenersi sopra questo livello, potrebbe esserci un rally nel breve periodo.

Se invece il prezzo dovesse scendere sotto questa soglia, il prossimo supporto importante si trova al livello di Fibonacci 0,5, e cioè a 2,78 dollari.

Un’eventuale rottura di questo livello potrebbe portare il prezzo verso 2,66 dollari o anche 2,28 dollari. Questo scenario diventerebbe più probabile se la pressione ribassista dovesse crescere di nuovo.

