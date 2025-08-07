BTC $116,333.98 1.64%
Previsione Prezzi

Previsione prezzo Solana: nel grafico spunta una Golden Cross, SOL verso i $200?

criptovalute Solana
Anche se l'asset ha registrato un calo, diversi indicatori tecnici indicano che potrebbe esserci un nuovo slancio rialzista.
Gaia Tommasi

Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia...

Perché puoi fidarti di noi
Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell'analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali, concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione.
DisclaimerSiamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership.
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
SOL

Solana ha recentemente toccato la soglia dei 200 dollari, ma negli ultimi sette giorni ha perso terreno, segnando un -6% nel grafico. Anche se l’asset ha registrato un calo, diversi indicatori tecnici indicano che potrebbe esserci un nuovo slancio rialzista.

SOL recupererà slancio?

Sono presenti diversi segnali positivi. Quello più incoraggiante è la diminuzione dell’offerta di SOL sugli exchange. Il 23 luglio i token disponibili erano 33,06 milioni. Il 5 agosto erano scesi a 30,78 milioni. Quasi il 10% in meno. Meno offerta, meno pressione di vendita. E quindi, maggiori possibilità di rimbalzo per l’altcoin.

Inoltre, SOL ha superato di nuovo la trend line legata alla quantità di token sugli exchange. In passato, questo pattern ha spesso anticipato movimenti al rialzo. Per esempio, il 16 luglio, Solana è passata da 173 a 205 dollari in soli sei giorni. Stesso copione il 24 luglio: da 182 a 188 dollari. Segnali che dimostrano che questo pattern è ancora affidabile.

Un altro segnale importante proviene dal mercato dei futures del Chicago Mercantile Exchange (CME). Nonostante il recente calo dell’asset, l’Open Interest sui contratti futures su Solana è rimasto stabile. Segno che i grandi player stanno mantenendo le loro posizioni e continuano a puntare sul lungo termine.

Il 1° agosto si è verificato lo stesso scenario. Mentre Solana scendeva, l’Open Interest sul CME è rimasto fermo a 3,07 milioni. Nei giorni successivi, l’asset è rimbalzato.

Questa dinamica è successa anche tra il 25 e il 27 luglio. Anche in quel caso, il volume dei futures è rimasto stabile e Solana è poi aumentata.

SOL
Fonte: Glassnode

Un altro segnale positivo è presente nel grafico dell’altcoin. In quello giornaliero si è formato un importante pattern tecnico che spesso anticipa un rialzo: una Golden Cross. Solitamente si forma quando la linea dell’Exponential Moving Average (EMA) a breve termine (100 giorni) incrocia al rialzo la linea EMA a lungo termine (200 giorni) e potrebbe dare una nuova spinta a SOL per superare i 200 dollari.

SOL
Grafico del valore di SOL. Fonte: TradingView

La nuova meme coin Maxi Doge conquista i trader

Solana potrebbe registrare un nuovo rialzo, ma i trader che cercano guadagni potenzialmente elevati continuano a puntare sulle meme coin.

Uno dei progetti più chiacchierati è Maxi Doge ($MAXI), una nuova criptovaluta che punta a un pubblico preciso: i trader amanti del rischio estremo e delle leve fino a 1000x.

L’interesse dei retail sta crescendo in fretta e la sua prevendita ha già raccolto circa 200.000 dollari in pochi giorni. Al momento il token è disponibile a un prezzo scontato del 0.000251 dollari e i titolari lo possono mettere in staking fin da subito. Al momento l’APY è del 1420%.



Logo

