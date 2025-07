Previsione prezzo Shiba Inu: sta per scattare il rally?

SHIB si sta avvicinando a una resistenza dove sono concentrate numerose posizioni short.

La meme coin Shiba Inu si sta avvicinando a una importante resistenza, che se superata con decisone rischia di mettere con le spalle al muro molti dei trader ribassisti.

In questo articolo analizzeremo la mappa delle liquidazioni di SHIB, che indica dove sono concentrate le principali posizioni short, e fin dove potrebbe spingersi la meme coin.

SHIB sta per esplodere? Ecco i livelli da monitorare

SHIB ha aperto la settimana in verde e sta cercando di superare la resistenza dei 0,00001435 dollari, un livello che a fine maggio ha limitato il calo della meme coin e che ora rappresenta un ostacolo. Un forte breakout sopra questo livello consentirebbe un aumento del 10% fino all’ostacolo successivo a 0,00001552 dollari.

Quest’ultimo livello non è una semplice resistenza, ma è anche una soglia in cui potrebbero essere liquidate in massa posizioni short, mettendo in difficoltà molti trader.

Grafico giornaliero di Shiba Inu – Fonte: TradingView

Se lo slancio al rialzo continuasse e SHIB sfondasse anche i 0,00001552 dollari, avrebbe spazio per correre fino a 0,00001770 dollari, il livello più elevato da febbraio 2025. Si tratterebbe di un aumento del 25%.

La meme coin ha ancora spazio per continuare l’ascesa. Si nota dal suo Indice di Forza Relativa (RSI), fermo a 56, che indica un momentum rialzista e resta ben distante dalla zona di ipercomprato, segnalata solo oltre il livello 70.

SHIB potrebbe far saltare 52 milioni di dollari in posizioni short

Un rialzo del 25% potrebbe arrivare prima del previsto. Se SHIB dovesse superare rapidamente la soglia dei 0,00001552 dollari, potrebbe scattare uno short squeeze. In questo caso, le posizioni short verrebbero liquidate a catena, spingendo l’asset sempre più in alto. La meme coin quindi registrerebbe improvvisamente un rally esplosivo.



Secondo i dati della piattaforma Coinglass, al livello di 0,00001552 dollari sono concentrate 52 milioni di dollari in posizioni short, molte delle quali con leva. Salterebbero se SHIB superasse questa soglia.

Se i trader ribassisti iniziassero a chiudere queste posizioni prima, l’asset potrebbe salire più rapidamente e toccare quel livello in anticipo. Si innescherebbe un effetto domino in grado di spingere la meme coin al rialzo.

Mappa delle Liquidazioni di Shiba In. Fonte: Coinglass

Si tratta di una settimana delicata per il mercato, dato che la Federal Reserve annuncerà la sua decisione riguardi tassi di interesse, fattore che potrebbe influenzare fortemente l’andamento degli asset.

Visto il contesto incerto, tutto può succedere. Attualmente SHIB sta seguendo i movimenti di Bitcoin ed Ethereum, ma un loro calo dovuto alle condizioni di mercato potrebbe trascinare al ribasso anche la meme coin.

Alcuni segnali non sono incoraggianti. Per esempio l’attività on-chain di Shiba Inu è diminuita. L’interesse per il progetto sembra ancora debole, dato che in soli due giorni gli indirizzi attivi sono scesi del 36%.

Wallet attivi. Fonte: Glassnode

Sembra che a soffrire siano le meme coin più grandi per market cap. Shiba Inu ha perso il 10% in una settimana. Anche Dogecoin (DOGE) ha seguito lo stesso andamento, con un calo del 12%.

Bonk (BONK) è rimasto invariato negli ultimi 7 giorni, mentre Pudgy Penguins (PENGU) e SPX6900 (SPX) sono aumentati del 13%.

