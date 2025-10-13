Previsione prezzo PEPE: per un noto analista sta per partire un forte rally

La meme coin è in ripresa e, secondo un noto analista crypto, potrebbe registrare un rally "mostruoso".

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

PEPE è tornata in verde stamattina dopo il crollo del fine settimana. L’asset aveva perso il 60% in poche ore, travolto da una raffica di liquidazioni mentre i trader correvano a salvare le posizioni.

Il bagno di sangue del weekend sembra ormai passato e il mercato ha aperto la settimana con slancio. Il sentiment si è stabilizzato dopo il cambio di rotta di Trump sulla Cina e, secondo un noto analista crypto, PEPE potrebbe registrare un rally “mostruoso”.

Al momento la meme coin sta scambiando al livello di 0,000007606 dollari, con un rialzo del 13% nelle ultime 24 ore. Negli altri timeframe rimane tinta di rosso. In quello settimanale ha segnato un -23%, mentre in quello mensile un ribasso del 38%.

PEPE proseguirà lo slancio di oggi?

L’analista crypto MMBTtrader ha intravisto dei segnali positivi per la meme coin.

Nel suo ultimo post su TradingView ha condiviso la sua analisi, spiegando che il recente calo era previsto, anche se la rapidità del movimento ha spiazzato molti.

Lo considera comunque parte di un quadro più ampio: un reset necessario che potrebbe riaccendere il trend rialzista di PEPE. Secondo l’analista, PEPE è già pronta per registrare un forte rally.

Per molti, la lunga candela rossa che ha fatto precipitare la meme coin potrebbe essere il risultato di una manipolazione di mercato, soprattutto visto che molte altcoin hanno perso fino all’80%.

Secondo l’analista crypto, l’ultimo crollo è solo il precursore di un forte movimento. Le liquidazioni di venerdì, oltre 19 miliardi di dollari, rappresentano il più grande evento di sempre nel settore. Un reset necessario, spiegano in molti, per ripulire il mercato.

MMBTtrader ha sottolineato che il crollo era inevitabile e serviva a eliminare i trader con leva, indipendentemente dalla direzione delle loro posizioni. Alla fine, la maggior parte dei long è stata spazzata via.

I dati della piattaforma di Coinglass mostrano che su alcuni exchange fino al 96% delle liquidazioni ha colpito le posizioni long.

Osservando il grafico pubblicato su TradingView, PEPE è rimbalzata sopra il principale supporto mensile a 0,000005 dollari. Finché i rialzisti manterranno quel livello, potrebbe diventare la base del prossimo rally.

Se il supporto dovesse reggere, la prima resistenza chiave si trova a 0,00001 dollari, un’area di forte congestione negli ultimi mesi. Una volta superato, l’asset potrebbe registrare un rapido rialzo verso 0,000013 dollari, dove i ribassisti dovrebbero tornare a farsi sentire.

In quel caso, PEPE metterebbe a segno un guadagno del 100% e potrebbe proseguire il movimento rialzista fino all’obiettivo successivo di 0,000016 dollari.

Secondo l’analista, se l’asset riuscisse a sfondare con decisione tutte le resistenze, potrebbe toccare nuovi massimi storici, fino a raggiungere il target finale di 0,00003047 dollari, con un rialzo di circa il 230%.

Analisi del prezzo di PEPE. Fonte: TradingView.com

PEPENODE continua a guadagnare terreno

Pepe non è l’unica meme coin tornata in verde oggi, anche le migliori meme coin sono in ripresa, mentre i progetti in presale stanno continuando a guadagnare slancio.

La meme coin ERC-20 Pepenode è in piena prevendita e ha già raccolto 1,8 milioni di dollari. Il progetto si ispira a Pepe, ma sta sviluppando un’app che permette di fare mining sul telefono.

Gli utenti potranno creare un rig di mining virtuale, acquistare nodi, attivare un server e generare rendimenti passivi. Inoltre potranno guadagnare meme coin come Pepe e Fartcoin.

