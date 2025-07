Previsione prezzo Ethereum: segnali rialzisti per ETH

Un raro tipo di “Golden Cross”, che spesso si osserva solo quando la tendenza degli investimenti sta cambiando, segnala che ETH è pronto per un forte movimento al rialzo.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 15, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

A partire dalla scorsa settimana l’interesse istituzionale per il token ETH è aumentato notevolmente, e questo ha contribuito alle aspettative rialziste per la più grande altcoin.

Nonostante un leggero calo registrato nella mattinata di oggi, martedì 15 luglio, il prezzo di Ethereum sta cercando di mantenere il livello di 3.000 dollari come supporto. Adesso però, grazie alla formazione di un raro segnale rialzista sul grafico giornaliero, Ethereum potrebbe essere pronto per testare un breakout del livello dei 4.000 dollari.

L’interesse istituzionale per Ethereum rimane elevato

I grandi investitori istituzionali continuano a manifestare un certo ottimismo sulla principale altcoin del mercato.

I dati di Farside mostrano che gli ETF spot statunitensi su Ethereum hanno registrato oltre 259 milioni di dollari di afflussi. Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin ha registrato una leggera flessione mentre Ethereum è sceso di meno del 2%, il che indica chiaramente che la dominanza di ETH è in crescita, anche se è ancora molto indietro rispetto a BTC.

Oltre agli ETF, anche un numero crescente di aziende sta optando per un tesoro in Ethereum. Un esempio noto è SharpLink Gaming, con oltre 205.000 ETH (pari a un valore di circa 615 milioni di dollari), ma anche operatori più piccoli stanno seguendo l’esempio, tra cui Bit Digital, che ha in programma di acquistare 67,3 milioni di dollari in Ethereum.

@BitDigital_BTBT, genoteerd aan de @Nasdaq is van plan $67,3 miljoen op te halen om haar strategische reserve op basis van @ethereum uit te breiden.



Institutionele adoptie van $ETH is volop gaande.#eth #Ethereum pic.twitter.com/ci8HMaiNME — Cryptonews NL (@nlcryptonews) July 15, 2025

Mentre il prezzo di Ethereum oscilla ancora intorno ai 3.000 dollari, l’altcoin attira molta attenzione da parte di aziende, istituzioni e persino Wall Street. Secondo i grandi investitori, il token ETH è un investimento ideale per ottenere esposizione al settore in crescita della finanza decentralizzata (DeFi). Inoltre, presto sarà possibile guadagnare un reddito passivo tramite gli ETF Ethereum con lo staking.

I suddetti sviluppi delineano un futuro positivo per Ethereum. E la piccola crescita in termini di dominanza che l’asset ha registrato questa settimana è un chiaro segnale che un forte aumento non tarderà ad arrivare.

Questo sentimento è ulteriormente rafforzato da un raro pattern a incrocio visibile sul grafico giornaliero di Ethereum.

Il prezzo di Ethereum può salire a 4000 dollari grazie a questo raro segnale?

Gli analisti sono molto positivi riguardo a un recente incrocio tra la media mobile esponenziale (EMA) a 100 giorni e la EMA a 200 giorni. Si tratta di un raro tipo di “Golden Cross” che spesso si osserva solo quando la tendenza degli investimenti sta cambiando. In questo caso, la Golden Cross segnala che ETH è pronto per un forte movimento al rialzo.

La media mobile esponenziale a 50 giorni può anche superare la media mobile esponenziale a 100 o 200 giorni. Tuttavia, poiché questo indicatore è più sensibile alle fluttuazioni dei prezzi a breve termine, un incrocio con la media mobile esponenziale a 50 giorni è meno accurato nell’indicare un cambiamento di tendenza.

Nell’immagine sottostante si può ancora vedere che Ethereum ha un Relative Strength Index (RSI) elevato. Al di sopra del livello di “ipervenduto” di 70, rimane il rischio di ulteriori ribassi; di conseguenza, ETH potrebbe scendere a 2.800 dollari, prima che una possibile pressione di acquisto a questo livello sostenga nuovamente il prezzo di Ethereum.

Grafico del prezzo di Ethereum – Fonte: TradingView

Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo di Ethereum è appena sopra i 3.000 dollari. Se oggi l’altcoin chiuderà al di sopra di questo livello, lo trasformerà chiaramente in un ulteriore supporto.

Questo aiuterà ETH a salire ulteriormente verso la resistenza dei 3.200 dollari. Un ulteriore breakout al di sopra di questo livello cruciale faciliterà il rialzo verso i livelli psicologici di 3.500 dollari e 4.000 dollari.

Il crescente interesse istituzionale per Ethereum sostiene la possibilità che l’altcoin continui a salire durante l’estate. Se raggiungerà presto il suo massimo di dicembre a 4.000 dollari, potrà seguire un consolidamento oppure un ulteriore aumento verso il massimo storico di 4.892 dollari. Un nuovo ATH di Ethereum costituirebbe un catalizzatore importante per una prossima stagione delle altcoin.

Oltre al token ETH stesso, anche le meme coin costruite sulla blockchain Ethereum sono diventate molto più popolari rispetto, per esempio, alle meme coin di Solana.

In modo simile alla bull run del 2021, le meme coin di Ethereum potrebbero acquisire molto valore nella prossima stagione delle altcoin. Investendo in anticipo nelle meme coin forti ci sarà la possibilità di realizzare molti profitti quest’estate.

Una nuova, promettente, meme coin di Ethereum

La caratteristica distintiva originale delle meme coin è quella di essere puramente speculative e mancare totalmente di utilità, ma le cose sono cambiate nel tempo e al giorni d’oggi la maggior parte delle meme coin non si conforma più a questo principio.

Una nuova meme coin, però, ha pensato di sfruttare abilmente la tendenza originale: Token6900 (T6900). Si tratta di una parodia della meme coin SPX6900, che ha visto esplodere il suo valore alla fine del 2024.

Il token T6900 promette di non avere alcuna utilità e di basarsi esclusivamente sulle caratteristiche originali delle meme coin: l’hype, la speculazione e le vibrazioni della community.

Una meme coin di successo offre la possibilità di guadagnare molto denaro. Tuttavia, il grosso problema delle meme coin è che spesso si arriva troppo tardi. Con Token6900, invece, c’è la rara opportunità di partecipare in anticipo investendo direttamente nella prevendita.

Sul sito ufficiale della prevendita è possibile acquistare il token T6900 a un prezzo vantaggioso prima che venga lanciato sugli exchange e, potenzialmente, esploda di valore come ha fatto SPX6900.