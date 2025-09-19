Previsione prezzo Ethereum: le balene tornano a comprare, ETH supererà i $5.000?

Ethereum ha subito una correzione, ma alcune whale stanno approfittando del calo per tornare ad accumulare l’asset.

Ethereum ha subito una correzione a causa delle prese di profitto da parte delle balene, ma anche per diversi fattori: l’asset non è riuscito a tenere il supporto dei 4.600 dollari, innescando ordini di vendita automatici, afflussi di oltre 99.000 ETH sugli exchange e i realizzi successivi all’approvazione delle nuove regole sugli ETF da parte della SEC.

Ma alcune whale sono tornate ad accumulare l’asset.

Attualmente Ethereum è ancora in rosso e sta scambiando intorno al livello dei 4.500 dollari, con una perdita dell’1,25% nelle ultime 24 ore.

Negli altri grafici rimane in verde: negli ultimi sette giorni ha registrato un guadagno dello 0,51%, mentre nel corso del mese ha messo a segno un + 7,38%.

Le balene tornano a comprare: ETH riprenderà slancio?

Le whale sono tornate a comprare la seconda crypto per market cap. I dati blockchain mostrano che gli indirizzi dei wallet con 10.000-100.000 ETH hanno aggiunto circa 820.000 token in breve tempo, per un valore di circa 3,8 miliardi di dollari.

Le whale stanno continuando a mostrare fiducia nella crescita di Ethereum nel lungo termine. E la loro attività è importante, dato che incide sull’andamento dell’asset e anche sul sentiment dei retail.

Ethereum resta la colonna portante della DeFi e degli NFT, con una domanda costante di ETH per transazioni, smart contract e liquidità.

Anche il contesto macro è favorevole: il taglio dei tassi della Fed di 25 punti base ha riacceso l’interesse per gli asset rischiosi, con ETH.

Inoltre, la sua blockchain sta continuando a evolvere. Le soluzioni di scalabilità e gli upgrade a basso consumo rafforzano la fiducia e rendono Ethereum più interessante per chi punta a rendimenti a lungo terminine.

L’upgrade Fusaka, in arrivo il 3 dicembre, aumenterà gradualmente la capacità dei blob, i pacchetti di dati usati per ridurre le fees delle transazioni, passando da 6/9 a 14/21. Inoltre introdurrà PeerDAS, una tecnologia che permette ai nodi di verificare i dati in modo più leggero, migliorando la scalabilità della chain e riducendo i costi operativi.

Ethereum potrebbe sfondare i $5.000 a breve?

Ethereum sta continuando a muoversi sopra i 4.500 dollari, livello che sta offrendo un supporto solido. Gli analisti stanno monitorando la zona 4.800-5.000 dollari, dato che un breakout al rialzo potrebbe aprire la strada a un nuovo massimo storico.

Le balene stanno continuando a comprare, il mercato resta favorevole e la chain Ethereum si sta rafforzando con nuovi upgrade. Tutto questo disegna uno scenario rialzista per la seconda crypto per market cap.

ETH sta attirando sempre più capitali e la domanda potrebbe crescere ancora, spinta sia dall’ecosistema sia dagli investitori istituzionali.

