Previsione prezzo Ethereum: ETH si avvicina alla resistenza di $4.950

Il prezzo di Ethereum si aggira intorno ai $4.400. L'afflusso negli ETF e i 432.000 indirizzi blockchain attivi indicano fondamentali solidi per le prossime settimane.

Nelle ultime 24 ore il prezzo di Ethereum (ETH) è sceso del 7% circa, oscillando intorno ai 4.400 dollari, mentre nella settimana precedente era aumentato del 3% circa e nell’ultimo mese ha registrato un aumento di quasi il 18%. La capitalizzazione di mercato totale è ora di 540,77 miliardi di dollari.

Il prezzo di Ethereum e l’afflusso istituzionale

I dati on-chain mostrano che i grandi investitori restano attivi tramite gli ETF ETH nei quali, secondo SoSoValue, il 25 agosto sono affluiti 341 milioni di dollari. Il patrimonio totale gestito dagli ETF su Ethereum è ora superiore a 30,5 miliardi di dollari.

All’inizio di questo mese si sono verificati brevi periodi di deflusso, ma ora la tendenza si è invertita. Questi afflussi dimostrano che gli investitori istituzionali, in particolare, continuano ad avere fiducia in Ethereum, e gli ETF rendono più facile per gli investitori tradizionali ottenere esposizione ai token ETH.

Grafico degli afflussi totali negli ETF ETH – Fonte: SoSoValue

Una crescita degli indirizzi blockchain attivi su Ethereum

Oltre agli ETF, anche l’attività sulla blockchain di Ethereum è in crescita. Da maggio 2024, il numero di indirizzi attivi è aumentato da circa 300.000 a oltre 432.000, il che indica un maggiore utilizzo della rete e un gruppo più ampio di partecipanti.

Un aumento degli indirizzi blockchain attivi significa che vengono effettuate più transazioni e che un numero maggiore di utenti interagisce con smart contract e applicazioni. In passato, questo sviluppo ha spesso coinciso con periodi in cui il prezzo di Ethereum ha continuato a salire per un periodo più lungo.

Grafico del numero di indirizzi attivi di Ethereum – Fonte: CryptoQuant

Analisi tecnica del prezzo di ETH

Dal punto di vista tecnico, il prezzo di Ethereum si sta consolidando dopo un tentativo fallito di superare il massimo storico. Le bande di Bollinger, che misurano la volatilità, si sono allargate, indicando fluttuazioni di prezzo più ampie.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di Ethereum – Fonte: TradingView

Il prezzo di ETH è sceso dalla banda superiore verso il centro, intorno ai 4.400 dollari. Questo livello funge ora da supporto. Finché i rialzisti riusciranno a mantenersi al di sopra di questo punto, potrebbe esserci nuovamente spazio per un test verso i 5.000 dollari.

