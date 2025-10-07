Previsione prezzo: Dogecoin sta per dare il via a un rally esplosivo?

L’analista prevede una fase di consolidamento per Dogecoin, finché una candela esplosiva non romperà definitivamente lo stallo.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dogecoin si sta preparando a un movimento esplosivo. A dirlo è l’analista crypto The Great Mattsby.

La meme coin continua a rimanere compressa sotto una resistenza settimanale che, una volta superata, potrebbe innescare un potente rally.

DOGE sta per registrare un breakout?

Il livello chiave per l’asset è quello del ritracciamento di Fibonacci 0,618, calcolato tra il massimo del 2021 e il minimo del 2022, intorno a 0,26261 dollari. Ogni volta che Dogecoin cerca di superarlo, viene respinto al ribasso.

Nel grafico settimanale DOGE/USDT, pubblicato da Mattsby, l’asset oscilla in un range di prezzo tra 0,248 e 0,249 dollari, con un picco a 0,265 dollari e un minimo a 0,226 dollari.

Il movimento della meme coin appare ristretto, segno che ha più volte cercato di sfondare la resistenza senza riuscirci.

L’analista sostiene che Dogecoin non è bloccato solamente da un livello, ma da più soglie nel range tra i 0,24 dollari e i 0,26 dollari, dove si concentrano anche la linea di conversione dell’Ichimoku (a 0,2512 dollari) e le medie mobili (tra 0,2453 e 0,2464 dollari).

Si è formato un range molto stretto, dove i tentativi di rialzo dell’asset si fermano e i ribassi vengono subito assorbiti dagli acquirenti.

Analisi del prezzo di Dogecoin. Fonte: The Great Mattsby/X

Per Mattsby il tetto della nuvola è l’ultimo ostacolo prima di un possibile aumento del momentum. Nel video parla della soglia intorno a “0,28 dollari”, ma il grafico settimanale mostra la Ichimoku Leading Span B a 0,2937 dollari.

La zona di resistenza è quindi più estesa tra 0,26 e 0,29 dollari.

L’analista resta fiducioso. Anche se la meme coin è in stallo, la sua struttura è positiva e l’asset potrebbe procedere con un altro breakout.

“È stato un ottimo breakout con backtest sull’arco arancione. Da quel minimo di aprile, il grafico mostra una sequenza chiara di massimi e minimi crescenti. È la struttura di mercato ideale per preparare un vero breakout”, ha affermato l’analista.

Una candela esplosiva potrebbe rompere lo stallo

Mattsby si aspetta che Dogecoin resti ancora per un po’ all’interno dell’attuale range, per poi registrare un breakout sopra la resistenza, che potrebbe dare il via a un rally.

“Una di queste settimane potremo vedere una candela bullish engulfing capace di sfondare più livelli e continuare a salire,” ha spiegato. “Non è ancora pronto a liberarsi, ma la configurazione è chiara. Serve solo un po’ di pazienza: si sta preparando perfettamente per il rialzo.”

Mattsby ha tracciato anche i possibili obiettivi di prezzo in caso di breakout. Se Dogecoin riuscisse a superare la resistenza di 0,26 dollari, l’asset potrebbe puntare prima a 0,33, poi a 0,41 e 0,54 dollari, fino a riavvicinarsi al massimo storico di 0,74 dollari.

Si tratta di livelli che, nei cicli più rialzisti, tendono ad attirare prese di profitto e a innescare nuove fasi di accelerazione del trend.

Analisi del prezzo di Dogecoin. Fonte: X

Per quanto riguarda i supporti, Mattsby ha individuato tra 0,22 e 0,24 dollari la zona ideale per accumulare Dogecoin, un’area in cui l’asset tende a stabilizzarsi e gli indicatori tecnici mostrano solidità. Si trovano altri livelli di supporto a 0,19, 0,13 e 0,09 dollari, che entrerebbero in gioco solo in caso di una correzione più marcata della meme coin.

Una chiusura settimanale sopra 0,26261 dollari basterebbe, secondo Mattsby, a riconquistare la linea di conversione, rompere il bordo inferiore della nuvola e invertire il trend.

“È quasi pronto, ma non ancora,” ha detto. “Non è questione di se, ma di quando. Una volta superata quella barriera, potrà iniziare il vero divertimento.”

