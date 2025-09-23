Previsione prezzo Dogecoin: gli analisti puntano a un + 500%

Altri analisti hanno notato la stessa configurazione tecnica che in passato aveva preceduto forti rally. Stavolta DOGE potrebbe esplodere del 500%.

Ultimo aggiornamento: Settembre 23, 2025

Ieri Dogecoin è stato trascinato al ribasso dal calo del mercato, aprendo la settimana tinto di rosso con un -10%. Stamattina sta recuperando e ha segnato un +1% nel grafico giornaliero.

Le buone notizie arrivano anche dai movimenti on-chain: le whale sono tornate ad accumulare la meme coin. Sono stati prelevati dagli exchange circa 30 milioni di dollari in token, un movimento che riduce la liquidità sui mercati spot e potrebbe favorire un rimbalzo dell’asset.

Dogecoin sta per esplodere?

Gli analisti rimangono bullish e alcuni prevedono una ripresa a breve per la meme coin.

Ali Martinez ha notato un segnale di acquisto sui grafici tecnici, quindi secondo lui DOGE è pronto a salire.

Dogecoin $DOGE ready to bounce as the TD flashes buy signal! pic.twitter.com/3PcwuyomPB — Ali (@ali_charts) September 22, 2025

Altri analisti hanno notato la stessa configurazione tecnica che in passato aveva preceduto forti rally, con balzi dell’84%, 194% e persino 446%. Stavolta l’asset potrebbe esplodere del 500%.

La differenza rispetto ai cicli passati è che i retail sono poco attivi. Nel 2021 l’afflusso di capitali dai retail aveva spinto DOGE fino a 0,69 dollari, mentre nel 2024 a 0,46 dollari, ma in entrambi i casi l’asset ha subito poi un crollo.

Analisi del prezzo di DOGE. Fonte: TradingView

Ora il mercato sembra guidato dalle balene, quindi il movimento potrebbe essere più stabile. I dati sui futures lo confermano: l’attività dei retail resta neutra.

Futures su Dogecoin. Fonte: CryptoQuant

Il sentiment resta chiaramente rialzista anche sul mercato dei derivati. Su Binance circa l’80% dei trader ha costruito posizione long su DOGE-USDT, con un rapporto long/short di 3,73. Una tale concentrazione di scommesse al rialzo potrebbe amplificare i movimenti se l’asset riuscisse a sfondare la resistenza.

Rapporto long/short su Binance. Fonte: CoinGlass

Anche i fondamentali sostengono il sentiment. La società CleanCore Solutions ha comprato altri 100 milioni di DOGE, portando le sue riserve a oltre 600 milioni di token, per un valore di più di 160 milioni di dollari.

Intanto Alex Spiro (avvocato di Elon Musk) sta guidando un progetto per creare una treasury crypto dedicata a Dogecoin, con l’obiettivo di raccogliere circa 200 milioni di dollari per detenere DOGE nel bilancio aziendale.

Inoltre, la scorsa settimana è debuttato il primo ETF spot basato sulla meme coin firmato REX-Osprey, ed è stato quotato col ticker $DOJE.

