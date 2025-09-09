Previsione prezzo Bitcoin: I dati sull’inflazione potrebbero spingere BTC verso $117.000
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
In questo mese di settembre, il prezzo di Bitcoin (BTC) si sta muovendo intorno a una sorprendente area di prezzo: sul grafico dei futures CME è ancora visibile un divario tra 114.000 e 117.000 dollari.
Un divario di questo tipo si crea quando i futures chiudono nel fine settimana a un prezzo diverso da quello di apertura del lunedì, lasciando così un’area vuota nel grafico che il prezzo può successivamente andare a colmare. Quanto influisce questo sull’andamento di Bitcoin?
Il prezzo di Bitcoin testa una zona importante
Il prezzo di Bitcoin ha subito un forte calo ad agosto, e da allora sta seguendo un andamento laterale. Il livello intorno ai 110.000 dollari funge da supporto e finché resiste rimane la possibilità che il prezzo di Bitcoin torni a muoversi verso la zona di divario.
Sul grafico a 4 ore si vede chiaramente che i livelli di prezzo più importanti sono costituiti dal limite inferiore a 114.000 dollari e dal limite superiore a 117.000 dollari. Il successivo passo logico sarebbe quindi quello di colmare questo gap, perché nei cicli precedenti il prezzo di Bitcoin è spesso tornato nei gap aperti.
I dati sull’inflazione possono influenzare il prezzo di Bitcoin
Oltre alla situazione tecnica, anche le notizie macroeconomiche hanno un ruolo importante. Questa settimana saranno pubblicati i nuovi dati sull’inflazione (CPI) negli Stati Uniti. Secondo il criptoanalista @Ashcryptoreal, un dato inferiore alle attese potrebbe portare a un’ulteriore pressione di acquisto e spingere il prezzo di Bitcoin verso la parte superiore del gap.
Per i rialzisti, un superamento dei 114.000 dollari sarebbe un segnale importante. I ribassisti, invece, guardano alla zona intorno ai 110.000 dollari come supporto. Un movimento chiaro nel CPI potrebbe determinare la direzione del prezzo di Bitcoin.
I livelli tecnici continuano a determinare il prezzo di Bitcoin
Il grafico dei futures CME mostra tre zone di prezzo chiare. La parte superiore del gap si trova intorno ai 117.000 dollari, il supporto rimane a 110.000 dollari e sotto c’è una zona più profonda a 108.000 dollari. Questi livelli costituiscono il campo di gioco in cui i rialzisti e i ribassisti si incontreranno nei prossimi giorni.
Storicamente, i prezzi delle criptovalute tornano spesso ai gap CME. Per questo motivo l’area compresa tra 114.000 e 117.000 dollari diventa particolarmente importante per i trader di Bitcoin che cercano di individuare le falle del mercato.
