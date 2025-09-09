Previsione prezzo Bitcoin: I dati sull’inflazione potrebbero spingere BTC verso $117.000

Il prezzo di Bitcoin oscilla tra 110.000 e 114.000 dollari, mentre un gap aperto sul CME fino a 117.000 dollari mantiene alta la tensione tra i trader.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

In questo mese di settembre, il prezzo di Bitcoin (BTC) si sta muovendo intorno a una sorprendente area di prezzo: sul grafico dei futures CME è ancora visibile un divario tra 114.000 e 117.000 dollari.

Un divario di questo tipo si crea quando i futures chiudono nel fine settimana a un prezzo diverso da quello di apertura del lunedì, lasciando così un’area vuota nel grafico che il prezzo può successivamente andare a colmare. Quanto influisce questo sull’andamento di Bitcoin?

Il prezzo di Bitcoin testa una zona importante

Il prezzo di Bitcoin ha subito un forte calo ad agosto, e da allora sta seguendo un andamento laterale. Il livello intorno ai 110.000 dollari funge da supporto e finché resiste rimane la possibilità che il prezzo di Bitcoin torni a muoversi verso la zona di divario.

Sul grafico a 4 ore si vede chiaramente che i livelli di prezzo più importanti sono costituiti dal limite inferiore a 114.000 dollari e dal limite superiore a 117.000 dollari. Il successivo passo logico sarebbe quindi quello di colmare questo gap, perché nei cicli precedenti il prezzo di Bitcoin è spesso tornato nei gap aperti.

I dati sull’inflazione possono influenzare il prezzo di Bitcoin

Oltre alla situazione tecnica, anche le notizie macroeconomiche hanno un ruolo importante. Questa settimana saranno pubblicati i nuovi dati sull’inflazione (CPI) negli Stati Uniti. Secondo il criptoanalista @Ashcryptoreal, un dato inferiore alle attese potrebbe portare a un’ulteriore pressione di acquisto e spingere il prezzo di Bitcoin verso la parte superiore del gap.

Per i rialzisti, un superamento dei 114.000 dollari sarebbe un segnale importante. I ribassisti, invece, guardano alla zona intorno ai 110.000 dollari come supporto. Un movimento chiaro nel CPI potrebbe determinare la direzione del prezzo di Bitcoin.

Bitcoin has a CME gap around $117,000.



if inflation data comes lower than expected, this could get filled very soon. pic.twitter.com/MLCnBkiVb4 — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 8, 2025

I livelli tecnici continuano a determinare il prezzo di Bitcoin

Il grafico dei futures CME mostra tre zone di prezzo chiare. La parte superiore del gap si trova intorno ai 117.000 dollari, il supporto rimane a 110.000 dollari e sotto c’è una zona più profonda a 108.000 dollari. Questi livelli costituiscono il campo di gioco in cui i rialzisti e i ribassisti si incontreranno nei prossimi giorni.

Storicamente, i prezzi delle criptovalute tornano spesso ai gap CME. Per questo motivo l’area compresa tra 114.000 e 117.000 dollari diventa particolarmente importante per i trader di Bitcoin che cercano di individuare le falle del mercato.

