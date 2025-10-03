Previsione prezzo: ATONE esplode del 3000% in 7 giorni

L’andamento di AtomOne (ATONE) ha acceso l’interesse degli investitori, ma riuscirà a proseguire il rally?

La scorsa settimana il mercato ha subito una forte pressione di vendita a causa delle liquidazioni e dei dati economici, ma in mezzo al segno rosso AtomOne (ATONE) è stata una delle poche altcoin a registrare un forte rally.

ATONE ha suscitato molto interesse vista la sua esplosione in sette giorni e anche nel corso del mese.

I grafici mostrano, però, che il rally di ATONE è stato più un picco momentaneo che un breakout sostenibile. Resta da capire se l’altcoin possa continuare lo slancio.

L’andamento è stato da manuale con un’impennata parabolica fino a 15 dollari, seguita da un crollo sotto i 2 dollari. Il supporto chiave si trova ora a 1,80 dollari e l’asset rischia di scendere fino a 1,50 dollari.

Nelle ultime ore ATONE ha perso il 26,7%. La resistenza si trova nel range tra 3,00–3,20 dollari, dove la pressione di vendita ha fermato i rialzi.

Fonte: TradingView

Dal punto di vista tecnico, la SMA a 20 giorni, situata a 2,63 dollari, sta iniziando a inclinarsi verso il basso, mentre la SMA a 200 giorni, fissata a 6,10 dollari, si trova sopra l’asset.

L’incrocio ribassista tra le due curve ha formato una croce della morte che ricorda dinamiche da rug pull. Anche i volumi confermano il quadro: picco improvviso e rapido calo, tipico di un blow-off top.

Il grafico quindi invita alla prudenza. Finché i rialzisti non riusciranno a riportare ATONE sopra la soglia dei 3 dollari, il token rischia altri ribassi.

AtomOne (ATONE) ha i fondamentali per continuare a crescere?

ATONE è un fork minimale, cioè una versione semplificata di Cosmos Hub, governata dalla community e nato all’interno dell’ecosistema Cosmos. Supporta IBC, il protocollo che rende le blockchain interoperabili, e ICS, il sistema che permette alle chain più piccole di ereditare la sicurezza del Cosmos Hub.

Attualmente circa il 36,6% della supply è in staking, con periodo di svincolo di 21 giorni.

Anche se il token ha registrato un forte rally, la capitalizzazione di mercato resta contenuta e i volumi giornalieri rimangono fortemente volatili. L’attività on-chain non supporta ancora il rally parabolico.

Cosmos (ATOM) invece sta mostrando un forte slancio. Ad agosto ha guadagnato il 3,4%, spinto dalle nuove integrazioni dell’ecosistema. Secondo gli analisti, il token ATOM potrebbe raggiungere un range tra i 4,50 dollari e i 7,50 dollari.

