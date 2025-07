Previsione prezzi XRP, ADA e PEPE: riprenderanno la corsa verso nuovi massimi?

Bitcoin ha innescato la ripresa del mercato dopo aver toccato un nuovo massimo sopra i 123.000 dollari la scorsa settimana, a soli il 3,8% dal suo ATH precedente. La sua ascesa ha rafforzato il sentiment rialzista tra i trader, aprendo la strada a un possibile nuovo breakout.

Il rally della crypto di maggior valore ha trainato al rialzo anche il comparto delle altcoin e anche delle meme coin, con XRP, TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900 e FartCoin che hanno registrato nuovi picchi.

Anche la capitalizzazione del mercato crypto è cresciuta e ha toccato i 4 trilioni di dollari. In seguito la corsa ha subito un rallentamento, come dimostra il calo del 3,7% nelle ultime 24 ore.

Nonostante la correzione del segmento delle altcoin, gli esperti rimangono rialzisti e prevedono un nuovo slancio.

XRP riprenderà slancio?

Il token di Ripple continua a consolidare il suo ruolo di ponte tra i sistemi bancari tradizionali e le transazioni basate su blockchain.

La scorsa settimana ha toccato un picco di 3,65 dollari. Ma dopo giornate di forti rialzi, l’asset è tornato a muoversi lateralmente e stamattina ha subito un duro colpo. Nonostante la correzione, i trader restano bullish e prevedono un nuovo picco.

Il token di Ripple si distingue per la velocità nei pagamenti internazionali e le fees molto basse. Ha ottenuto un forte sostegno istituzionale ed è stato persino elogiato dal Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale (UNCDF) per il fatto che permette trasferimenti transfrontalieri senza intermediari bancari.

Inoltre, la lunga causa tra Ripple e la SEC sta per concludersi. Si trova in una fase puramente procedurale, che potrebbe richiedere ancora uno o due mesi. Una volta archiviato il caso, la società potrà finalmente tornare a operare senza restrizioni.

Intanto l’interesse per l’asset è già tornato. XRP ha registrato un rialzo del 474% in un anno. Una performance che mette in ombra anche la crescita del 76% registrata da Bitcoin.

Dopo un rally del 47% in due settimane, superiore al +9% segnato da Bitcoin, alcuni investitori stanno prendendo profitto. Difatti nelle ultime 24 ore XRP ha subito una perdita ed è sceso al livello di 3,05 dollari.

Nel suo grafico è ancora intatta una bandiera rialzista, formatasi all’inizio dell’anno. Si tratta di una configurazione tecnica che spesso anticipa un nuovo slancio. Il pattern indica la soglia dei 4 dollari entro l’autunno come possibile target.

Grafico giornaliero di XRP. Fonte: CoinMarketCap

Cardano toccherà nuovi massimi quest’anno?

L’interesse per Cardano rimane elevato e lo dimostra il suo andamento. Nelle ultime settimane ha segnato un +45%. A spingere al rialzo l’asset è stato il forte interesse delle istituzioni.

Inoltre, ADA ha fatto notizia per essere stata menzionata da Donald Trump su Truth Social, insieme a XRP e Solana, per essere inclusa in una riserva nazionale di criptovalute, utilizzando fondi sequestrati e non acquisti diretti.

Cardano, fondato nel 2014 da Charles Hoskinson, co-fondatore di Ethereum, è noto per il suo approccio accademico e orientato alla ricerca. Adotta un modello di consenso Proof-of-Stake (PoS) a basso impatto ambientale, che ha ispirato anche Ethereum, dato che ha abbandonato il Proof-of-Work.

Al momento l’altcoin vanta una capitalizzazione di mercato di 31,2 miliardi di dollari. Secondo gli esperti, potrebbe triplicare il suo valore per superare Solana e puntare al secondo posto.

Nel grafico settimanale ADA ha segnato un balzo del 15%, staccandosi nettamente da Bitcoin, che nello stesso periodo ha registrato un calo dello 0,5%.

Gli analisti più rialzisti prevedono un forte aumento dell’asset entro metà anno, fino a circa 1,50 dollari. Alcuni sono ancora più bullish e stimano un ritorno al massimo storico di 3,09 dollari, segnato a settembre 2021, un livello ancora distante del 72%.

Nel suo grafico è presente un pattern tecnico rialzista che lascia spazio a un altro aumento, anche se l’RSI è sceso da 85 a 72, segnalando un aumento delle prese di profitto. La prossima resistenza chiave si trova a 1,15 dollari.

Grafico giornaliero di ADA. Fonte: CoinMarketCap

PEPE registrerà un altro rally?

In appena due anni, Pepe Coin, la meme coin ispirata alla rana di Matt Furie, è diventata una delle prime del segmento, premiando i primi investitori e raggiungendo una capitalizzazione di circa 5,8 miliardi di dollari.

Dopo il debutto nell’aprile 2023 sono comparsi numerosi imitatori, nessuno dei quali è riuscito a replicarne il successo. La popolarità di Pepe ha toccato un nuovo picco quando Elon Musk ha temporaneamente cambiato la foto profilo di X con un’immagine del personaggio.

Attualmente sta scambiando in rosso al livello di 0,00001248 dollari. La meme coin ha registrato un +34% nelle ultime due settimane e un +54% nel grafico mensile. Resta però ancora lontana dal suo massimo storico di fine 2024, a 0,00002803 dollar.

Nel primo trimestre dell’anno, il token ha formato un pattern a cuneo discendente, che spesso indica un possibile breakout rialzista.

Al momento il suo RSI è a 65, in calo rispetto alla soglia di ipercomprato di 70. Gli investitori stanno quindi prendendo profitto e potrebbe esserci una fase di consolidamento o un ritracciamento.

I sostenitori di Pepe sperano in una fase di stabilità, sia nei mercati crypto che nello scenario politico. Se il sentiment degli investitori dovesse tornare favorevole al rischio, la meme coin potrebbe registrare un altro rally entro la fine dell’estate.

Grafico settimanale di PEPE. Fonte: CoinMarketCap

Snorter, il bot di trading che individua le altcoin emergenti

Molti investitori in cerca di guadagni più elevati stanno considerando anche i progetti emergenti.

Uno di questi è Snorter ($SNORT), una meme coin che sta sviluppando il suo bot di trading bot costruito su Solana. Il progetto prevede di espandersi anche su altre chain.

Il bot è su Telegram, quindi Snorter offre dati di mercato in tempo reale direttamente nella chat. Inoltre, propone delle fees di transazione molto basse (fino allo 0,85% per i titolari di SNORT). Per questo motivo può competere con bot noti come BonkBot, Maestro e Trojan.

Snorter offre anche numerose funzioni avanzate come swap protetti da MEV, copy trading, rilevamento di truffe come i rug pull e sniping degli ordini con limite.

L’interesse per il progetto è in crescita. La sua community su X e Instagram è già piena di affezionati e la sua prevendita ha già raccolto più di 2,3 milioni di dollari. I titolari possono mettere in staking il token SNORT fin da subito. Al momento l’APY è del 179%.