Previsione prezzi criptovalute: XRP, Bonk e Hyperliquid

I prezzi di questi 3 token stanno per esplodere, dopo che oggi il mercato è tornato a una capitalizzazione totale di 4 trilioni di dollari.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 10, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nella giornata di oggi, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è finalmente tornata a 4 trilioni di dollari. In questo contesto, le previsioni sui prezzi delle criptovalute sono diventate molto positive per XRP, Bonk e Hyperliquid.

Queste tre altcoin hanno ampiamente superato la media di mercato, ma i loro guadagni odierni potrebbero essere solo l’inizio di una crescita a medio e lungo termine.

In questo articolo esaminiamo i loro dati tecnici e i fondamentali, valutando fin dove potrebbero spingersi nel corso delle prossime settimane e verso la fine dell’anno.

XRP (XRP): l’altcoin punta a nuovi record mentre Ripple continua ad espandersi

La terza criptovaluta più grande sul mercato, XRP, ha perso nuovamente il supporto al livello psicologico dei 3 dollari, registrando un calo del 1,97% nelle ultime 24 ore.

In ogni caso, a 2,97 dollari il token di Ripple rimane in rialzo del 5% sul grafico settimanale e, sebbene non abbia ancora cancellato una perdita del 6% in un mese, farlo è probabilmente solo una questione di tempo.

Il suo grafico odierno suggerisce che questo potrebbe essere il momento perfetto per acquistare la moneta, dato che i suoi indicatori non sono ancora entrati in una posizione di ipercomprato.

Grafico del prezzo di XRP al momento della stesura dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

Il suo RSI è appena salito sopra 50 e anche il suo MACD sta per diventare positivo. La riunione del FOMC della prossima settimana potrebbe essere il grande catalizzatore di un importante rally e, se combinata con i fondamentali sempre più solidi di Ripple, potremmo vedere XRP raggiungere nuovi livelli abbastanza presto.

Ripple ha registrato una forte espansione quest’anno, in particolare da quando ha finalmente concluso la causa legale con la SEC all’inizio di agosto, e l’espansione della sua attività transfrontaliera (e di stablecoin) si tradurrà in una maggiore domanda di XRP nel lungo periodo.

Pertanto, potremmo vedere il prezzo di XRP tornare a 3,50 dollari già alla fine di questo mese, mentre l’altcoin potrebbe superare i 5 dollari entro la fine dell’anno.

Bonk (BONK): gli analisti prevedono che la meme coin potrebbe presto entrare nella fase di “price discovery”

A 0,00002315 dollari, BONK ha registrato una leggera flessione del 1,87% nelle ultime 24 ore, ma rimane in crescita di un impressionante 13,11% sul grafico settimanale.

Come per XRP, anche BONK è ancora in calo rispetto al mese scorso (del 15,9%), ma questo significa solo che può ancora permettersi di salire ulteriormente senza diventare pericolosamente ipercomprato.

Il suo grafico odierno conferma ciò che aveva lasciato intendere nei giorni e nelle settimane precedenti, ovvero che è in corso un rimbalzo verso breakout.

Grafico del prezzo di BONK al momento della stesura dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

Infatti, il prezzo di BONK è uscito dal suo più recente pennant rialzista, mentre il suo RSI è passato da circa 40 a 55 in solo un giorno o due.

Questa tendenza dovrebbe continuare, con alcuni analisti online che prevedono che il token entrerà presto in una fase di scoperta dei prezzi (price discovery).

Questo potrebbe significare che non solo tornerà al suo attuale ATH di 0,00005825 dollari, ma lo supererà nelle settimane successive, soprattutto se il mercato entrerà in un rally di fine anno.

Hyperliquid (HYPE): la crescita del DEX spinge l’altcoin a nuovi massimi storici

Hyperliquid ha guadagnato lo 0,93% nelle ultime 24 ore e solo poche ore fa ha stabilito un nuovo ATH di 55,04 dollari prima di scendere agli attuali 54,88 dollari.

In altre parole, al momento HYPE è una delle altcoin più rialziste nella top 100 e potrebbe stabilire nuovi record nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

A 54,88 dollari, è in rialzo del 23,06% in una settimana e del 24% in un mese, mentre ha anche guadagnato poco più del 1.300% dal suo minimo storico di 3,81 dollari di novembre, quando è stato quotato.

La moneta sta chiaramente andando sempre più forte, soprattutto perché la sua piattaforma nativa, DEX Hyperliquid, sta facendo lo stesso.

Hyperliquid ha stabilito nuovi record di fatturato nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, registrando 106 milioni di dollari ad agosto e rappresentando il 70% del mercato dei perpetual DeFi.

Grafico del prezzo di Hyperliquid (HYPE) al momento della stesura dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

Si tratta di un dato estremamente rialzista e, dato che il mercato in generale sembra essersi risvegliato, il prezzo di HYPE è destinato a salire ulteriormente.

È incoraggiante notare che gli indicatori tecnici di HYPE sono in aumento, ma non hanno ancora raggiunto livelli di ipercomprato, quindi c’è ancora la possibilità di acquistare la moneta anche adesso.

La previsione del prezzo della criptovaluta è quindi molto positiva e la moneta potrebbe potenzialmente raggiungere i 100 dollari entro la metà di novembre e chiudere l’anno più vicino ai 150 dollari.

Bitcoin Hyper: l’entusiasmante nuova rete Layer-2 raccoglie più di 14,8 milioni di dollari in prevendita

Per quanto le monete sopra citate sembrino forti, i trader potrebbero essere interessati a diversificare allocando parte del wallet in token più recenti, in modo da ampliare la loro esposizione a possibili guadagni superiori al mercato.

A tal fine, potrebbero voler esaminare alcuni dei token in prevendita più interessanti attualmente in circolazione.

Uno dei migliori è Bitcoin Hyper (HYPER), una rete Layer 2 basata su Solana per Bitcoin.

The focus is on verifiability—ensuring every state change can be reproduced from the Bitcoin chain without trusting intermediaries.



Efficiency and security must be balanced. Frequent anchoring raises costs; infrequent anchoring weakens trust. Current research points to periodic… — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 8, 2025

Bitcoin Hyper ha già raccolto più di 14,8 milioni di dollari nella sua prevendita in corso, che ha avuto un effetto valanga fino a diventare una delle più grandi del 2025.

Il motivo per cui il progetto sta superando le altre prevendite è che ha alcuni fondamentali molto promettenti: sta per lanciare una rete Layer 2 completa per Bitcoin, che offrirà funzionalità di smart contract, commissioni più basse e tempi di conferma più rapidi.

Questo significa che potrebbe aiutare a sfruttare l’enorme valore di Bitcoin per scopi DeFi, con l’obiettivo di sviluppare un ecosistema in crescita di dApp e protocolli di trading decentralizzati.

La piattaforma utilizza la Virtual Machine di Solana e i rollup a conoscenza zero che gli conferiscono una velocità e una sicurezza insuperabili da altri Layer 2 esistenti.

Il token nativo HYPER sarà necessario per pagare le commissioni di transazione, il che potrebbe determinare una forte domanda del token.

Gli investitori possono acquistarlo ora visitando il sito web di Bitcoin Hyper e collegando un wallet compatibile, come MetaMask o Best Wallet.

HYPER è attualmente disponibile a 0,012885 dollari, anche se il prezzo continuerà a salire per tutta la durata della vendita.