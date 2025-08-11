Previsione del prezzo di XRP: perché la strada verso i $10 è ormai tracciata
XRP sta ora lavorando verso una nuova prospettiva di prezzo. Sebbene il token sia stato a lungo scambiato tra i livelli di 2 e 3 dollari, deve ancora raggiungere i punti critici di 4 e 5 dollari, che potrebbero alla fine aiutare l’asset a guadagnare maggiore slancio.
Con la causa tra la SEC statunitense e XRP ormai conclusa, il token è ora libero di perseguire tutti i settori finanziari, puntando a raggiungere ambiziosi intervalli di prezzo a due cifre. Ma quando XRP potrà finalmente esplorare la fascia di prezzo compresa tra 4 e 10 dollari? Gli analisti si sono espressi sugli aspetti tecnici che potrebbero aiutare l’asset a raggiungere i suddetti obiettivi.
Opinione dell’analista: il percorso di XRP verso i 10 dollari
La previsione del prezzo di XRP sta ora diventando molto più versatile. I vecchi e ripetitivi intervalli di prezzo tra 2 e 3 dollari hanno iniziato a perdere forza, con gli analisti che propongono nuove e audaci previsioni. Crypto King, un noto analista di criptovalute, per esempio, ha previsto un nuovo percorso di prezzo che punta a 7 dollari e che potrebbe presto diventare realtà.
“XRP ha dimostrato il suo valore nel mercato per molto tempo. È rimasto in una tendenza ribassista da luglio 2024 a novembre ma successivamente ha effettuato un breakout, registrando un forte rendimento di circa il 585%. I primi due trimestri del 2025 sono stati nuovamente lenti ma dopo il breakout di luglio, ha già offerto un rendimento del 70%. Il vero mercato rialzista non è nemmeno ancora iniziato e stiamo già assistendo a guadagni importanti. Il mio obiettivo è un XRP a 7,00 dollari e c’è ancora molta strada da fare: sicuramente vale la pena tenerlo d’occhio.”
In modo simile, Egrag Crypto, un altro esperto riconosciuto di XRP, ha previsto che il token raggiungerà, su lungo periodo, un importante traguardo di 50 dollari.
Fattori che guidano queste analisi e obiettivi di prezzo
Ripple è conosciuta principalmente per i suoi servizi ODL. Se l’azienda li riuscisse a far adottare dalle banche globali, cosa che rappresenta una delle sue principali strategie, il prezzo di XRP potrebbe aumentare rapidamente. Inoltre, con l’acquisizione di Rail da parte di Ripple, l’azienda potrebbe investire tutte le sue risorse per espandere RLUSD a livello globale, il che potrebbe ancora una volta ribaltare le sorti del token in generale.
“Con l’acquisizione di RAIL, Ripple non assorbe solo tecnologia, ma anche capacità regolamentari, copertura di licenze e un’architettura di fiducia multi-rete.
L’obiettivo strategico di Ripple con questa acquisizione è scalare RLUSD a livello globale.
“L’acquisizione di Ripple posiziona RLUSD per espandersi da una stablecoin regolamentato negli Stati Uniti a un asset di regolamento interoperabile a livello globale, in grado di collegare stablecoin emesse dalle banche. Operando all’interno di canali dedicati alle valute digitali delle banche centrali e collegandosi direttamente ai sistemi ufficiali per pagamenti in tempo reale, usa messaggi standard internazionali per scambiare informazioni e si integra con tecnologie avanzate che permettono di programmare regole automatiche sulle transazioni finanziarie. Attraverso Rail, Ripple può ora tokenizzare valuta fiat dai bilanci bancari, eseguire swap FX basati su AMM utilizzando collateral sia on-ledger sia off-ledger, distribuire liquidità conforme alle normative attraverso reti come XRPL, Flare, Firelight e Axelar, e controllare il middleware regolamentare per i trasferimenti di stablecoin.”
Inoltre, circa 18 ETF su XRP sono in attesa di ottenere l’approvazione dalla SEC statunitense. Una volta approvati, il prezzo di XRP è destinato a guadagnare slancio, raggiungendo rapidamente cifre a due cifre.
Al momento il token è scambiato a 3,27 dollari, in crescita del 2,63% rispetto alle ultime 24 ore.
Snorter: strumenti rivoluzionari per i trader di XRP
Ora che l’incertezza legale intorno a XRP è stata eliminata e le prospettive di crescita molto interessanti, diversi trader cercano strumenti avanzati per sfruttare al meglio i movimenti di mercato. Snorter offre un bot di trading innovativo basato su Telegram, progettato appositamente per transazioni rapide di token con commissioni ultra-basse di appena lo 0,85%.
La piattaforma ha già raccolto quasi 3 milioni di dollari durante la prevendita e combina l’appeal delle meme coin con funzionalità pratiche per trader seri. Ora che XRP è libero dalle restrizioni regolamentari, i trader possono utilizzare strumenti come Snorter per reagire meglio alle variazioni di prezzo e cogliere nuove opportunità nel mercato crypto.
