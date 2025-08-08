Ripple acquisirà Rail – società di pagamenti in stablecoin – per 200 milioni di dollari

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 8, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ripple ha annunciato l’intenzione di acquisire la società di infrastrutture di pagamento con sede a Toronto, Rail, in un’operazione da 200 milioni di dollari volta a rafforzare la sua presenza nel settore delle stablecoin.

L’acquisizione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2025, subordinatamente all’approvazione regolamentare. Rail è nota per le sue capacità di pagamento transfrontaliero utilizzando dollari tokenizzati ed è supportata da investitori tra cui Galaxy Ventures e Accomplice.

No such thing as the August doldrums at @Ripple…very excited to share that we’re acquiring @RailFinancial!



Ripple + Rail together will be THE go-to provider of stablecoin payments infrastructure for global financial institutions around the world. https://t.co/JzUoHjulZB — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) August 7, 2025

Questa mossa evidenzia l’intenzione di Ripple di potenziare la sua iniziativa sulle stablecoin, proprio in un periodo di crescente chiarezza normativa, sia negli Stati Uniti sia a livello globale. Con l’entrata in vigore del recente GENIUS Act e le nuove direttive della Securities and Exchange Commission (SEC) sulle pratiche contabili per le stablecoin, l’acquisizione appare strategicamente studiata per allinearsi ai nuovi standard di conformità.

La presidente dell’azienda, Monica Long, ha dichiarato che l’operazione aiuterà ad ampliare la diffusione di RLUSD, mentre sempre più istituzioni adottano sistemi di pagamento basati su stablecoin.

Posizione di mercato di Rail e strategia di espansione di Ripple

🚀 SWIFT WARNING: @Ripple just acquired Rail Finance for $200M

This isn't just another crypto acquisition – it's a strategic play that could reshape how businesses move money globally.



What Rail brings to the table:



1. Processes 10% of the $36B global B2B stablecoin payments… pic.twitter.com/nlEUEK5yKm — PaulBarron (@paulbarron) August 7, 2025

Rail prevede di gestire circa il 10% del volume globale stimato di pagamenti business-to-business (B2B) in stablecoin, pari a 36 miliardi di dollari. Utilizzando dollari tokenizzati per transazioni transfrontaliere, la società punta a ridurre i tempi di regolamento da diversi giorni a poche ore.

Ripple intende sfruttare l’infrastruttura di Rail per supportare processi di pagamento regolamentati in mercati chiave come Stati Uniti, Canada e alcune economie emergenti selezionate. L’acquisizione, inoltre, fornisce a Ripple una piattaforma di pagamenti orientata al cliente proprio nel momento in cui le aziende fintech e le grandi corporation stanno esplorando sempre più soluzioni digitali compliant basate sul dollaro.

Secondo l’azienda, questa mossa aumenterà l’attrattiva di RLUSD tra le istituzioni che cercano sistemi di pagamento trasparenti ed efficienti. L’accordo segue la precedente acquisizione – da 1,25 miliardi di dollari – di Hidden Road, un prime broker multi-asset focalizzato su servizi di liquidità e custodia.

Competizione nel settore delle stablecoin e contesto normativo

If you’ve been here for any amount of time, you knew this was the archetype that was being built.



Ripple x Rail allow this structure to exist. 👇🏾 https://t.co/u7csKXfgtF pic.twitter.com/4C1c2FOi6o — Mr. Man (@MrManXRP) August 7, 2025

La strategia più ampia di Ripple sulle stablecoin comprende recenti iniziative come la richiesta di una licenza bancaria negli Stati Uniti e la partnership con Bank of New York Mellon per i servizi di custodia.

RLUSD, lanciato a dicembre 2024, ha raggiunto una circolazione superiore a 500 milioni di dollari. Nonostante questa crescita, il mercato delle stablecoin è ancora dominato principalmente da USDT di Tether e USDC di Circle. Le recenti acquisizioni indicano l’ambizione di posizionare RLUSD come un serio concorrente offrendo sia infrastruttura sia conformità normativa sotto un unico marchio.