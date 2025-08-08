Ripple acquisirà Rail – società di pagamenti in stablecoin – per 200 milioni di dollari
Ripple ha annunciato l’intenzione di acquisire la società di infrastrutture di pagamento con sede a Toronto, Rail, in un’operazione da 200 milioni di dollari volta a rafforzare la sua presenza nel settore delle stablecoin.
L’acquisizione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2025, subordinatamente all’approvazione regolamentare. Rail è nota per le sue capacità di pagamento transfrontaliero utilizzando dollari tokenizzati ed è supportata da investitori tra cui Galaxy Ventures e Accomplice.
Questa mossa evidenzia l’intenzione di Ripple di potenziare la sua iniziativa sulle stablecoin, proprio in un periodo di crescente chiarezza normativa, sia negli Stati Uniti sia a livello globale. Con l’entrata in vigore del recente GENIUS Act e le nuove direttive della Securities and Exchange Commission (SEC) sulle pratiche contabili per le stablecoin, l’acquisizione appare strategicamente studiata per allinearsi ai nuovi standard di conformità.
La presidente dell’azienda, Monica Long, ha dichiarato che l’operazione aiuterà ad ampliare la diffusione di RLUSD, mentre sempre più istituzioni adottano sistemi di pagamento basati su stablecoin.
Posizione di mercato di Rail e strategia di espansione di Ripple
Rail prevede di gestire circa il 10% del volume globale stimato di pagamenti business-to-business (B2B) in stablecoin, pari a 36 miliardi di dollari. Utilizzando dollari tokenizzati per transazioni transfrontaliere, la società punta a ridurre i tempi di regolamento da diversi giorni a poche ore.
Ripple intende sfruttare l’infrastruttura di Rail per supportare processi di pagamento regolamentati in mercati chiave come Stati Uniti, Canada e alcune economie emergenti selezionate. L’acquisizione, inoltre, fornisce a Ripple una piattaforma di pagamenti orientata al cliente proprio nel momento in cui le aziende fintech e le grandi corporation stanno esplorando sempre più soluzioni digitali compliant basate sul dollaro.
Secondo l’azienda, questa mossa aumenterà l’attrattiva di RLUSD tra le istituzioni che cercano sistemi di pagamento trasparenti ed efficienti. L’accordo segue la precedente acquisizione – da 1,25 miliardi di dollari – di Hidden Road, un prime broker multi-asset focalizzato su servizi di liquidità e custodia.
Competizione nel settore delle stablecoin e contesto normativo
La strategia più ampia di Ripple sulle stablecoin comprende recenti iniziative come la richiesta di una licenza bancaria negli Stati Uniti e la partnership con Bank of New York Mellon per i servizi di custodia.
RLUSD, lanciato a dicembre 2024, ha raggiunto una circolazione superiore a 500 milioni di dollari. Nonostante questa crescita, il mercato delle stablecoin è ancora dominato principalmente da USDT di Tether e USDC di Circle. Le recenti acquisizioni indicano l’ambizione di posizionare RLUSD come un serio concorrente offrendo sia infrastruttura sia conformità normativa sotto un unico marchio.
