Previsione del prezzo di Plasma: XPL sta diventando il nuovo XRP?

Plasma (XPL) ha subito un calo di quasi il 15% nelle ultime 24 ore ma la crescente adozione della rete e la forte attività on-chain continuano a sostenere una previsione rialzista del suo prezzo. Appena pochi giorni dopo il lancio della sua mainnet, Plasma è già salito al 5° posto tra le più grandi blockchain DeFi, con un valore totale bloccato (TVL) di 6,4 miliardi di dollari.

Allo stesso tempo, le riserve di stablecoin sono salite a 5,3 miliardi di dollari, mostrando flussi di capitale sostenuti e una crescente fiducia nell’ecosistema.

Mercato Plasma su AAVE

Questa potrebbe rappresentare la crescita più rapida verso la vetta mai registrata nel settore DeFi, a testimonianza della forte domanda per la piattaforma di prestiti progettata su misura da Plasma. La sua architettura ottimizzata e l’approccio innovativo al lending stanno catturando l’interesse di investitori di ogni tipo, dimostrando quanto il mercato stia cercando soluzioni efficienti e scalabili.

All’interno di AAVE, Plasma ha già accumulato depositi per 6,7 miliardi di dollari, dei quali 2,15 miliardi sono attivamente prestati agli utenti, a indicare un’elevata fiducia nella liquidità e nella solidità del protocollo. Il vault di prestito di Plasma offre un APY particolarmente competitivo del 9,92%, risultando attraente sia per investitori retail sia istituzionali e contribuendo a consolidare la posizione del progetto nel mercato.

Parallelamente, dati aggiornati di Nansen evidenziano un’impressionante impennata del volume delle transazioni su Plasma, aumentato del 5.000% negli ultimi 30 giorni. Questo straordinario incremento riflette una crescita esplosiva dell’attività degli utenti e segnala un’adozione sempre più rapida, sottolineando il potenziale di Plasma come protagonista emergente nel panorama DeFi.

Il breakout dal triangolo descendente prepara il terreno per grandi guadagni

Solo due giorni fa, XPL ha rotto un pattern a triangolo discendente sul grafico orario, segnalando una potenziale inversione di tendenza a breve termine.

Il prezzo ha subito un breve ritracciamento dopo aver toccato la media mobile esponenziale a 200 periodi, ma ora sta ritestando la sua precedente resistenza della trendline dall’alto; una configurazione rialzista che potrebbe portare a un nuovo breakout.

Se XPL rimbalza da questo livello chiave, un movimento verso 1$ per token appare probabile, offrendo un rialzo a breve termine del 15% rispetto ai livelli attuali. Guardando più avanti, le metriche on-chain in rapida crescita di Plasma indicano un potenziale ritorno a 1,70$ e oltre, il che rappresenterebbe un possibile guadagno del 95% rispetto al prezzo odierno.

E mentre i token a grande capitalizzazione come XPL mostrano forza, alcune delle migliori opportunità in questo ciclo potrebbero provenire da prevendite di criptovalute di alto livello come Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper porta gli Smart Contract sulla blockchain di Bitcoin

Bitcoin Hyper è il primo layer 2 costruito per risolvere i maggiori problemi di Bitcoin: transazioni lente, commissioni elevate e programmabilità limitata. Si appoggia alla potenza della blockchain Solana per dare agli sviluppatori la possibilità di creare app decentralizzate direttamente sulla rete Bitcoin.

Bitcoin Hyper introduce un’architettura a bassa latenza in grado di gestire migliaia di transazioni al secondo, aprendo una nuova era di efficienza e utilità sia per gli sviluppatori sia per gli utenti. Il token $HYPER è il “sangue” che mantiene in vita il cuore del progetto, facendo sì che continuino a funzionare.

L’adozione non accenna a diminuire, infatti durante la prevendita – ancora aperta – sono stati raccolti quasi $22 milioni. Per acquistare $HYPER, basta visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper e collegare un wallet crypto (per esempio Best Wallet).