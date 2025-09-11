Perché OpenLedger (OPEN) ha subito un forte ribasso dopo Upbit?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dopo un debutto spettacolare sui mercati, OpenLedger (OPEN) ha registrato un forte calo del prezzo, sorprendendo molti investitori.

Questo articolo esplora le cause del crollo del token e offre uno sguardo approfondito sul progetto e sulle dinamiche di mercato che ne stanno influenzando la traiettoria.

OpenLedger (OPEN): una panoramica essenziale

OpenLedger è una piattaforma di scambio decentralizzato (DEX) che punta a creare un ambiente di trading sicuro e trasparente sfruttando la tecnologia blockchain. Il token OPEN è fondamentale per l’ecosistema, utilizzato per pagare fee di transazione, partecipare alla governance e incentivare i contributori della rete.

La piattaforma si propone di costruire un’economia basata su “Payable AI”, che unisce intelligenza artificiale e blockchain per la gestione e compensazione dei dati.

Il crollo di OpenLedger: cosa ha frenato il rally dopo il debutto su Upbit?

Nonostante l’iniziale esplosione che ha portato OPEN a guadagnare oltre il 200% nel primo giorno di trading du Upbit, il prezzo del token è sceso del 22% nelle ultime 24 ore. Questo crollo si spiega principalmente con:

Le prese di profitto post-listing, tipica quando i primi investitori realizzano guadagni immediati.

post-listing, tipica quando i primi investitori realizzano guadagni immediati. La pressione di vendita derivante da airdrop massicci, come quello distribuito ai possessori di BNB e ai partecipanti a campagne promozionali.

derivante da airdrop massicci, come quello distribuito ai possessori di BNB e ai partecipanti a campagne promozionali. Un cambio di sentiment nel mercato delle criptovalute, con un’attenzione minore verso i progetti legati all’intelligenza artificiale a breve termine.

nel mercato delle criptovalute, con un’attenzione minore verso i progetti legati all’intelligenza artificiale a breve termine. L’elevata volatilità tipica dei nuovi listing su grandi exchange come Binance e Upbit, che pur aumentando la liquidità, generano oscillazioni significative nel prezzo.

Tutti questi fattori hanno portato a una fase di consolidamento per OPEN, con una soglia chiave di supporto ora intorno a 1 dollaro che sarà determinante per i prossimi sviluppi.

Lo scenario riflette le sfide affrontate da OpenLedger, che continua a sviluppare un ecosistema innovativo. Parallelamente, emergono nuovi progetti come Best Wallet Token, che stanno attirando l’interesse degli investitori grazie a soluzioni avanzate per la sicurezza e l’efficienza delle transazioni crypto.

Best Wallet Token supera i 15,7 milioni: un nuovo protagonista in ascesa

Parallelamente all’instabilità di OPEN, la prevendita di Best Wallet Token (token $BEST) ha registrato un nuovo record, superando i 15,7 milioni di dollari raccolti. Best Wallet è una piattaforma multi-chain che punta a semplificare e rendere più sicure le transazioni crypto, con oltre 250.000 utenti attivi mensili.

La piattaforma integra oltre 330 protocolli decentralizzati e più di 30 bridge cross-chain, supportando più di 60 blockchain diverse. Il wallet include un DEX per swap rapidi e convenienti, con un sistema di fiat on-ramp efficiente grazie alla collaborazione con MoonPay e Alchemy Pay.

Best Wallet garantisce il controllo delle chiavi private tramite tecnologie avanzate di sicurezza MPC-CMP, offrendo funzionalità antifrode e protezioni aggiuntive già inserite in roadmap.

Il token $BEST rappresenta la chiave d’accesso ai servizi della piattaforma, come fee ridotte e accesso anticipato alle prevendite tramite la funzione Upcoming Tokens. Con la crescita costante della base di utenti e l’espansione delle funzionalità, il ruolo di $BEST è destinato a consolidarsi ulteriormente, attirando l’interesse di investitori e trader.

