Perché oggi le criptovalute sono in calo? – 10 settembre 2025

Glassnode afferma: “È probabile un rialzo a breve termine verso i 114.000 dollari, ma finché il prezzo rimarrà al di sotto di tale livello, la tendenza generale sarà quella di un proseguimento del ribasso”.

Ultimo aggiornamento: Settembre 10, 2025

Nella giornata di oggi, mercoledì 10 settembre, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è diminuita dello 0,5% tornando al di sotto della soglia dei 4.000 miliardi di dollari, attestandosi ora a 3.990 miliardi di dollari.

Circa 80 delle 100 principali criptovalute hanno registrato un calo nelle ultime 24 ore. Allo stesso tempo, il volume totale di scambi di criptovalute è pari a 146 miliardi di dollari.

Vincitori e vinti nel mercato delle criptovalute

Al momento della stesura di questo articolo, cinque delle prime 10 monete per capitalizzazione di mercato hanno registrato un calo nelle ultime 24 ore, mentre tre sono in rialzo (senza considerare le due stablecoin).

Attualmente, Bitcoin (BTC) sta registrando un aumento del 2,06% nelle ultime 24 ore, con un valore di 114.005 dollari, il che lascia sperare in un prossimo recupero a livello generale.

Grafico del prezzo di Bitcoin al momento della stesura dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

Anche Ethereum (ETH), dopo essere sceso dello 0,7% a 4.327 dollari, sta mostrando segni di recupero e, al momento della stesura dell’articolo, era scambiato a 4.420 dollari.

Il calo maggiore è stato quello di XRP, pari all’1,3%, che si è attestato a 2,98 dollari. Dopo un momentaneo rimbalzo oltre i 3 dollari, il token di Ripple sembrava voler seguire i movimenti al rialzo di Bitcoin ed Ethereum, ma non è riuscito a mantenere lo slancio e attualmente ha ripreso la sua traiettoria discendente.

Solana (SOL) è un altro dei vincitori di questa lista. Ha registrato un apprezzamento del 4,21% passando di mano a 223,51 dollari.

L’altra moneta in territorio positivo è Binance Coin (BNB), che ha registrato un aumento del 3,17% a 901,53.

Per quanto riguarda le prime 100 monete, circa 80 sono in calo al momento della stesura di questo articolo.

La più alta tra queste è World Liberty Financial (WLFI) con un calo del 9,5% a 0,1991 dollari. Le altre sono in calo del 4% e oltre.

D’altra parte, Provenance Blockchain (HASH) e Story (IP) sono due delle quattro monete che hanno registrato aumenti a doppia cifra. Sono aumentate rispettivamente del 33,1% e del 20,7%, raggiungendo i prezzi di 0,03706 e 10,4 dollari.

Nel frattempo, il Nasdaq ha stanziato 50 milioni di dollari per Gemini in un collocamento privato pochi giorni prima dell’IPO dell’exchange. Gemini prevede di raccogliere circa 317 milioni di dollari vendendo 16,67 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 17 e 19 dollari ciascuna. L’obiettivo è una valutazione fino a 2,2 miliardi di dollari.

“Il mercato si avvicina a un punto di svolta”

Gli analisti di Glassnode, dopo aver scoperto che BTC sta ora testando una zona chiave e che il fattore decisivo sarà lo slancio, hanno commentato:

“Ora l’attenzione si sposta dalla svolta stessa a ciò che segue dopo la rottura della compressione”.

Tutti gli indicatori di volatilità realizzata annualizzata a breve termine sono scesi al di sotto del 30%. Questo segna un regime di bassa volatilità dal minimo di 107.000 dollari, hanno affermato. Tuttavia:

“Una tale calma raramente dura a lungo, tendono a seguire picchi di volatilità. Il mercato si sta avvicinando a un punto di svolta, con lo slancio pronto a cambiare”.

Detto questo, gli analisti di Glassnode hanno affermato che il calo a 107.000 dollari ha innescato vendite dettate dalla paura da parte dei principali acquirenti, creando una “situazione da manuale per rimbalzi locali”, e hanno concluso dicendo:

“È probabile un rialzo a breve termine verso i 114.000 dollari, ma finché il prezzo rimane al di sotto di tale livello, la tendenza generale è quella di un proseguimento del trend ribassista”.

Livelli ed eventi da tenere d’occhio

Come accennato in precedenza, al momento della stesura di questo articolo Bitcoin viene scambiato intorno ai 114.000 dollari. All’inizio della giornata, la moneta è scesa dal massimo di 114.273 dollari agli attuali 113.954 dollari.

Se il prezzo si mantiene sopra i 111.500 dollari, potrebbe continuare a salire verso i 115.400 e i 117.150 dollari, per poi raggiungere i 125.000 dollari nel medio termine.

Tuttavia, una eventuale perdita del livello di 111.000 dollari potrebbe riportare il prezzo a 110.000 e 108.450 dollari.

Per quanto riguarda Ethereum, invece, al momento è scambiato a 4.400 dollari. Come Bitcoin, anche Ethereum ha subito un calo dal massimo intraday di 4.440,36 dollari. Attualmente è al 12,5% dal suo massimo storico di 4.946 dollari, registrato 17 giorni fa.

Grafico del prezzo di Ethereum al momento della stesura dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

Gli investitori stanno ora cercando di capire se il prezzo si manterrà sopra i 4.300 dollari, il che potrebbe farlo salire verso i 4.500 dollari. Al contrario, potrebbe scendere sotto i 4.150 dollari.

Nel frattempo, il sentiment del mercato delle criptovalute si è mosso in un range ristretto e nella zona neutra negli ultimi giorni.

L’indice Fear & Greed delle criptovalute è sceso leggermente da 44 a 43.

È chiaro che gli investitori sono piuttosto cauti e stanno aspettando ulteriori segnali per decidere come reagire nel breve e nel lungo termine.

Grafico dell’indice Fear & Greed delle criptovalute – Fonte: CoinMarketCap

Inoltre, il 9 settembre gli ETF spot BTC statunitensi hanno registrato flussi positivi minori pari a 23,05 milioni di dollari. Un ETF ha registrato afflussi e tre hanno registrato deflussi.

BlackRock è in rialzo di 169,31 milioni di dollari, mentre Ark&21Shares è in calo di 72,29 milioni di dollari.

Grafico dei flussi degli ETF Bitcoin spot – Fonte: SoSoValue

Dopo diversi giorni di deflussi, martedì gli ETF ETH statunitensi hanno registrato afflussi pari a 44,16 milioni di dollari.

L’intero importo coincideva con un unico fondo: BlackRock. Non ci sono stati altri flussi.

Grafico dei flussi degli ETF Ethereum spot – Fonte: SoSoValue

Nel frattempo, Nakamoto, una filiale di KindlyMD, ha impegnato fino a 30 milioni di dollari per partecipare all’offerta azionaria globale di Metaplanet. Si tratta del più grande investimento della società fino ad oggi.

Lunedì, la società ha annunciato l’acquisizione di ulteriori 136 BTC per 15,2 milioni di dollari, portando il totale a 20.136 BTC.

Today Nakamoto announced a commitment to invest $30M in @Metaplanet_JP . This transaction would mark Nakamoto’s largest single investment to date and its first in the Asian market. pic.twitter.com/cOOPOjdVKP — Nakamoto (@nakamoto) September 9, 2025

Inoltre, QMMM Holdings, una società di pubblicità sui media digitali con sede a Hong Kong, ha registrato un aumento del 1.736% delle azioni subito dopo aver annunciato l’intenzione di creare una tesoreria di criptovalute da 100 milioni di dollari destinata a Bitcoin, Ethereum e Solana.

In altre notizie, il Vietnam ha approvato un progetto pilota quinquennale per il trading di criptovalute. La risoluzione consente alle aziende vietnamite di gestire piattaforme, emettere token e venderli, ma solo a investitori stranieri. Tutte le emissioni, le negoziazioni e i pagamenti devono essere regolati in dong locale.