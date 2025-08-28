Perché il mercato crypto in rialzo oggi? – 28 agosto 2025

Il mercato crypto resta in verde anche oggi. Bitcoin si riprende i $113.000 con un +2,2%, mentre SOL segna un altro +2% e continua la sua corsa.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato crypto resta colorato di verde anche oggi, con diversi asset che hanno registrato un aumento nelle ultime 24 ore, anche se nella top 10 i rialzi sono lievissimi.

La capitalizzazione del mercato è salita dell’1,5% e si attesta a 3,990 miliardi di dollari, a un passo dal raggiungere i 4 trilioni. Il volume di trading, invece, è pari a 149 miliardi di dollari.

Bitcoin continua a reggere e si riprende i $113.000

Nelle ultime 24 ore, tutte le top 10 per market cap non hanno oscillato molto.

Bitcoin ha guadagnato terreno e segnato un +2,2% ed è riuscito a riconquistare la soglia dei 113.000 dollari. Si tratta del secondo miglior risultato del gruppo, anche se nel timeframe settimanale e quello mensile rimane in rosso.

Ethereum, invece, è rimasto piuttosto piatto. La secondo crypto per market cap ha registrato solo un +0,2% e sta scambiando al livello di 4.571 dollari.

Meglio di tutti è ancora una volta Solana, che segna il rialzo più marcato tra le big. Nelle ultime 24 ore ha registrato un +2% ed è salita a 211 dollari. Si tratta del secondo giorno consecutivo in crescita.

Anche la meme coin ha registrato un rialzo del 2% e ora sta scambiando a 0,223 dollari.

Tron è l’unico in rosso. L’asset ha segnato una perdita dello 0,2% ed è scivolato a 0,3478 dollari.

Cronos continua a volare

Fuori dalla classifica delle prime 10 crypto, brillano Cronos e Mantle. CRO ha registrato un aumento del 57% e si conferma per il terzo giorno di fila come la migliore tra le top 100. Attualmente sta scambiando al livello di 0,3412 dollari.

Anche MNT ha registrato un rialzo del 9,5% e attualmente sta scambiando a 1,26 dollari.

Male HASH e OKB, che sono tra le peggiori della giornata. Provenance Blockchain (HASH) ha ceduto il 4,5% ed è sceso a 0,02584 dollari. OKB ha perso il 3,7%, ora è sceso a 169 dollari.

Cosa sta spingendo il rimbalzo del mercato?

Il mercato crypto ha seguito il rimbalzo di Wall Street. Gli indici americani hanno chiuso in verde e il mercato crypto si è mosso di riflesso. A questo si aggiungono gli afflussi negli ETF spot, che confermano l’interesse istituzionale, in particolare quelli su Ethereum.

Mercoledì gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno raccolto 81,25 milioni di dollari, mentre quelli su Ethereum hanno segnato afflussi per 307 milioni di dollari.

BlackRock guida con 50,87 milioni, mentre Bitwise ha segnato deflussi per 3,05 milioni. Cinque fondi su sette hanno chiuso in positivo.

Fonte: SoSoValue

Tra i fondi spot su Ethereum, BlackRock domina con 262,63 milioni, seguito da Fidelity con 20,52 milioni. Cinque fondi su nove hanno registrato flussi in entrata.

Fonte: SoSoValue

Inoltre le balene sono tornate ad accumulare i due asset, ma la situazione rimane delicata.

Il sentiment del mercato crypto si è indebolito oggi. L’indice Fear & Greed è sceso da 47 a 45, ancora in zona neutra ma la fiducia vacilla.

I trader sono in attesa di altri dati oltre al PIL statunitense di oggi (risultato migliore delle aspettative). L’attenzione è sul PCE core (atteso per venerdì), indicatore chiave per la Federal Reserve e sui numeri sul mercato del lavoro statunitense ( in uscita a inizio settembre).

Tutti elementi che serviranno a capire se la banca centrale taglierà davvero i tassi di interesse, come lasciato intendere da Powell nel discorso di Jackson Hole.

Siamo nelle ultime fasi del ciclo rialzista?

La maggior parte degli analisti rimane rialzista, come Tom Lee, Chief Investment Officer di Fundstrat. Stima un target di 5.500 dollari per Ethereum nel breve termine e di 12.000 dollari entro fine anno.

Inoltre, Lee ha affermato che Ethereum è la blockchain fondamentale per la finanza tradizionale.

Più prudente Ruslan Lienkha, head of markets di YouHodler. A suo avviso siamo nelle fasi finali del ciclo rialzista. Gli holder che detengono BTC da 10 anni hanno iniziato a incassare, mentre le nuove balene puntano al lungo termine.

Il recente calo di Bitcoin e Ethereum, secondo lui, riflette anche il nervosismo dei mercati azionari americani. “La vera domanda è se si tratti solo di una correzione o dell’inizio di una recessione.”

Secondo Lienkha “ogni correzione potrebbe trasformarsi in un bear market di medio termine. Meglio aumentare le coperture o ridurre l’esposizione per contenere i rischi.”

Aggiunge poi che la volatilità storica e realizzata di Bitcoin resta bassa. Il posizionamento sulle opzioni non mostra segnali di stress. Nessuna trappola in vista, per ora.

Per l'esperto settembre sarà un mese decisivo. A guidare il sentiment dei mercati saranno i dati sull' inflazione USA, la politica monetaria e i dati sul lavoro.














