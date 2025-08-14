Perché il mercato crypto ha subito un crollo improvviso?

Dopo aver toccato un nuovo ATH, Bitcoin è tornato sotto la soglia dei $120.000. ETH, XRP e gran parte delle altcoin hanno seguito la discesa.

Nonostante la corsa notturna di Bitcoin verso un nuovo record, il mercato crypto è tornato a tingersi di rosso.

Nella notte la crypto di maggior valore ha toccato i 124.400 dollari, ma poche ore dopo è scivolato sotto la soglia psicologica dei 120.000. Ethereum, XRP e gran parte delle altcoin hanno seguito la discesa.

Il panico tra gli investitori ha innescato forti liquidazioni per 538 milioni di dollari in posizioni long, bruciate in meno di un’ora.

Fonte: CoinMarketCap, Heat Map del mercato crypto

Il mercato crolla dopo la pubblicazione dei dati sul PPI statunitense

A scuotere gli investitori è stato l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) degli Stati Uniti. I dati di luglio sono risultati ben più elevati delle attese, cosa che ha innescato un crollo nel mercato crypto.

Il PPI è salito del 3,3% su base annua, sopra la previsione degli economisti del 3,0% e in aumento rispetto a giugno.

Il Producer Price Index è un indicatore economico che misura quanto cambiano, mese dopo mese, i prezzi che i produttori americani ricevono per i loro beni e servizi.

Se il PPI sale, vuol dire che le aziende stanno affrontando costi più alti per produrre. Questo aumento dei prezzi alla fonte può poi riversarsi sui consumatori, alimentando l’inflazione. Un PPI più alto del previsto può quindi spaventare i mercati, perché riduce le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed.

Il balzo dello 0,9% del PPI, il più elevato da giugno 2022, ha riacceso la paura sui mercati crypto. Dopo settimane di rally, le prese di profitto non si sono fatte attendere. I trader hanno liquidato asset digitali prima che svanisse l’ottimismo su un possibile taglio dei tassi a settembre.

Il dato ha colpito anche il sentiment generale negli Stati Uniti. Molti scommettevano su una politica monetaria più accomodante. Anche Donald Trump aveva fatto pressione su Jerome Powell per allentare i tassi. L’IPC di luglio aveva rafforzato le speranze. Ma ora, con un PPI così elevato, lo scenario torna incerto.

Liquidati 538 milioni di dollari di posizioni long

Subito dopo la pubblicazione dei dati PPI, il sentiment è crollato. Gli investitori hanno reagito con vendite a raffica e le liquidazioni non si sono fatte attendere.

Secondo i dati di CoinGlass, nelle 24 ore successive sono stati venditi 1,04 miliardi di dollari, con oltre 218.000 trader colpiti. Solo nella prima ora si sono volatilizzati 565 milioni, di cui 538 milioni provenienti da posizioni long.

Fonte: CoinGlass, dati sulla liquidazione delle posizioni long

La liquidazione più consistente in un’ora si è verificata su Ethereum, con una perdita di 110,93 milioni di dollari (102,33 milioni di posizioni long e 8,61 milioni di posizioni short). Segue Bitcoin, con 103,33 milioni di dollari liquidati, quasi tutti da posizioni long (100,34 milioni). A seguire XRP e le altre altcoin.

La perdita più pesante si è verificata sull’exchange Bybit: 10 milioni di dollari bruciati su una posizione long BTCUSD.

Diversi analisti avevano già segnalato il rischio di una correzione, dato che gli eventi macro influenzano fortemente l’andamento del mercato crypto.