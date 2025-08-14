Il prezzo di XRP punta a un incremento del 188% grazie a un chiara struttura rialzista

Nel contesto di una giornata, quella di ieri, favorevole al mercato delle criptovalute, anche il prezzo di XRP è salito del 4,6%, raggiungendo i 3,28 dollari e preparando il terreno per un forte breakout. Gli analisti di mercato restano fiduciosi che il rally potrebbe spingere il token addirittura fino a 10 dollari, con un potenziale rialzo di quasi il 188% rispetto ai livelli attuali. In modo particolare, questo grande ottimismo è legato alla chiusura della causa legale tra Ripple e la SEC.

Il prezzo di XRP punta a un importante rialzo

Javon Marks, noto analista crypto, ha dichiarato che l’attuale struttura di mercato di XRP rispecchia il suo precedente ciclo rialzista, suggerendo un potenziale aumento verso il livello di 9,63 dollari, che rappresenterebbe un guadagno aggiuntivo di circa il 188% rispetto ai prezzi attuali.

Marks ha aggiunto che il rally potrebbe non fermarsi lì, indicando la possibilità di target di prezzo ancora più alti in futuro.

Based on $XRP's previous bull cycle performance and this one shaping up in an extremely similar manner, the next levels to be pushed is at ~$9.63 in another +188% run from here.



Prices may not stop there… https://t.co/4UdOhKbp3U pic.twitter.com/MlpZ3KzS3f — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) August 12, 2025

Come detto, il prezzo di XRP sta mostrando forza, con un rialzo del 4,6% nelle ultime 24 ore e la sua capitalizzazione di mercato che si sta avvicinando ai 200 miliardi di dollari. I volumi di scambio giornalieri della criptovaluta Ripple sono aumentati di oltre il 15%, raggiungendo i 9,16 miliardi di dollari, segnalando un forte sentimento rialzista tra i trader. I dati di Coinglass mostrano che l’open interest sui futures di XRP è salito del 9%, superando gli 8,67 miliardi di dollari.

Un altro noto analista, EGRAG Crypto, ha osservato che XRP sta mostrando segni di consolidamento su un intervallo temporale di due settimane, mantenendosi vicino ai suoi massimi storici. Questo avviene nonostante la presenza di un sentimento prevalentemente ribassista tra alcuni partecipanti al mercato, ovvero la percezione diffusa che il prezzo possa scendere.

L’analista ha inoltre sottolineato che, anche se gli indicatori tecnici sui grafici suggeriscono un potenziale rialzo, la fiducia degli investitori resta sorprendentemente bassa, riflettendo una discrepanza tra le prospettive oggettive basate sui dati e l’atteggiamento psicologico del mercato. In altre parole, i segnali tecnici mostrano forza ma molti trader continuano a essere cauti o pessimisti.

#XRP – Yet, Some Are Still Bearish! 🤣



I know It’s hard to believe, but #XRP is currently consolidating on a two-week time frame at its all-time high (ATH) 📈, and yet, some folks are still feeling bearish! 🙄 It’s fascinating to see how market sentiment can swing your emotions… pic.twitter.com/XIhISMjo9R — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) August 13, 2025

L’accordo con la SEC ha stimolato la domanda istituzionale

La scorsa settimana, Ripple Labs e la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hanno ufficialmente ritirato i rispettivi ricorsi, ponendo fine a una causa legale su XRP durata anni. La causa, iniziata nel 2018, riguardava la presunta classificazione di XRP come titolo non registrato e aveva generato grande incertezza all’interno della comunità crypto e tra gli investitori.

Nonostante la confusione e le speculazioni circolate nel settore, la conclusione del caso è stata confermata ufficialmente dai vertici della SEC: il commissario Hester Pierce e il presidente Paul Atkins hanno annunciato che la battaglia legale è ora chiusa, chiarendo ogni dubbio sulla posizione regolatoria di XRP.

Commissioner Peirce is right. With this chapter closed, we now have an opportunity to shift our energy from the courtroom to the policy drafting table. Our focus should be on building a clear regulatory framework that fosters innovation while protecting investors. #ProjectCrypto — Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) August 11, 2025

La risoluzione della disputa ha immediatamente attirato l’attenzione degli investitori istituzionali. I volumi di scambio giornalieri di XRP sono aumentati del 208%, raggiungendo 12,4 miliardi di dollari subito dopo l’annuncio, segnalando un rinnovato interesse per la criptovaluta e una maggiore fiducia nel suo mercato.