Per questo analista Bitcoin può toccare $360.000 nel 2025

Secondo l’analista Merlijn The Trader, nel grafico di Bitcoin si è formato un pattern che potrebbe dare inizio al Super Ciclo.

Bitcoin ha fatto passi da gigante in questo ciclo in termini di adozione istituzionale. Gli investitori si chiedono quindi se l’asset possa finalmente rompere il suo schema quadriennale ed entrare nel Super Ciclo.

Bitcoin sta iniziando il super ciclo?

Un fattore che potrebbe spingere Bitcoin verso nuovi massimi è la formazione di un pattern a testa e spalle rovesciata (IHS), spesso legato a inversioni di tendenza.

Secondo l’analista Merlijn The Trader, il modello grafico potrebbe dare inizio al Super Ciclo e spingerlo verso i 360.000 dollari.

THE BITCOIN INVERSE HEAD & SHOULDERS OF DREAMS



Left shoulder. Head. Right shoulder.

Now doubled.



This isn’t a pattern.

It’s the supercycle ignition.$BTC to $150K is no longer a question.

It’s the script. pic.twitter.com/QgZ4M2jbNa — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) September 10, 2025

Bitcoin potrebbe registrare un breakout e avviare un rally parabolico, ma in questo caso sono presenti alcuni fattori che potrebbero frenarlo. Il primo riguarda l’inclinazione della “linea del collo”, cioè la linea che unisce i due minimi ai lati della testa.

Analisi IHS sul grafico settimanale di Bitcoin. Fonte: TradingView

Solitamente questa linea dovrebbe essere piatta o leggermente inclinata verso il basso, con un’angolazione massima di circa 45 gradi. Se invece è inclinata verso l’alto, come in questo caso, il pattern perde forza.

Una salita troppo lenta indica debolezza: vuol dire che l’asset non ha abbastanza slancio per registrare un breakout. È lo stesso problema che si osserva in molti wedge e flag.

Un altro fattore è la posizione del pattern. L’IHS è un modello grafico di inversione che funziona meglio dopo una fase ribassista. Se dovesse comparire vicino ai massimi recenti, potrebbe diventare meno affidabile. Non è un segnale ribassista in sé, ma riduce le probabilità di un’esplosione al rialzo.

Analisi del prezzo di Bitcoin. Fonte: TradingView

Infine, un IHS smette di essere valido se, dopo il breakout, l’asset chiude sotto la linea del collo. Ed è quello che è accaduto con il secondo IHS: il pattern si è invalidato.

Sul grafico settimanale di Bitcoin, si può notare questa debolezza. Invece di rompere con forza, l’asset si sta muovendo all’interno di un cuneo ascendente. I target tecnici dei pattern indicano un range compreso tra 134.000 e 146.000 dollari.

Se l’asset dovesse comunque entrare in una fase parabolica, i target diventerebbero molto più ambiziosi. A seconda del punto di partenza, Bitcoin potrebbe salire fino a un range compreso tra 223.000 e 360.000 dollari.

Storicamente, la fase parabolica di Bitcoin tende a ridursi di circa il 40% a ogni ciclo. Applicando lo stesso schema, un rialzo del 3,6x dai livelli attuali porterebbe BTC verso i 360.000 dollari. Se invece l’ascesa fosse simile a quella del ciclo del 2017, il massimo si fermerebbe intorno ai 223.000 dollari.

Ad alimentare la crescita della crypto di maggior valore potrebbero essere i forti afflussi negli ETF spot. Dal 10 al 12 settembre, Bitcoin ha registrato in media oltre 500 milioni di dollari di afflussi al giorno. Si tratta dell’ afflusso più elevato dalla metà di luglio e indica che le istituzioni continuano stanno continuando a comprare l’asset.

Il supporto costante da parte delle istituzione rende sempre meno probabile un nuovo “inverno” per Bitcoin e il suo andamento attuale ricorda sempre più quello di asset consolidati come l’S&P 500 o il Nasdaq.

L’asset sta infatti registrando brevi rialzi, seguiti da fasi di consolidamento, anziché impennate paraboliche.