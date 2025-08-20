Per l’intelligenza artificiale Dogecoin può raggiungere $1 (ma non subito)

Per scoprire quando DOGE potrebbe raggiungere la soglia di 1 dollaro, abbiamo chiesto una previsione al modello di intelligenza artificiale di ChatGPT-5.

La meme coin Dogecoin è ritornata a tingersi di rosso, insieme al resto del mercato. Bitcoin non è riuscito a tenere la soglia dei 115.000 dollari, mentre Ethereum ha interrotto il rally e ora oscilla intorno ai 4.000 dollari. Anche il segmento delle meme coin è in negativo.

Al momento DOGE sta scambiando al livello di 0,21 dollari, con un calo del 2,26% nelle ultime 24 ore. Anche negli altri grafici domina il segno rosso: in quello settimanale ha registrato un -9%, mentre in quello mensile – 21%.

Grafico giornaliero di Dogecoin. Fonte: CoinMarketCap

Dogecoin a 1 dollaro? L’AI sposta l’attesa al 2026

Per scoprire se e quando DOGE potrebbe raggiungere la soglia di 1 dollaro, abbiamo chiesto una previsione al nuovo modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT-5.

A questa domanda l’AI ha risposto che difficilmente raggiungerà tale livello prima del 2026.

Al momento l’asset sta scambiando al livello di 0,21 dollari, quindi avrebbe bisogno di un aumento del 376% per raggiungere la soglia di un dollaro. Anche se si tratta di un’impennata notevole, non è impossibile per una meme coin che, durante il ciclo del 2020-2021, ha messo a segno un + 65.000%.

Il contesto di adesso, però, è diverso e meno favorevole. L’inflazione, la stretta sulla liquidità e la concorrenza di nuove meme coin come PEPE e WIF pesano sulle prospettive di Dogecoin nel breve termine.

Perfino in caso di un forte rimbalzo del mercato, secondo ChatGPT-5 Dogecoin potrebbe spingersi al massimo nel range tra 0,35 e 0,50 dollari entro la fine dell’anno. Per l’AI, il traguardo di 1 dollaro, resterebbe legato al prossimo picco del ciclo di Bitcoin, atteso tra il 2027 e il 2028.

In passato, la meme coin ha superato il suo fair value, cioè il prezzo ritenuto coerente con i fondamentali del progetto, solo in presenza di forti ondate speculative.

A offrire la spinta necessaria per un breakout potrebbero essere eventi come l’integrazione di DOGE nei pagamenti su X da parte di Elon Musk o l’approvazione da parte della SEC di un ETF spot basato sulla meme coin ( la decisione è stata rimandata a ottobre).

Analisi di ChatGPT-5 sul possibile traguardo di 1 dollaro per DOGE. Fonte: ChatGPT

L’offerta inflazionistica (cinque miliardi di nuovi token ogni anno) renderebbe difficile per l’asset mantenere livelli elevati. E senza un caso d’uso oltre la fama da meme coin, il rischio è che venga superata da progetti più solidi ed emergenti.

Per ChatGPT-5, è improbabile che Dogecoin raggiunga 1 dollaro prima del 2026. Il momento più verosimile resta tra il 2027 e il 2028. Se non riuscisse a sfruttare quel ciclo, potrebbe non raggiungere mai quel traguardo.

Nel segmento delle meme coin spunta un progetto ispirato a DOGE

Intanto nel segmento delle meme coin stanno continuando a emergere nuovi progetti, come Maxi Doge che si ispira proprio a Dogecoin. La mascotte progetto è infatti uno Shiba Inu, ma in versione “palestrata”, fissato con il trading a leva.

La sua prevendita ha già superato il milioni di dollari. Il progetto ha debuttato a fine luglio e al momento il token è disponibile al prezzo di 0,000253 dollari.

Il valore del token crescerà a ogni fase della prevendita, strutturata a round progressivi. Alla presale è destinato circa il 40% della supply totale del token.

I titolari possono mettere la meme coin in staking per ottenere un rendimento passivo anche prima della fine della prevendita. Al momento l’APY è del 226%.

Per partecipare alla prevendita basta visitare il sito e collegare il wallet crypto, oppure seguire la guida passo passo.