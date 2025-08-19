Bitcoin sotto i 115.000 dollari: l’allarme arriva da Binance

Il prezzo di Bitcoin ha registrato un nuovo ribasso, scendendo sotto i 115.000 dollari per la prima volta dal 6 agosto. Questo movimento ha sollevato preoccupazioni tra gli operatori del mercato, che iniziano a temere un indebolimento dello slancio rialzista osservato nelle settimane precedenti.

Un segnale di allarme arriva dal Binance Buying Power Ratio, l’indicatore che misura la forza d’acquisto potenziale sull’exchange Binance. Il recente crollo di questo parametro suggerisce una diminuzione della liquidità disponibile per sostenere nuovi acquisti di BTC, aumentando la possibilità di una correzione più marcata.

In assenza di nuovi afflussi significativi, la struttura tecnica del mercato rimane fragile, esponendo Bitcoin a ulteriori pressioni ribassiste nelle prossime settimane.

Bitcoin perde slancio sotto i 115.000 dollari: il mercato teme una fase ribassista

Bitcoin ha infranto un livello chiave, scendendo sotto i 100.000 dollari e confermando un trend discendente iniziato dopo il massimo di 124.474 dollari raggiunto il 13 agosto.

Nel breve periodo, l’incapacità di BTC di mantenersi sopra i 115.000 dollari è interpretata come segnale di debolezza. Secondo l’analisi condivisa da KillaXBT, Bitcoin deve consolidarsi sopra questa soglia per avere una possibilità concreta di risalire verso nel mese di settembre.

La perdita di un ulteriore supporto potrebbe favorire l’accelerazione di una correzione più estesa, in un contesto già segnato da una riduzione della pressione d’acquisto. Il mercato si muove ora in una fase di incertezza, con gli investitori attenti a ogni indicazione proveniente dai principali indicatori tecnici.

Il Binance Buying Power Ratio diventa un indicatore strategico per il mercato

Il Binance Buying Power Ratio si conferma un parametro fondamentale per comprendere lo stato di salute del mercato cripto. Questo indicatore confronta il volume delle stablecoin in ingresso con l’ammontare di BTC trasferito fuori dall’exchange, fornendo una misura diretta della capacità d’acquisto degli utenti.

Quando il rapporto è positivo e in crescita, significa che c’è una maggiore disponibilità di liquidità potenziale per l’acquisto di Bitcoin. Un valore negativo, invece, indica un deflusso netto e una possibile riduzione della domanda.

Il 14 agosto il rapporto ha raggiunto un picco di 2,01, segnalando un momento di pressione d’acquisto elevata. Per ogni dollaro di Bitcoin ritirato, oltre 2 dollari in stablecoin sono stati depositati.

Nei due giorni successivi, il parametro ha subito un’inversione marcata, scendendo a -0,81 in meno di 48 ore. Un cambiamento che ha coinciso con il calo del prezzo di BTC, anticipando con precisione la fase di ribasso.

Bitcoin Binance Buying Power Ratio – Fonte: CryptoQuant

Secondo l’analista Crazzyblockk, questi dati rappresentano un sistema di allerta anticipato, in grado di rilevare variazioni nel sentiment del mercato prima che si riflettano sul grafico dei prezzi.

La perdita del potere d’acquisto su Binance segnala una diminuzione della liquidità disponibile per sostenere eventuali movimenti rialzisti. In un mercato altamente reattivo, l’analisi di questo parametro si rivela essenziale per anticipare le dinamiche future.

