Per gli esperti XRP, SOL e DOGE guideranno il prossimo rally

Gli esperti rimangono rialzisti per prossimi mesi e prevedono nuovi rally per XRP, Solana e Dogecoin

Dopo la serie di massimi di Bitcoin nei giorni scorsi, il mercato ha subito un rallentamento a causa delle inevitabili preso di profitto e delle liquidazioni.

Ora l’attenzione si è spostata sulle altcoin e sulle meme coin più performanti, molto delle quali hanno registrato nuovi massimi durante l’anno.

Gli esperti rimangono rialzisti per i prossimi mesi, incoraggiati dal sentiment pro-crypto negli Stati Uniti portato da Trump.

Le autorità americane stanno per delineare una nuova regolamentazione per gli asset crypto e molti analisti ritengono che potrebbe portare a un nuovo ciclo rialzista, in cui a guidare il rally saranno XRP, Solana e Dogecoin.

XRP potrebbe raggiungere i $10?

XRP, il token nativo del layer 1 veloce e a basso costo sviluppato da Ripple, si è affermato come una delle alternative più solide ai tradizionali sistemi di trasferimento come SWIFT.

Il sostegno del Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale (UNCDF) e le partnership strategiche con diverse banche statunitensi hanno rafforzato la posizione di Ripple, spingendo XRP al terzo posto per market cap, che oggi supera i 167 miliardi di dollari.

Inoltre Ripple ha lanciato RLUSD, una stablecoin “peggata” al dollaro, che conferma l’ambizione dell’azienda di assicurarsi una posizione dominante nel segmento.

In aggiunta, XRP si è finalmente scollato di dosso la lunga battaglia legale contro la SEC, che aveva pesato sul suo andamento.

L’asset ha registrato un aumento del 427% in un anno, battendo nettamente Bitcoin. A luglio ha toccato un picco di 3,65 dollari, per poi ritracciare di circa il 23,5% fino al range attuale dei 2,81 dollari.

Analisi del prezzo di XRP. Fonte: TradingView

Visto che il suo indice di forza relativa (RSI) è intorno a 42, XRP potrebbe recuperare il calo del 6% degli ultimi sette giorni.

Gli indicatori tecnici segnalano la possibilità di un altro breakout per l’asset. A sostenere la prospettiva rialzista sono anche le due bull flag presenti nel grafico, che si sono formate in estate, oltre al fatto che gli ETF spot sull’altcoin potrebbero presto rivedere l’ok da parte dell’ente borsistico americano.

Per questo motivo gli esperti stimano target compresi in un range tra i 5 dollari e i 10 dollari, con la possibilità di raggiungere vette più alte in caso di una fase rialzista prolungata.

Gli esperti stimano un obiettivo di fine anno di $500 per SOL

Solana resta tra le blockchain più scalabili ed efficienti del settore. Il suo market cap ha superato i 120 miliardi di dollari e il suo ecosistema DeFi è in continua espansione: il Total Value Locked (TVL) è salito a 12,59 miliardi.

L’entusiasmo sta crescendo in vista della possibile approvazione degli ETF spot su SOL. Un evento che, secondo molti analisti, potrebbe attirare forti afflussi istituzionali, sulla scia di quanto visto con i fondi spot su Bitcoin ed Ethereum.

Dopo aver toccato un minimo di 100 dollari ad aprile, SOL è risalita fino a 222 dollari, spinto dal pattern cup and handle formatisi tra agosto e settembre.

Analisi del prezzo di Solana. Fonte: TradingView

L’RSI di Solana resta neutro, intorno a 50. Anche il riallineamento alla media mobile a 30 giorni indica una fase di stabilità e accumulo.

Il supporto chiave a 150 dollari ha contenuto ogni tentativo di ribasso, mentre la resistenza a 250 dollari rimane il livello chiave da sfondare per un nuovo rally.

Per gli esperti, l’altcoin potrebbe tornare al suo massimo a 293,31 dollari e poi spingersi verso i 500 dollari verso fine anno.

Dogecoin sta per registrare un rally?

Dal suo lancio, Dogecoin è cresciuto rapidamente fino a raggiungere un market cap di 36,9 miliardi di dollari, sostenuto da una vasta community di sostenitori

Inoltre, la sua utilità continua a espandersi: Tesla accetta DOGE per alcuni acquisti, mentre PayPal e Revolut lo stanno integrando nei pagamenti.

Negli ultimi mesi il rinnovato interesse istituzionale, alimentato dalle speculazioni su un possibile ETF spot su Dogecoin negli Stati Uniti, ha spinto la meme coin sopra i 0,25 dollari a maggio.

Attualmente DOGE sta scambiando intorno a 0,2451 dollari, in leggero calo dell’1,4% nelle ultime 24 ore, in linea con il resto del mercato.

Analisi del prezzo di Doge. Fonte: Dogecoin

L’RSI di Dogecoin si trova a circa 48 e lascia spazio per una ripresa. Secondo gli esperti, se la meme coin dovesse riprendere slancio potrebbero raggiungere 0,50 dollari entro metà ottobre.

