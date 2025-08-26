Pantera Capital scommette 1,25 miliardi su Solana al Nasdaq

Il piano prevede una raccolta iniziale di 500 milioni di dollari, seguita da 750 milioni di dollari tramite warrant per creare un veicolo Solana quotato al Nasdaq.

Secondo un articolo pubblicato sul sito web di economia e tecnologia The Information, Pantera Capital, nota società americana di venture capital e hedge fund focalizzata sulle risorse digitali, è intenzionata a raccogliere fino a 1,25 miliardi di dollari per trasformare una società quotata al Nasdaq in “Solana Co.”, un veicolo pubblico creato per accumulare Solana (SOL) come asset di tesoreria.

Il piano prevede una raccolta iniziale di 500 milioni di dollari, seguita da 750 milioni di dollari attraverso warrants, dei derivati simili alle opzioni che conferiscono ai loro titolari la facoltà (ma non l’obbligo) di acquistare o vendere l’attività sottostante a un prezzo prestabilito ed entro una precisa data di scadenza. Se il piano verrà completato con successo, costituirà uno dei più grandi sforzi dedicati alla creazione di un veicolo pubblico di tesoreria Solana.

Pantera investe 300 milioni di dollari in società di tesoreria di asset digitali

La decisione di Pantera Capital fa seguito alla rivelazione, all’inizio di questo mese, di aver già investito circa 300 milioni di dollari in società di tesoreria di asset digitali (DAT). In una recente lettera sulla blockchain, la società ha dichiarato:

“L’elemento più importante per il successo di una DAT è il merito dell’investimento a lungo termine del token sottostante”.

Il suo portafoglio DAT include partecipazioni in Twenty One Capital, DeFi Development Corp e SharpLink Gaming.

Questa settimana, Pantera ha anche stretto una partnership con ParaFi Capital per sostenere Sharps Technology, un’altra società di tesoreria focalizzata su Solana che punta a raccogliere oltre 400 milioni di dollari di capitale.

La spinta arriva in un momento in cui una serie di piccole società quotate al Nasdaq stanno virando verso strategie Solana.

L’interesse istituzionale è in aumento, e società come Upexi, DeFi Development Corp e Bit Mining hanno tutte accumulato riserve SOL negli ultimi mesi.

DeFi Development Corp, che è passata dal finanziamento immobiliare agli asset digitali, ha raddoppiato le sue partecipazioni in SOL a luglio, raggiungendo oltre 163.000 token per un valore di circa 21 milioni di dollari.

Classover, una società edtech, ha acquistato 6.500 SOL a giugno nell’ambito di un piano di obbligazioni convertibili da 500 milioni di dollari per l’acquisizione e lo staking del token.

Anche le aziende canadesi hanno aderito a questa tendenza: SOL Strategies e Torrent Capital detengono complessivamente più di 68 milioni di dollari in SOL.

Secondo CoinGecko, le riserve pubbliche di Solana superano ora i 695 milioni di dollari, pari allo 0,69% circa dell’offerta totale.

L’aumento proposto da Pantera amplierebbe in modo significativo tale cifra, consolidando la posizione di Solana come uno degli asset più attivamente adottati nel settore emergente delle strategie di tesoreria.

Galaxy, Jump e Multicoin pianificano una scommessa da 1 miliardo di dollari sulla tesoreria Solana

Anche le società di servizi finanziari e gestione dei capitali Galaxy Digital, Jump Crypto e Multicoin Capital sono in trattative per raccogliere circa 1 miliardo di dollari da destinare alla creazione della più grande tesoreria Solana mai vista fino ad oggi.

Bloomberg ha riferito che Cantor Fitzgerald è stata scelta come banca capofila, con il sostegno della Solana Foundation, e che l’accordo potrebbe essere concluso all’inizio di settembre.

Il piano prevede l’acquisizione di una società quotata in borsa e la sua conversione in un veicolo di tesoreria di asset digitali dedicato a Solana.

Se finalizzato, il piano raddoppierebbe le dimensioni della più grande riserva aziendale Solana esistente, superando di gran lunga le partecipazioni di società come Upexi e DeFi Development Corp.

Una tesoreria Solana da 1 miliardo di dollari rappresenterebbe uno dei più grandi impegni istituzionali nei confronti della rete, riecheggiando modelli di tesoreria aziendale simili visti con Bitcoin ed Ethereum.

Gli analisti affermano che una mossa del genere potrebbe ridurre l’offerta, amplificare la volatilità e accelerare ulteriormente la rinascita di Solana dopo il crollo di FTX nel 2022.