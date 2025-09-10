Panico nei fondi crypto: confermate perdite per 352 milioni

Negli ultimi sette giorni, i prodotti di investimento in criptovalute hanno registrato deflussi per 352 milioni di dollari. Anche i volumi di scambio sono crollati del 27%.

Autore Aniello Raul Barone



Ultimo aggiornamento: Settembre 10, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nel corso degli ultimi sette giorni, i prodotti di investimento in criptovalute hanno registrato deflussi per 352 milioni di dollari, mentre i volumi di scambio sono crollati del 27%. Tuttavia, gli afflussi dall’inizio dell’anno (YTD) rimangono robusti a 35,2 miliardi di dollari.

Bitcoin registra afflussi, i prodotti Ethereum faticano

Secondo l’ultimo rapporto settimanale di CoinShares sui flussi degli ETF sugli asset digitali, nonostante i dati salariali più deboli e le maggiori prospettive di un taglio dei tassi di interesse a settembre negli Stati Uniti, i prodotti finanziari basati sulle criptovalute hanno faticato ad attirare o anche solo a mantenere i loro afflussi.

Tra i prodotti crittografici, quelli basati su Bitcoin (BTC) sono riusciti ad attrarre 524 milioni di dollari di fondi su base netta. I dati di SoSoValue mostrano che 144 miliardi di dollari di BTC, pari a quasi il 6,5% della capitalizzazione di mercato totale, sono vincolati in prodotti di investimento Bitcoin.

I prodotti basati su Ethereum (ETH), invece, hanno guidato i deflussi netti con 912 milioni di dollari persi la scorsa settimana. In netto contrasto con la tendenza della settimana precedente, negli ultimi sette giorni di negoziazione questi prodotti hanno registrato deflussi ogni giorno.

Fonte: CoinShares

Nonostante i deflussi netti della scorsa settimana, gli afflussi dei prodotti negoziati in borsa (ETP) di Ethereum rimangono elevati per quest’anno, a 11,2 miliardi di dollari. Il valore totale legato agli ETP spot di ETH negli Stati Uniti è attualmente pari a 27,64 miliardi di dollari.

Anche altre altcoin, come Solana (SOL) e XRP, hanno registrato afflussi costanti, attirando rispettivamente 16,1 milioni di dollari e 14,7 milioni di dollari. Rapporti recenti suggeriscono che gli ETF spot regolamentati su XRP sono prossimi al lancio negli Stati Uniti.

Dal punto di vista dei Paesi, gli Stati Uniti hanno registrato deflussi per 440 milioni di dollari, mentre la Germania e Hong Kong hanno registrato afflussi rispettivamente per 85,1 e 8,1 milioni di dollari. Anche altri paesi, come Australia, Brasile e Canada, hanno registrato afflussi.

Fonte: CoinShares

I prodotti di investimento in criptovalute vedranno una ripresa?

Il recente calo degli ETP sulle criptovalute segnala un calo di interesse per le risorse digitali. Tuttavia, il prezzo delle principali criptovalute come BTC ed ETH continua a oscillare vicino ai loro ultimi massimi storici (ATH), suggerendo che gli elevati deflussi netti dagli ETP sulle criptovalute potrebbero essere temporanei.

Recentemente, l’adozione istituzionale di Bitcoin ha raggiunto un altro traguardo importante, poiché il totale di BTC detenuto dalle società pubbliche ha superato il milione di unità. Nel frattempo, anche ETH continua a registrare una rapida adozione, perché un numero crescente di aziende abbraccia la principale piattaforma di smart contract.

I fattori rialzisti, come il taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed) statunitense, potrebbero favorire gli asset rischiosi, comprese le criptovalute. Le ultime stime di FedWatch Tool danno un’88,4% di probabilità che la Fed tagli i tassi di interesse di 25 punti base alla fine di questo mese.

Fonte: FedWatch Tool

Dal loro lancio nel 2024, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato una crescita straordinaria. Recenti analisi prevedono che in futuro gli ETF su Bitcoin supereranno quelli sull’oro.

Detto questo, sarebbe prudente evitare un eccessivo entusiasmo, perché il settore del mining di Bitcoin sta soffrendo dall’ultimo halving di BTC nel 2024. Se la situazione non cambierà presto, i miner potrebbero aumentare la pressione di vendita di Bitcoin.

Al momento della pubblicazione dell’articolo, Bitcoin era scambiato a 111.504 dollari, con un calo dell’1,08% nelle ultime 24 ore.