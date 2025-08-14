OKB raggiunge un nuovo massimo storico: ecco le ragioni dietro il boom

Il token OKB, 35ª crypto per market cap, ha sorpreso il mercato con un +170% in appena un’ora.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 14, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il token OKB dell’exchange OKX ha registrato una crescita record del +170% in una sola ora, raggiungendo un nuovo massimo storico a quota 139,76 dollari.

Il rally è stato innescato dall’annuncio di un importante aggiornamento della tokenomics, tra cui il burning di oltre 65 milioni di token e innovazioni sulla blockchain X Layer, confermando OKX tra i leader della DeFi.

OKB sale del 170% un’ora dopo l’annuncio: ecco cosa è successo

OKB, la 35esima criptovaluta per capitalizzazione di mercato secondo CoinGecko, ha messo a segno un impressionante pump del +170% in appena un’ora dopo l’annuncio dell’aggiornamento da parte di OKX.

Il token è schizzato da 47 dollari a toccare un picco di 126 dollari, riflettendo l’apprezzamento degli investitori e della community crypto verso le novità annunciate.

L’aggiornamento strategico, denominato PP upgrade, punta a sviluppare X Layer come una blockchain pubblica leader, focalizzata su DeFi, pagamenti e asset real-world (RWA).

OKB rimane il token nativo ed è utilizzato per le gas fees della blockchain X Layer, mentre la versione su Ethereum Layer 1 sarà progressivamente eliminata.

L’integrazione della tecnologia Polygon CDK consente un aumento della velocità di elaborazione fino a 5.000 TPS e una drastica riduzione delle gas fees, garantendo inoltre maggiore compatibilità con Ethereum per gli sviluppatori.

X Layer sarà completamente integrato con OKX Wallet, Exchange e OKX Pay, consentendo prelievi senza gas fees. È inoltre previsto il burning una tantum di oltre 65 milioni di token OKB, che fissa la supply totale definitiva a 21 milioni di token, una mossa chiave per la politica deflazionistica del token.

Il trading di OKTChain è stato invece disattivato dal 13 agosto, con la conversione automatica di OKT in OKB prevista per domani 15 agosto, segnando un ulteriore passo di consolidamento verso la nuova architettura di OKX.

Il caso OKB è l’ennesima conferma che il mercato premia la scarsità, l’upgrade tecnologico e l’integrazione cross-chain. È una tendenza che non riguarda solo gli exchange, ma anche progetti che puntano a rivoluzionare blockchain consolidate. Ed è qui che entra in gioco Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper: prevendita da record con oltre 9 milioni di dollari raccolti

Fonte: Archivio

Bitcoin Hyper sta conquistando l’estate crypto con una prevendita che ha superato la soglia dei 9 milioni di dollari, confermando il progetto come uno dei più seguiti e promettenti nel panorama Layer 2 per Bitcoin.

L’interesse degli investitori si focalizza sull’innovazione tecnica che potenzia la blockchain di Bitcoin, rendendola compatibile con la Solana Virtual Machine (SVM) e aprendo nuove frontiere per DeFi, gaming e applicazioni decentralizzate.

Le ragioni chiave del successo della prevendita includono: