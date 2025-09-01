Oggi il prezzo della meme coin TRUMP è salito alle stelle

Sorprendentemente, la meme coin TRUMP, di Donald Trump, sta guidando la ripresa del mercato con un aumento del prezzo del 10% trainato dall'elevata domanda degli investitori.

Autore Aniello Raul Barone



Ultimo aggiornamento: Settembre 1, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Oggi la maggior parte delle criptovalute ha registrato un crollo dei prezzi, a differenza del token TRUMP che invece continua a salire.

La meme coin del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornata al rialzo dopo aver subito perdite significative negli ultimi giorni. Scopriamo come mai oggi il suo prezzo sta salendo alle stelle.

Il prezzo della meme coin TRUMP sale oggi del 10%

La meme coin di Donald Trump, Official TRUMP, sta andando controcorrente rispetto alla più ampia correzione del mercato delle criptovalute. I dati di CoinMarketCap rivelano che il prezzo del token TRUMP è aumentato di quasi il 10% oggi, mentre gli altri token principali, tra cui BTC, ETH, DOGE e altri, fanno fatica a mantenere i loro livelli attuali.

La correzione più ampia del mercato delle criptovalute è dovuta alle preoccupazioni per gli eventi macroeconomici di settembre, tra cui la riunione del FOMC. Tuttavia, il token TRUMP è in rialzo e al momento della stesura dell’articolo era scambiato a 9,21 dollari con una capitalizzazione di mercato di 1,84 miliardi di dollari.

Grafico del prezzo della meme coin TRUMP – Fonte: CoinMarketCap

In particolare, il suo volume di scambi è pari a 1,34 miliardi di dollari dopo un aumento dell’837%, e l’Open Interest dei futures è pari a 564,53 milioni di dollari dopo un aumento del 38,28%, il che suggerisce un forte interesse da parte degli investitori, cosa che oggi manca ad altri token.

Il lancio di WLFI e USD1 alimenta il rialzo della meme coin TRUMP

È interessante notare che questo crescente interesse per la meme coin del presidente Trump è dovuto al lancio di WLFI sui principali exchange di criptovalute, come Binance, Kucoin e altri. La criptovaluta nativa della World Liberty Financial, che prima non era trasferibile, dopo la quotazione sugli exchange è diventata finalmente negoziabile.

Binance will list World Liberty Financial (WLFI) with Seed Tag Appliedhttps://t.co/0EmyBMBsX4 pic.twitter.com/YA3V1vjLbq — Binance (@binance) September 1, 2025

Il token è stato quotato oggi alle 12:00 UTC su Binance (14:00 ora italiana), e i prelievi saranno abilitati a partire da domani. Inoltre, la stablecoin USD1 di World Liberty Financial è ora attiva su Solana, contribuendo ad alimentare la domanda e il rialzo del prezzo del token Trump.

USD1 is now live on Solana – where capital markets finally move at internet speed.



USD1 is a stablecoin redeemable on a 1:1 basis for the U.S. Dollar, built for speed and control, running on a fast and scalable financial layer in DeFi.



USD1 brings stability. Solana brings… pic.twitter.com/FTNw3ChLCn — WLFI (@worldlibertyfi) September 1, 2025

È interessante notare che USD1 ha già raggiunto il limite di 2,2 miliardi di dollari, diventando una delle principali stablecoin.

C’è anche un’altra meme coin che sfida l’attuale tendenza al ribasso

Nel complesso, questi due sviluppi costituiscono i catalizzatori primari dell’attuale rally della meme coin TRUMP. Inoltre, la richiesta di quotazione dell’ETF Canary Trump Coin, il breakout tecnico e il sostegno di Donald Trump allo spazio crypto stanno alimentando ulteriormente la sua domanda.

Ma TRUMP non è l’unica meme coin a sfidare l’attuale tendenza ribassista del mercato, anche Maxi Doge (MAXI) sta generando scalpore nonostante il token del progetto sia ancora in prevendita.

La meme coin MAXI sta facendo parlare molto di sé a causa delle sue caratteristiche a dir poco spregiudicate, che hanno attirato in massa gli investitori amanti del rischio estremo. La meme coin abilita infatti un trading con leva finanziaria 1.000x ed è del tutto priva di stop-loss.

La prevendita di Maxi Doge ha già raccolto più di 1,7 milioni e non accenna a rallentare, dimostrando che le aspettative degli investitori sui potenziali guadagni al momento della quotazione sugli exchange sono altissime.