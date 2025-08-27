Il 1° settembre Trump lancerà la sua criptovaluta da $40 miliardi

Il token WLFI sarà disponibile dal 1° settembre anche sui principali exchange Binance, Coinbase e Hyperliquid. Nei prossimi giorni sono attesi annunci ufficiali che confermeranno le partnership.

Il 1° settembre potrebbe segnare una svolta importante nella storia recente della DeFi. In questa data, infatti, avrà luogo lo sblocco dei primi token WLFI del progetto World Liberty Financial, strettamente legato a Donald Trump.

L’operazione suscita grande interesse sia dal punto di vista finanziario che politico, perché il progetto a cui è legata cristallizza numerose sfide: finanziamento, gestione della comunità, speculazioni e controversie istituzionali.

Dietro la facciata di un lancio classico si nasconde quindi un’operazione di grande portata, con una valutazione potenziale di oltre 40 miliardi di dollari.

Un’attivazione controllata e molto attesa

Il token WLFI è costruito sulla blockchain Ethereum e la sua distribuzione sarà resa possibile grazie a un sistema chiamato Lockbox. Tutti i partecipanti alla raccolta fondi iniziale, a 0,015 e 0,05 dollari, potranno richiedere il 20% dei loro token a partire dal 1° settembre.

Questo rilascio costituisce il 5% circa dell’offerta totale di token. Il restante 80% sarà oggetto di una votazione di governance comunitaria, il che rafforza l’aspetto partecipativo del progetto. Inoltre, i token assegnati ai fondatori, ai consulenti e ai partner rimarranno bloccati, a dimostrazione della volontà di rassicurare i mercati.

Il processo di attivazione in due fasi è semplice ma rigoroso:

In primo luogo, ogni investitore deve collegare il proprio wallet al sito ufficiale per attivare il Lockbox. Questo trasferisce i suoi token WLFI in uno smart contract sicuro.

Successivamente, il 1° settembre, l’utente può richiedere la sua quota sbloccata.

Inoltre, tutti i wallet della prevendita sono stati verificati. La maggior parte è autorizzata a partecipare senza indugio, solo alcuni indirizzi ritenuti non conformi sono bloccati. Cyfrin, una società specializzata nella sicurezza Web3, ha condotto un audit completo garantendo l’integrità del contratto.

Una fortuna in criptovalute… e in politica

Dietro al token WLFI c’è la famiglia Trump, attraverso la holding DT Marks DEFI LLC, che detiene 22,5 miliardi di token. La prima ondata di rilascio dei token, prevista per il 1° settembre, riguarderà il 20% degli acquisti effettuati durante le raccolte fondi a 0,015 e 0,05 dollari per token.

Come accennato in precedenza, un meccanismo di “Lockbox” onchain verificherà la conformità dei possessori prima del rilascio dei token WLFI. Nel frattempo, WLFI è già scambiato sui mercati a termine a un prezzo compreso tra 0,20 e 0,30 dollari.

A questo prezzo, la valutazione completamente diluita supera i 40 miliardi di dollari. La quota di Trump (15,75 miliardi di token) è stimata in oltre 6 miliardi di dollari.

Questa somma supera di gran lunga le stime tradizionali del suo patrimonio, stimato in 5 miliardi da Forbes, e testimonia il suo massiccio impegno nelle criptovalute. Secondo alcune stime, il 43,5% della sua ricchezza proverrebbe ormai dalle criptovalute. Il wallet di Trump include NFT, memecoin, Bitcoin ed Ethereum.

Tuttavia, questo coinvolgimento solleva questioni etiche. Il GENIUS Act, recentemente firmato da Trump, disciplina le stablecoin senza affrontare i conflitti di interesse dei funzionari eletti. Il lancio della stablecoin USD1, emessa da World Liberty, in concomitanza con l’adozione di questa legge, ha accentuato le critiche.

La stablecoin USD1 occupa il 43° posto nella classifica delle criptovalute per capitalizzazione di mercato – Fonte: CoinMarketCap

Infatti, diversi membri del Congresso denunciano un progetto che avvantaggia direttamente Trump, influenzando al contempo la regolamentazione a suo favore. La tempistica dello sblocco, gli importi coinvolti e l’ascesa del token WLFI sui mercati preoccupano i sostenitori della trasparenza.

Turbolenze agitano il mercato DeFi

Il successo di WLFI non rende tutti felici. Le voci di una partnership tra WLFI e il protocollo Aave hanno recentemente fatto crollare di oltre l’8% il valore del token AAVE.

Sebbene il progetto abbia rapidamente smentito l’assegnazione del 7% della sua offerta ad Aave, circola ancora una vecchia proposta della comunità che menziona una condivisione dei ricavi. Questo tipo di confusione dimostra quanto i progetti DeFi siano ormai al centro di battaglie di comunicazione e influenza.

Questa operazione si inserisce in un contesto di crescita generale del settore DeFi, con un valore totale bloccato (TVL) superiore a 167 miliardi di dollari. Il clima normativo post-elezioni americane sembra infatti molto favorevole e numerosi investitori hanno focalizzato la loro attenzione sugli asset digitali, prediligendo in particolar modo le criptovalute con potenziale.