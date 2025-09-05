Trump vuole sostituire le tasse con i dazi: rivoluzione fiscale o rischio economico?

Trump vuole davvero eliminare l’imposta sul reddito? Un nuovo piano di dazi potrebbe sostituire le tasse, ma i conti non tornano.

Donald Trump crede che i dazi potrebbero sostituire le imposte sul reddito per la maggior parte degli americani.

Gli economisti non sono d’accordo, ma Trump è convinto che la sua politica sui dazi possa cancellare le tasse sul reddito per la maggior parte delle famiglie.

“Quando entreranno in vigore i dazi, per molti le imposte sul reddito saranno ridotte, forse addirittura eliminate del tutto”, ha dichiarato Trump mercoledì.

Secondo Trump, gli effetti della sua politica si vedrebbero sugli americani e gli investitori che guadagnano meno di 200.000 dollari.

I dati del Census Bureau mostrano che solo il 14,4% delle famiglie americane ha guadagnato più di 200.000 dollari nel 2023. Se la proposta di Trump fosse vera, la maggior parte degli americani non pagherebbe più tasse federali sul reddito.

Trump vuole davvero azzerare l’imposta sul reddito? Perché gli economisti non sono d’accordo

Anche se l’idea di abolire le tasse sul reddito sembra allettante, i numeri non tornano.

Secondo gli economisti della Tax Foundation, Erica York e Huaqun Li: “Al momento l’imposta sul reddito delle persone fisiche genera oltre 27 volte il gettito dei dazi”, spiega Li. “Anche eliminare le tasse sul reddito solo per una parte dei contribuenti richiederebbe molto più gettito di quanto i dazi possano garantire”. Fonte Tax Foundation

Finora chi investe in crypto ha evitato le imposte sul reddito trasferendosi in aree a bassa fiscalità, ma restano comunque i capital gain di cui preoccuparsi. In un modo o nell’altro, le tasse vanno comunque pagate.

I dazi previsti da Trump per il 2025 dovrebbero generare 167 miliardi di dollari. Dato che rappresenta meno del 25% del costo per eliminare le imposte sul reddito delle famiglie che guadagnano meno di 200.000 dollari.

I dati più recenti dell’agenzia nazionale delle entrate statunitense, IRS, mostrano che nel 2023 le imposte federali sul reddito hanno portato 2.200 miliardi di dollari. Invece tutti i dazi insieme hanno generato meno di 100 miliardi.

Questo divario è il motivo per cui gli esperti dubitano che i dazi possano davvero sostituire il sistema attuale.

Project 2025 e i piani per introdurre una tassa sui consumi

L’eliminazione dell’imposta sul reddito proposta da Trump deriva dal Project 2025, un piano voluto dai repubblicani.

Billy Long, uno dei sostenitori del piano ed ex capo dell’IRS, aveva già promosso una legge per abolire l’IRS e introdurre una tassa sulle vendite nazionali. La Casa Bianca prevede anche un taglio del personale dell’IRS del 18%, riducendo i controlli e le attività di verifica fiscale.

Sta di fatto che non tutti hanno accolto positivamente i tagli proposti all’IRS nel 2025.

Mentre il piano di Trump solleva molti dubbi, chi investe può comunque adottare strategie legali per ridurre la pressione fiscale.

Scott Galloway della NYU e altri investitori crypto suggeriscono, ad esempio, di contrarre prestiti usando come collaterale i propri portafogli azionari invece di vendere: “Hai 100 dollari di azioni Amazon… invece di vendere, chiedi un prestito usando le azioni come garanzia e lascia che l’investimento continui a crescere”. Così si evitano i capital gain e gli investimenti continuano a maturare interessi.

Che impatto potrebbe avere il piano fiscale di Trump sui mercati

L’idea di sostituire le imposte sul reddito con i dazi cambierebbe radicalmente il modo in cui Washington finanzia la spesa pubblica.

Le entrate federali potrebbero ridursi oppure il deficit aumentare, e in questo contesto le crypto potrebbero attirare ancora più attenzione come strumento di copertura contro l’instabilità delle politiche economiche.