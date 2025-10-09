Previsione prezzo Solana: gli analisti stimano un target di $1.300

Il pattern rialzista e il piano di Helius per acquisire una quota rilevante di Solana alimentano l’ottimismo su un possibile nuovo slancio dell'altcoin.

Continua a rimanere vivo l’interesse per Solana. Dopo il calo di ieri, l’altcoin è in lieve ripresa e gli analisti insieme alle istituzioni continuano a rimanere bullish per quanto riguardo il lungo termine.

Sono presenti diversi segnali positivi. L’analista crypto Ali Martinez ha notato che nel grafico settimanale di SOL si è formata un’importante struttura di breakout, che potrebbe anticipare un forte rally.

Inoltre la società Helius ha annunciato che intende acquisire una parte sostanziale dell’offerta di SOL.

Fin dove potrebbe spingersi Solana?

Sul grafico settimanale di Solana si è formato un pattern rialzista “cup and handle”, noto anche come “tazza con manico”.

Si tratta di una figura che in genere compare dopo un ribasso e una fase di consolidamento, quando l’asset disegna una curva arrotondata (la tazza) seguita da una leggera discesa laterale (il manico), prima di riprendere il movimento al rialzo.

Nel caso di Solana, il pattern ha iniziato a prendere forma a inizio del 2022, nel range dei 285 dollari, per poi curvarsi gradualmente fino a una base arrotondata attorno ai 18 dollari entro luglio 2023.

Da quel livello, SOL ha iniziato una crescita costante fino al 2024, completando il modello grafico a inizio 2025 in prossimità dei 230 dollari.

Il “manico” si è formato come un piccolo movimento al ribasso, una fase di pausa in cui l’asset ha corretto leggermente prima di poter riprendere la spinta al rialzo.

A luglio 2025, Solana ha superato la parte superiore del canale, dando il via a un potenziale breakout del pattern.

Attualmente l’altcoin sta oscillando intorno ai 223 dollari, appena sotto la neckline (la linea di resistenza che unisce i massimi della “tazza” e che, se superata, confermerebbe il completamento del pattern), situata nel range dei 285 dollari.

Grafico settimanale di Solana. Fonte: Ali Martinez/ X

Se Solana riuscisse a sfondare la resistenza, potrebbe spingersi, secondo l’analista, verso i 1.300 dollari. In caso di correzione, invece, un ritorno a 175 dollari sarebbe coerente con un normale ritest post-breakout, una fase di consolidamento che spesso anticipa la ripresa del trend rialzista.

La treasury crypto Helius mira al 5% di Solana

La società Helius Solana Company prevede di acquisire il 5% di Solana per un valore superiore a 6 miliardi di dollari:

L’azienda, che già detiene una quota significativa di Solana e collabora con Pantera Capital e la Solana Foundation, punta a consolidare il controllo su una parte più ampia della blockchain.

Un acquisto così grande ridurrebbe la liquidità in circolazione, rendendo Solana più scarsa e quindi più reattiva nei movimenti di prezzo durante le fasi rialziste del mercato.

Nel frattempo, la DeFi Development Corp, quotata al Nasdaq, ha lanciato in Giappone la prima Solana Treasury Company, in collaborazione con Superteam Japan.

L’iniziativa, parte del Treasury Accelerator Program, consente alle istituzioni di gestire treasury di Solana, rafforzando la presenza del network in Asia.

A tutto questo si aggiunge il progetto di Helius di quotarsi a Hong Kong nei prossimi mesi, un passo che allargherebbe ulteriormente la portata istituzionale dell’ecosistema.

Tutti segnali che rafforzano la fiducia del mercato e potrebbero attirare nuovi flussi di capitale verso Solana.

