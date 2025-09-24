NOTIZIA BOMBA: L’atteso annuncio di Dennis Porter

NOTIZIA BOMBA: I POST IN MAIUSCOLO SU X NON SONO AFFATTO COSÌ SIGNIFICATIVI.

Per diversi giorni Dennis Porter, un importante detentore sostenitore di Bitcoin, ha avvertito i suoi 230.000 follower su X che era in arrivo un annuncio importante:

“MARTEDÌ ARRIVERÀ UNA NOTIZIA POLITICA IMPORTANTE CHE RIDISEGNERÀ LA TRAIETTORIA DELLA POLITICA DI BITCOIN. SARÀ UN MOMENTO DECISIVO”.

Il suo messaggio criptico è stato ripubblicato centinaia di volte, ha ricevuto migliaia di like ed è stato visto da milioni di persone. C’era una febbrile aspettativa che potesse esserci una svolta nella riserva strategica di BTC degli Stati Uniti, o un catalizzatore rialzista che avrebbe fatto salire Bitcoin.

Porter era convinto che fosse urgente e contava i giorni che mancavano alla pubblicazione della notizia: 48 ore, 24 ore, 10 ore. Ha persino anticipato che:

“Persone influenti a Washington DC sono rimaste sbalordite da ciò che sta per accadere. Una delle più grandi emittenti televisive del Paese ha appena cercato di ottenere l’esclusiva dell’annuncio”.

Something ₿ig is coming. — Dennis Porter (@Dennis_Porter_) September 22, 2025

Finalmente era arrivato il momento. È stata creata una chat Spaces su X per condividere lo sviluppo “sismico”, con 174.000 persone sintonizzate.

La grande notizia? Un democratico pro-Bitcoin si candiderà per diventare il prossimo governatore della California.

Ian Calderon ha 39 anni e i media statunitensi lo descrivono come parte di una “famiglia prolifica nella politica moderna della California”. In un video che conferma la sua candidatura, ha promesso che il costo della vita sarebbe stato un punto chiave della sua campagna, dato che l’affitto, il cibo e la benzina stanno diventando insostenibili per molti.

Calderon ha dichiarato:

“La mia generazione paga le bollette con il cellulare, si invia denaro tramite Venmo e risparmia in Bitcoin, ma chi governa il nostro Paese sta cercando di risolvere i problemi di oggi con idee di ieri, e questo non funziona”.

Inoltre, Calderon ha sostenuto che lo Stato dovrebbe detenere BTC nel proprio bilancio e ha promesso che, se eletto, lo avrebbe fatto. L’attuale governatore, Gavin Newsom, ha un mandato limitato, il che significa che non può ricandidarsi.

Come ci si poteva aspettare, Porter era estremamente entusiasta quando la notizia è stata confermata.

MASSIVE BREAKING: EXTREMELY PRO-BITCOIN CANDIDATE OFFICIALLY DECLARES CANDIDACY FOR GOVERNOR OF CALIFORNIA – DECLARES SUPPORT FOR A STRATEGIC BITCOIN RESERVE @IanCalderon pic.twitter.com/eRfY3wQj9E — Dennis Porter (@Dennis_Porter_) September 23, 2025

Ma la reazione dei suoi follower, nel migliore dei casi, è stata tiepida. Peter McCormack ha riassunto bene la situazione, rispondendo:

“Tutto qui?”.

Anche molti altri utenti sono rimasti delusi, per usare un eufemismo.

In effetti, Bitcoin non ha quasi reagito alla notizia “sismica” della candidatura di Calderon, rimanendo in un intervallo ristretto tra 112.000 e 113.000 dollari.

Diversi follower scontenti hanno promesso di bloccare Porter su X, sostenendo che non è altro che un fornitore di clickbait. Altri hanno sottolineato che molte altre volte i suoi “grandi” annunci si sono rivelati piuttosto esagerati.

Un sondaggio dell’Emerson College suggerisce che Calderon ha davanti a sé una dura battaglia nel tentativo di vincere le primarie democratiche. Con l’ex vicepresidente Kamala Harris che ha annunciato che non si candiderà, è Katie Porter (nessuna parentela con Dennis) che attualmente ha il maggior sostegno con il 18%. Il repubblicano Steve Hilton, ex conduttore di Fox News, ha il 12%. Un punto positivo è che il 38% dichiara di essere attualmente indeciso.

It’s time for a new generation of leadership in California. pic.twitter.com/WmXIJcC1j1 — Ian Calderon (@IanCalderon) September 23, 2025

Cryptonews ha contattato Porter per chiedergli se avesse una risposta da dare alle centinaia di follower che hanno descritto la notizia come “insignificante”. Non ha risposto alla nostra richiesta di commento, ma ha comunque messo in atto un’appassionata difesa, sostenendo che:

“Gli scettici sono assolutamente all’oscuro di come plasmare il corso del dialogo politico. Mi dispiace che non capiscano cosa c’è in gioco e come evitare il dolore. Sono felice di mettere in gioco il mio nome per reindirizzare il corso del dialogo politico su Bitcoin. Abbiate un po’ di fiducia. L’ho già fatto più volte e lo rifarò. Gli haters ribolliranno di rabbia”.

Porter ha ragione su una cosa: è degno di nota il fatto che un politico democratico impegnato in una corsa importante stia prendendo le difese di Bitcoin. Fino a questo momento, sono stati in prevalenza i repubblicani ad abbracciare le criptovalute, ma affinché questo settore abbia successo a lungo termine con una legislazione adeguata, è fondamentale il sostegno bipartisan.

Resta comunque il fatto che il contraccolpo che sta attualmente subendo Dennis Porter su X dimostra che molti Bitcoiners sono stufi dell’hype e delle esagerazioni. Molti ora avvertono che il suo stile di pubblicazione potrebbe finire per minare la sua credibilità e persino essere dannoso per la crescita continua di Bitcoin.