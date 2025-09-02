BTC $111,212.18 2.32%
Cryptonews Previsione Prezzi

Near Protocol supera Solana in termini di utenti: previsione dei prezzi per il 2025

Bitcoin Hyper criptovalute Near Protocol
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Near Protocol ha superato Solana, Ethereum e Base in termini di utenti attivi giornalieri, riuscirà il token NEAR a guadagnare slancio per un rally?
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Aniello Raul Barone
Aniello Raul Barone
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Near Protocol supera Solana in termini di utenti: previsione dei prezzi per il 2025

Nell’ultimo anno, NEAR è stato uno dei token più deboli del mercato delle criptovalute, registrando costantemente minimi sempre più bassi e vedendo ogni spinta rapidamente cancellata.

Ma c’è anche un lato positivo: Near Protocol ha superato Solana, Ethereum e Base in termini di utenti attivi giornalieri. Con 3,1 milioni di DAU (Daily Active Users), è al secondo posto nell’intero mercato delle criptovalute, superato solo dai 3,9 milioni di BNB.

Grafico degli utenti attivi giornalieri (DAU) – Fonte: TokenTerminal

Questi numeri non sono una sorpresa: la rete è cresciuta in media del 5% al mese. Questa crescita costante dimostra che l’ecosistema si sta espandendo rapidamente, il che è molto importante per Near Protocol.

Near Protocol: il token NEAR può tornare a salire?

Il token NEAR ha raggiunto il picco il mese scorso, il 14 agosto, toccando i 3,04 dollari, un livello che non vedeva da oltre otto mesi, regalando ai possessori una solida vittoria. Ma l’entusiasmo non è durato a lungo. La criptovaluta è stata rapidamente respinta dalla resistenza ed è scivolata sotto il supporto di 2,50 dollari, appesantita dalle forti vendite istituzionali.

Grafico del prezzo di NEAR – Fonte: TradingView

Il prezzo di NEAR appare piuttosto debole sul grafico, attestandosi a 2,35 dollari dopo essere stato respinto dalla zona 2,8-2,9 dollari. Il supporto è stabile intorno a 2,30 dollari; se dovesse cedere, la prossima fermata potrebbe essere il minimo di 2,20 dollari.

L’indicatore RSI è vicino a 41, con una tendenza ribassista ma non ancora ipervenduto, quindi i venditori hanno ancora un po’ di spazio per spingere. Il MACD è piatto e si attesta sulla linea dello zero, senza mostrare alcun reale slancio in entrambe le direzioni.

Nel complesso, NEAR è bloccato in un trend ribassista senza segni reali di forza. A meno che gli acquirenti non difendano con forza i 2,30 e ribaltino lo slancio, c’è il rischio che il prezzo continui a scendere.

Ci sono dati rialzisti per Near Protocol?

I dati rialzisti per Near provengono ancora dai suoi indirizzi attivi, che crescono di circa il 5% ogni mese. NEAR Intents ha superato i 900 milioni di dollari di volume totale, con oltre 1,8 milioni di swap totali e oltre 110 asset supportati, con il totale di NEAR in staking che ha superato i 600 milioni.

Grafico delle commissioni di transazione pagate dagli utenti di Near Protocol e di altre Blockchain L1 – Fonte: TokenTerminal

Ma quando si tratta di commissioni, il protocollo ne incassa solo circa 290.000, con 285.000 conteggiati come entrate. Per un layer-1, è piuttosto basso, soprattutto se lo si confronta con nuovi attori come Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper, il primo layer-2 su Bitcoin, sta battendo tutti i record nella sua prevendita, in netto contrasto con il flusso di entrate stagnante di Near.

Superare Near Protocol: il primo layer 2 su Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) sta spopolando come primo layer 2 di Bitcoin e l’hype è davvero pazzesco. La prevendita ha già superato i 13,4 milioni di dollari e non sembra dare segni di rallentamento.

La comunità è già entusiasta della sua dApp fluida e facile da usare prima del lancio. Ha l’energia delle meme coin, ma rimane fedele alle radici di Bitcoin, attirando sia i trader di meme che i fanatici della principale criptovaluta. Le transazioni sono velocissime e senza ritardi, il che è un enorme vantaggio.

Funzionare su Solana significa che la scalabilità non è un problema. Il bridge trustless consente agli utenti di coniare Bitcoin 1:1 sul Layer 2, offrendo ai possessori di BTC un enorme potenziale di rialzo.

Al momento, il token HYPER si attesta a soli 0,012845 dollari, con uno staking che offre un incredibile APY dell’81%. Grazie alla sicurezza di Bitcoin, alla velocità di Solana e a ricompense come queste, Bitcoin Hyper sembra destinato a esplodere.

Una balena ha investito ben 150.000 dollari in HYPER in un unico acquisto. Quando si vedono mosse come questa, è chiaro che non si tratta solo di piccoli investitori, anche i grandi capitali stanno entrando in gioco.

Per seguire le balene e partecipare alla prevendita, basta visitare il sito web di Bitcoin Hyper ed effettuare l’acquisto utilizzando ETH, USDT, BNB o anche una carta di credito.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità, basta entrare in contatto con la comunità di Bitcoin Hyper su Telegram e X (Twitter)

