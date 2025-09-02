Near Protocol supera Solana in termini di utenti: previsione dei prezzi per il 2025

Near Protocol ha superato Solana, Ethereum e Base in termini di utenti attivi giornalieri, riuscirà il token NEAR a guadagnare slancio per un rally?

Nell’ultimo anno, NEAR è stato uno dei token più deboli del mercato delle criptovalute, registrando costantemente minimi sempre più bassi e vedendo ogni spinta rapidamente cancellata.

Ma c’è anche un lato positivo: Near Protocol ha superato Solana, Ethereum e Base in termini di utenti attivi giornalieri. Con 3,1 milioni di DAU (Daily Active Users), è al secondo posto nell’intero mercato delle criptovalute, superato solo dai 3,9 milioni di BNB.

Grafico degli utenti attivi giornalieri (DAU) – Fonte: TokenTerminal

Questi numeri non sono una sorpresa: la rete è cresciuta in media del 5% al mese. Questa crescita costante dimostra che l’ecosistema si sta espandendo rapidamente, il che è molto importante per Near Protocol.

Near Protocol: il token NEAR può tornare a salire?

Il token NEAR ha raggiunto il picco il mese scorso, il 14 agosto, toccando i 3,04 dollari, un livello che non vedeva da oltre otto mesi, regalando ai possessori una solida vittoria. Ma l’entusiasmo non è durato a lungo. La criptovaluta è stata rapidamente respinta dalla resistenza ed è scivolata sotto il supporto di 2,50 dollari, appesantita dalle forti vendite istituzionali.

Grafico del prezzo di NEAR – Fonte: TradingView

Il prezzo di NEAR appare piuttosto debole sul grafico, attestandosi a 2,35 dollari dopo essere stato respinto dalla zona 2,8-2,9 dollari. Il supporto è stabile intorno a 2,30 dollari; se dovesse cedere, la prossima fermata potrebbe essere il minimo di 2,20 dollari.

L’indicatore RSI è vicino a 41, con una tendenza ribassista ma non ancora ipervenduto, quindi i venditori hanno ancora un po’ di spazio per spingere. Il MACD è piatto e si attesta sulla linea dello zero, senza mostrare alcun reale slancio in entrambe le direzioni.

Nel complesso, NEAR è bloccato in un trend ribassista senza segni reali di forza. A meno che gli acquirenti non difendano con forza i 2,30 e ribaltino lo slancio, c’è il rischio che il prezzo continui a scendere.

Ci sono dati rialzisti per Near Protocol?

I dati rialzisti per Near provengono ancora dai suoi indirizzi attivi, che crescono di circa il 5% ogni mese. NEAR Intents ha superato i 900 milioni di dollari di volume totale, con oltre 1,8 milioni di swap totali e oltre 110 asset supportati, con il totale di NEAR in staking che ha superato i 600 milioni.

Grafico delle commissioni di transazione pagate dagli utenti di Near Protocol e di altre Blockchain L1 – Fonte: TokenTerminal

Ma quando si tratta di commissioni, il protocollo ne incassa solo circa 290.000, con 285.000 conteggiati come entrate. Per un layer-1, è piuttosto basso, soprattutto se lo si confronta con nuovi attori come Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper, il primo layer-2 su Bitcoin, sta battendo tutti i record nella sua prevendita, in netto contrasto con il flusso di entrate stagnante di Near.

