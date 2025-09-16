Monero in rialzo nonostante la riscrittura della blockchain
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Monero ha subito una forte riorganizzazione. Domenica sono stati sostituiti 19 blocchi da una chain concorrente, riscrivendo 36 minuti di storia della blockchain.
Secondo i dati del blockchain explorer, l’incidente, che si è verificato tra i blocchi 3.499.659 e 3.499.678, è durato circa 43 minuti.
Gli analisti hanno collegato l’evento al mining pool Qubic, che di recente ha effettuato un attacco del 51% su Monero. Una posizione che potrebbe consentire la riscrittura della blockchain o il double spending, cioè spendere due volte gli stessi token, con un costo di 100.000 dollari al giorno.
Nonostante quanto accaduto, il token nativo XMR ha registrato un rialzo ed è salito del 7%. Al momento sta scambiando al livello di 305 dollari. Anche negli altri grafici è in verde: in quello settimanale ha segnato un +12% mentre in quello mensile un + 29%.
Sono state invalidate 118 transazioni già confermate
La più grande riorganizzazione della blockchain di Monero finora ha eliminato 118 transazioni precedentemente confermate.
Il ricercatore di blockchain Andy Fitche ha confermato che la chain concorrente ha invalidato i pagamenti confermati, sottolineando che i wallet hanno visualizzato avvisi che mostravano le transazioni contrassegnate in rosso come “non valide”.
Avdiu Sazan, un altro analista della community, ha confermato che i blocchi concorrenti erano collegati al mining pool Qubic.
Secondo il podcaster Xenu, Qubic avrebbe agito per “fermare l’emorragia” del prezzo di XMR, alimentando il dibattito sul futuro della chain.
Le riorganizzazioni si verificano quando due versioni della blockchain competono tra loro. Alla fine prevale quella più lunga, mentre quelle più corte vengono scartate.
Se riorganizzazioni di uno o due blocchi sono comuni sulle catene proof-of-work, un reorg di 19 blocchi è raro e segnala una forte concentrazione di potere di calcolo o instabilità di rete.
L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza di Monero. La community ha proposto diverse misure di salvaguardia. Le soluzioni più discusse sono il mining localizzato, il merge mining e il ChainLock in stile Dash per limitare il rischio di reorg profonde e attacchi del 51%.
Per il momento, nessuna di queste misure è stata adottata, lasciando mining pool come Qubic con un controllo spropositato.
I sostenitori di Monero restano fiduciosi
I sostenitori di Monero hanno ribadito il loro appoggio. Su X, molti hanno difeso la blockchain, definendola l’unico asset che garantisce “vera libertà” e contrappongono la privacy di XMR alla tracciabilità di Bitcoin nei sistemi KYC.
“Monero è l’unico rifugio sicuro”, ha scritto un utente. Meta Ryuk ha aggiunto: “Bitcoin è un rifugio per loro. Monero è una sfida”. Ha anche respinto le accuse di tracciabilità, bollandole come “infondate”.
I critici, invece, hanno sollevato molti dubbi sulla stabilità della chain dopo la riscrittura di 43 minuti. Joel Valenzuela di Dash DAO ha detto che sarebbe come se Visa smettesse di funzionare per 40 minuti, sottolineando che un simile livello di disservizio sarebbe inaccettabile per i sistemi di pagamento tradizionali.
Un analista ha dichiarato di sospendere i pagamenti in XMR finché il problema non sarà risolto, definendo la blockchain “inaffidabile”.
- Panico sul mercato dopo che una balena di Bitcoin ha scaricato milioni
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 15 settembre 2025 – Crollo di XRP in vista?
- L’ETF su XRP è ufficiale! Il prezzo di Ripple comincia la sua corsa verso i $20
- L’AI svela il futuro di XRP: previsione sul prezzo per l’1 ottobre
- Il prezzo di XRP si avvicina a una zona cruciale che potrebbe decidere il suo futuro
- Panico sul mercato dopo che una balena di Bitcoin ha scaricato milioni
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 15 settembre 2025 – Crollo di XRP in vista?
- L’ETF su XRP è ufficiale! Il prezzo di Ripple comincia la sua corsa verso i $20
- L’AI svela il futuro di XRP: previsione sul prezzo per l’1 ottobre
- Il prezzo di XRP si avvicina a una zona cruciale che potrebbe decidere il suo futuro