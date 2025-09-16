Monero in rialzo nonostante la riscrittura della blockchain

Domenica sono stati sostituiti 19 blocchi da una chain concorrente, riscrivendo 36 minuti di storia della blockchain di Monero.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 16, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Monero ha subito una forte riorganizzazione. Domenica sono stati sostituiti 19 blocchi da una chain concorrente, riscrivendo 36 minuti di storia della blockchain.

Secondo i dati del blockchain explorer, l’incidente, che si è verificato tra i blocchi 3.499.659 e 3.499.678, è durato circa 43 minuti.

Gli analisti hanno collegato l’evento al mining pool Qubic, che di recente ha effettuato un attacco del 51% su Monero. Una posizione che potrebbe consentire la riscrittura della blockchain o il double spending, cioè spendere due volte gli stessi token, con un costo di 100.000 dollari al giorno.

Nonostante quanto accaduto, il token nativo XMR ha registrato un rialzo ed è salito del 7%. Al momento sta scambiando al livello di 305 dollari. Anche negli altri grafici è in verde: in quello settimanale ha segnato un +12% mentre in quello mensile un + 29%.

Grafico del valore di Monero. Fonte: CoinMarketCap

La più grande riorganizzazione della blockchain di Monero finora ha eliminato 118 transazioni precedentemente confermate.

Il ricercatore di blockchain Andy Fitche ha confermato che la chain concorrente ha invalidato i pagamenti confermati, sottolineando che i wallet hanno visualizzato avvisi che mostravano le transazioni contrassegnate in rosso come “non valide”.

19 Blocks as alternative Blockchain. Injected into #Monero. Right now.



The consequence? The red text means that transactions, which were sent and already confirmed, are now invalid.

And trust me, it takes a long scroll to reach the end of the red lines.@MoneroTalk… pic.twitter.com/p667UprbfU — Andy Fichte (@BerggoldDigital) September 14, 2025

Avdiu Sazan, un altro analista della community, ha confermato che i blocchi concorrenti erano collegati al mining pool Qubic.

Secondo il podcaster Xenu, Qubic avrebbe agito per “fermare l’emorragia” del prezzo di XMR, alimentando il dibattito sul futuro della chain.

Le riorganizzazioni si verificano quando due versioni della blockchain competono tra loro. Alla fine prevale quella più lunga, mentre quelle più corte vengono scartate.

Se riorganizzazioni di uno o due blocchi sono comuni sulle catene proof-of-work, un reorg di 19 blocchi è raro e segnala una forte concentrazione di potere di calcolo o instabilità di rete.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza di Monero. La community ha proposto diverse misure di salvaguardia. Le soluzioni più discusse sono il mining localizzato, il merge mining e il ChainLock in stile Dash per limitare il rischio di reorg profonde e attacchi del 51%.

Per il momento, nessuna di queste misure è stata adottata, lasciando mining pool come Qubic con un controllo spropositato.

I sostenitori di Monero restano fiduciosi

I sostenitori di Monero hanno ribadito il loro appoggio. Su X, molti hanno difeso la blockchain, definendola l’unico asset che garantisce “vera libertà” e contrappongono la privacy di XMR alla tracciabilità di Bitcoin nei sistemi KYC.

“Monero è l’unico rifugio sicuro”, ha scritto un utente. Meta Ryuk ha aggiunto: “Bitcoin è un rifugio per loro. Monero è una sfida”. Ha anche respinto le accuse di tracciabilità, bollandole come “infondate”.

I critici, invece, hanno sollevato molti dubbi sulla stabilità della chain dopo la riscrittura di 43 minuti. Joel Valenzuela di Dash DAO ha detto che sarebbe come se Visa smettesse di funzionare per 40 minuti, sottolineando che un simile livello di disservizio sarebbe inaccettabile per i sistemi di pagamento tradizionali.

Un analista ha dichiarato di sospendere i pagamenti in XMR finché il problema non sarà risolto, definendo la blockchain “inaffidabile”.