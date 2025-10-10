L’UE vuole le stablecoin in euro per competere a livello globale

Un alto funzionario dell’Unione Europea ha lanciato un appello per la creazione di stablecoin ancorate all’euro. L’obiettivo è contrastare il predominio dei token ancorati al dollaro USA nei mercati crypto globali.

Pierre Gramegna, direttore generale del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), ha dichiarato che l’Europa deve accelerare i suoi sforzi per emettere stablecoin e rafforzare la sua sovranità digitale nel settore finanziario.

“L’Europa non dovrebbe dipendere dalle stablecoin denominate in dollari USA, che attualmente prevalgono sui mercati”. Gramegna ha lanciato l’allarme durante un’audizione sull’andamento economico dell’area euro, dove si è parlato anche di asset digitali.

Ha aggiunto che “le stablecoin sono una componente inevitabile di questa equazione. In un contesto finanziario in rapida evoluzione, l’Europa dovrebbe fare il massimo per facilitare la creazione di stablecoin in euro da parte di emittenti locali”.

Euro digitale: cresce l’interesse mentre l’UE discute la strategia per contrastare la leadership USA nel settore crypto

Le parole di Gramegna arrivano in un momento di crescente preoccupazione per il vantaggio acquisito dagli Stati Uniti nel settore delle valute digitali. A dare la spinta è stata l’introduzione del framework normativo GENIUS che ha favorito la crescita di stablecoin in dollari come USDC e USDT.

I funzionari europei temono che una dipendenza da token emessi negli USA possa minare il controllo dell’UE sul proprio sistema finanziario e sulle infrastrutture di pagamento.

Paschal Donohoe, presidente dell’Eurogruppo, ha sostenuto la posizione di Gramegna sull’innovazione finanziaria. Ha detto anche che il progetto dell’euro digitale della BCE potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella modernizzazione dei pagamenti.

“L’euro digitale potrebbe essere un punto di forza per il commercio nell’area UE” ha dichiarato.

Il progetto dell’euro digitale sta già guadagnando terreno. Secondo Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, la banca centrale potrebbe lanciare un euro digitale entro il 2029, mentre proseguono i colloqui tra gli Stati membri.

Cipollone ha definito i recenti incontri un “grande passo avanti”. I ministri delle finanze dell’area euro hanno trovato un accordo sui limiti ai depositi dei clienti per proteggere le banche.

Cipollone ha aggiunto che entro l’inizio di maggio dell’anno prossimo il Parlamento europeo dovrebbe esprimersi sul quadro legislativo del progetto, dopo un report di ottobre e vari round di negoziati.

Gli Stati membri dovrebbero raggiungere un accordo generale entro la fine di quest’anno.

L’euro digitale è pensato per ridurre la dipendenza dell’Europa da società di pagamento private come Visa e PayPal e per limitare l’influenza delle stablecoin in dollari nella regione.

Restano aperte alcune questioni tecniche e politiche, tra cui la tutela della privacy, la coesistenza con le banche e la scelta se la valuta dovrà operare su una blockchain pubblica come Ethereum o Solana.

I sostenitori ritengono che le stablecoin in euro e l’euro digitale possano rafforzare la competitività dell’Europa nella finanza globale. Al contrario, i critici avvertono che ritardi nella regolamentazione potrebbero lasciare la regione ancora più indietro rispetto agli Stati Uniti nella definizione del futuro dei pagamenti digitali.

L’Europa accelera sulle stablecoin per contrastare il dominio del dollaro USA

Le istituzioni europee e le banche stanno intensificando gli sforzi per sviluppare stablecoin ancorate all’euro, con l’obiettivo di contrastare l’enorme predominio dei token ancorati al dollaro.

A luglio, Jürgen Schaaf, consulente della BCE, ha chiesto una maggiore coordinazione globale sulla regolamentazione delle stablecoin. Secondo l’esperto, le differenze tra i quadri normativi di USA e UE potrebbero rafforzare la supremazia del dollaro.

Sul sito della BCE, Schaaf ha invitato a sostenere “stablecoin in euro ben regolamentate”, affermando che potrebbero rafforzare la sovranità monetaria dell’Europa se progettate con solide garanzie.

Schaaf considera il GENIUS Act statunitense, entrato in vigore a luglio, allineato con il regolamento europeo MiCA sulle crypto, ma meno rigido in alcuni aspetti. Secondo lui, servono standard globali coerenti per evitare la frammentazione dei mercati e l’arbitraggio regolamentare.

Le dichiarazioni di Schaaf seguono le preoccupazioni già espresse dal governatore della Banca d’Italia. Panetta ha evidenziato lo scarso utilizzo delle stablecoin in euro nonostante l’introduzione del MiCA.

Panetta sostiene che l’euro digitale potrebbe colmare questo divario. Schaaf ha ribadito che l’innovazione privata e la tecnologia distributed ledger (DLT) devono integrarsi con le iniziative pubbliche.

La BCE ha già approvato due progetti pilota DLT, Pontes e Appia, per migliorare i pagamenti all’ingrosso e transfrontalieri.

Nel frattempo, nove delle maggiori banche europee, tra cui ING, UniCredit, CaixaBank e Danske Bank, hanno annunciato l’intenzione di lanciare insieme una stablecoin in euro nel 2026.

Il consorzio richiederà la licenza MiCA e promette transazioni transfrontaliere più rapide, economiche e disponibili 24 ore su 24.

Questa iniziativa dimostra la determinazione dell’Europa a ridurre la dipendenza dalle stablecoin statunitensi, che rappresentano circa il 99% dell’offerta globale.

Secondo i dati BCE, in circolazione ci sono solo 350 milioni di euro in token ancorati all’euro, un divario che regolatori e banche europee sembrano ora intenzionati a colmare.