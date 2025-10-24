L’intelligenza artificiale stima il prezzo di XRP per fine ottobre

XRP rimbalza a 2,41 dollari, ma i modelli di intelligenza artificiale e un noto analista restano ribassisti.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP si prepara a una chiusura di ottobre turbolenta. Diversi modelli di intelligenza artificiale e analisti sono bearish e prevedono un altro calo per l’asset entro fine mese.

Il token di Ripple ha subito forti perdite da inizio ottobre, frenato da flussi deboli e dai ritardi sugli ETF che continuano a pesare sul sentiment dei trader.

Nelle ultime 24 ore ha tentato un rimbalzo, segnando un + 0,46% e portandosi a 2,41 dollari, ma resta sotto la performance del mercato crypto, salito dell’1,26%.

Xrp (XRP) 24h 7d 30d 1y All time

L’incertezza è ancora forte. Lo shutdown del governo statunitense ha ritardato la revisione da parte della Securities and Exchange Commission di 155 richieste di fondi spot basate sugli asset crypto, tra cui 20 legate a XRP.

Gli analisti sostengono che, una volta terminato lo shutdown, le approvazioni potrebbero arrivare in blocco. Per XRP, l’ok da parte della SEC potrebbe sbloccare una domanda istituzionale simile agli afflussi di 150 miliardi di dollari nei fondi spot su Bitcoin.

Tutta l’attenzione è sul 29 ottobre, data limite per il fondo di Grayscale. Visto che l’ente regolatore è offline, i tempi restano incerti, il ritmo delle decisioni dopo la riapertura potrebbe determinare la traiettoria del token di Ripple.

Per l’analista XRP potrebbe scendere a $2

I segnali on-chain mostrano un momentum misto. Il noto analista Ali Martinez stima che XRP potrebbe continuare a scendere verso la soglia dei 2 dollari.

$XRP continues to slide. Next key target sits at $2. pic.twitter.com/k0pI8GrEp6 — Ali (@ali_charts) October 22, 2025

Di recente il suo RSI ha registrato un rimbalzo dal territorio di ipervenduto di 37,8 e ha testato la sua SMA a 20 giorni a 2,38 dollari.

L’istogramma MACD a -0,007 suggerisce che la pressione ribassista si sta attenuando, ma il volume continua a calare, giù del 17% nelle ultime 24 ore.

I trader hanno accumulato l’asset quando è sceso intorno ai 2,30 dollari, ma la resistenza più importante per XRP rimane a 2,50 dollari ,il ritracciamento di Fibonacci del 38,2%.

Una chiusura sopra questo livello aprirebbe la strada a un rialzo verso i 2,73 dollari, mentre una perdita dei 2,30 potrebbe spingere il prezzo verso la soglia dei 2,10 dollari.

L’AI prevede per un fine mese in rosso per XRP

I modelli di intelligenza artificiale, Claude Sonnet 4, GPT-4o e Grok 3, stimano un prezzo medio di XRP di 2,28 dollari entro fine ottobre. Si tratterebbe di un calo del 5,4% rispetto al prezzo attuale.

L’AI più ribassista, Claude Sonnet 4, prevede un calo fino a 2,15 dollari (-10,8%), mentre GPT-4o stima una flessione più contenuta verso la soglia dei 2,35 dollari (-2,5%).

Anche gli indicatori tecnici confermano che il momentum ribassista non è ancora superato: l’RSI ha registrato un rimbalzo, ma il MACD è negativo e il volume di trading è in calo.

I ritardi sugli ETF e segnali tecnici deboli potrebbero continuare a frenare l’asset, ma una decisione positiva della SEC, prevista proprio a ridosso della fine del mese, potrebbe riaccendere il trend rialzista.

