L’intelligenza artificiale stima il prezzo di XRP di fine agosto

Per capire quale potrebbe essere l'andamento di XRP alla fine del mese, abbiamo consultato l'intelligenza artificiale.

Nelle ultime 24 ore il token di Ripple ha segnato un guadagno del 4,39%, tornando a scambiare al livello di 3 dollari. L’impennata lo rende il più performante tra le prime dieci crypto per market cap.

Il rimbalzo dell’asset dà un po’ di sollievo, ma arriva dopo una settimana difficile ( -7,54% nel grafico), con un fine settimana da bagno di sangue. Lo si nota anche dal volume di trading, sceso rispetto al picco di luglio. Attualmente si attesta a 5,66 miliardi di dollari, con un calo del 24,14% in 24 ore.

Nel grafico mensile resta in positivo con un guadagno del 34,84%. La domanda quindi è ancora viva in queste soglie nonostante l’elevata volatilità e il sentiment di avversione al rischio che pesa sugli digitali.

Un catalizzatore per l’asset potrebbe essere il 15 agosto, termine ultimo per Ripple e la SEC di presentare i ricorsi. Si tratta di una fase procedurale che potrebbe poi portare ad un accordo. Gli esperti si aspettano che l’ente regolatore allenti la tensione nel contenzioso, cosa che rafforzerebbe lo status di XRP come non security e toglierebbe parte dell’incertezza che frena gli istituzionali.

L’AI prevede il prezzo di XRP

Per capire quale potrebbe essere l’andamento di XRP fino alla fine del mese, abbiamo consultato il modello di previsione dei prezzi basato sull’intelligenza artificiale di Finbold, che combina diversi modelli AI come GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet e Grok 2 Vision.

Tiene conto di diversi indicatori, come MACD, RSI, oscillatori stocastici e medie mobili a 50 giorni, per valutare la forza del trend e i cambiamenti di momentum prima di rilasciare la previsione.

I modelli AI stimano un prezzo medio per XRP di 3,12 dollari entro il 31 agosto. Si tratterebbe di un leggero rialzo del 4,24% rispetto al prezzo attuale.

Previsione del prezzo di XRP basata sull’intelligenza artificiale. Fonte: Finbold

Il modello AI Claude 3.5 Sonnet ha rilasciato una previsione fortemente rialzista, stimando un rialzo del 15% grazie al miglioramento delle condizioni di liquidità e ai possibili nuovi afflussi se doverserci essere una maggiore chiarezza normativa.

L’AI di Open AI, GPT-4o, ha fornito invece una previsione più moderata, anticipando che XRP verrà scambiato leggermente sopra il suo livello di prezzo attuale alla fine del mese, mentre Grok 2 Vision è quella più ribassista e prevede un calo verso i 2,80 dollari.

Analisi degli indicatori di XRP. Fonte: Modello di previsione dei prezzi di Finbold

Dal punto di vista tecnico, XRP continua a scambiare sopra la media mobile a 50 giorni, ma gli indicatori di momentum mostrano un mercato ancora incerto dopo che l’asset non è riuscita a mantenere i massimi di fine luglio vicino a 3,50 dollari.

Gli investitori di XRP utilizzano Best Wallet

Al momento il token sembra in fase di consolidamento e i 3 dollari si confermano come supporto psicologico. La tenuta di questo livello dipenderà in gran parte dagli sviluppi normativi attesi nelle prossime due settimane.

Molti investitori di XRP stanno conservando l’asset nel nuovo wallet self-custodial Best Wallet. Oltre a supportare XRP, l’app integra più chain e offre funzioni avanzate, tra cui “Upcoming Tokens”, una lista curata dal team di sviluppo con le migliori prevendite crypto.

Gli utenti possono anche convertire l’asset in valuta fiat direttamente dal wallet grazie all’integrazione di servizi come MoonPay e Alchemy Pay.

Per accedere a tutte le funzionalità è richiesto il token nativo $BEST, attualmente in prevendita. Detenerlo consente inoltre di beneficiare di fees ridotte all’interno dell’ecosistema.