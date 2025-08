Mercato crypto in ripresa dopo il bagno di sangue del weekend

Il mercato crypto sta vivendo una ripresa dopo un inizio di agosto difficile e guadagna 85 miliardi di dollari in un solo giorno.

Agosto è iniziato all’insegna del segno negativo per il mercato crypto, salvo poi recuperare in corsa. Questa ripresa vede Bitcoin avvicinarsi oggi alla soglia dei 114.500 dollari, mentre diverse altcoin segnano guadagni a doppia cifra nelle ultime 24 ore.

Il mercato crypto mette a segno un forte rimbalzo

Secondo i dati di TradingView, i prezzi delle criptovalute sono aumentati di circa il 3% in 24 ore, cancellando le perdite precedenti.

Al momento, la capitalizzazione globale del mercato crypto si aggira intorno a 3.600 miliardi di dollari, con un incremento di 85 miliardi in poche ore.

L’improvviso aumento dei prezzi nel mercato crypto ha tutte le caratteristiche di un classico pump domenicale, caratterizzato da bassi volumi di trading.

I volumi giornalieri si attestano intorno a 131,36 miliardi di dollari, in calo del 12% nelle ultime 24 ore.

Bitcoin si è ripreso da un minimo intraday di 111.943 dollari per raggiungere quota 114.453, guadagnando quasi il 3% in un solo giorno. Il fondatore di Strategy Michael Saylor non ha perso l’occasione di commentare il rialzo e ha dichiarato che “l’inverno non tornerà”. Un chiaro rimando alla nota serie TV e una forte presa di posizione rispetto alla capacità di BTC di recuperare terreno.

Winter is not coming back. pic.twitter.com/KMs2L4tU5o — Michael Saylor (@saylor) August 3, 2025

Ethereum, la seconda crypto per market cap, ha guadagnato quasi il 3% superando i 3.500 dollari. Altri asset crypto si sono accodati allo slancio di Bitcoin ed Ethereum, registrando performance impressionanti.

XRP è salito del 4%, mentre Dogecoin e ADA hanno segnato rispettivamente 4,18% e 5,11%. Il prezzo di HBAR e XLM è salito di oltre il 10% nelle ultime 24 ore, mentre Pi ha ottenuto un rispettabile 4% nello stesso intervallo.

Il pump è arrivato dopo un crollo generalizzato del mercato crypto a inizio agosto che aveva portato le principali criptovalute ai minimi delle ultime due settimane. Questo crollo aveva anche provocato massicci deflussi dagli ETF su Bitcoin ed Ethereum, entrambi con perdite vicine al miliardo.

Perché i prezzi stanno salendo?

Diversi fattori stanno alimentando la ripresa dei prezzi nel mercato crypto.

In primo luogo, gli investitori istituzionali stanno approfittando dei ribassi per comprare e hanno generato nuova domanda per Bitcoin ed Ethereum. Ieri, Adam Back ha segnalato che una whale di Bitfinex stava acquistando 300 BTC al giorno utilizzando una strategia TWAP (Time Weighted Average Price). In pratica, ha operato ripartendo un grosso ordine di BTC in tanti piccoli ordini scanditi durante specifici intervalli di tempo, di fatti passando inosservato.

Inoltre, si registrano gli effetti della nuova direzione normativa negli Stati Uniti. Il rally potrebbe essere sostenuto, così da un ottimismo generale del mercato crypto. Alla fine della scorsa settimana, la SEC statunitense ha lanciato il Project Crypto per valutare la possibilità di tokenizzare i mercati USA, annunciando una serie di incontri con i principali attori del settore.

Dal punto di vista macroeconomico, le tensioni commerciali provocate dai dazi introdotti da Trump hanno spinto nuovi capitali verso il mercato. Ora gli investitori vedono Bitcoin come una copertura contro l’instabilità. Inoltre, la probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre è salita all’80%, rafforzando la narrativa rialzista nel mercato crypto.